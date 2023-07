Il revisionismo climatico non è un vezzo ideologico.

È business, quello per cui il governo – nella persona del ministro Fitto – taglia 16 miliardi del Pnrr destinati al dissesto idrogeologico per darli alle compagnie energetiche, ai cui azionisti non sono bastati gli extraprofitti ricavati con gli aumenti delle bollette, del gas e della benzina.

