Il penoso trucchetto di Elly Schlein

Ieri tutti i tg riportavano le veementi dichiarazioni di Elly Schlein contro l’uso per armi e guerra dei soldi del PNRR. “Non possiamo usare per spese militari i soldi che dovrebbero servire per le persone e l’ambiente. Non siamo d’accordo con Meloni che invece è disponibile a questa follia“.

Questo abbiamo sentito dire e ci siamo chiesti se il famoso “cambiamento”, annunciato con una citazione di Mao dalla segretaria del PD, fosse iniziato. Neanche per sogno.

I rappresentanti del PD nel Parlamento UE hanno presentato alla mozione sulle armi un emendamento che chiedeva di non usare il PNRR. Le hanno fatto per finta, perché sapevano benissimo che sarebbe stato bocciato, anche dai loro colleghi socialisti europei.

Ed infatti questo è regolarmente avvenuto e naturalmente subito dopo i parlamentari del PD, tranne due, hanno votato a favore assieme a tutti gli altri. Solo la vera Sinistra Europea e i CinqueStelle non hanno votato questa porcheria.

Armi a go go, anche con il PNRR, perché bisogna vincere la guerra, come ripetono all’unisono Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni. E Elly Schlein sta e vota con loro, a parte i suoi penosi e ridicoli trucchetti. È vero c’è un vento di destra, è alimentato dal vento di guerra ed il PD ci sta proprio dentro.