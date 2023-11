La disinformazione è dall’alto verso il basso (cioè dai mass media), le fake news dal basso verso l’alto (cioè dai socials).

La lotta alle fake news è un diversivo per non affrontare la lotta alla concentrazione della proprietà dei media e per limitare la libertà di espressione.

* da Facebook



