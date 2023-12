Il nazismo quotidiano di Davigo

Quando gli viene chiesto se gli fosse dispiaciuto quando qualcuno dei suoi indagati, ad esempio Raul Gardini, si tolse la vita, l’ex pm replica: “Ma certo che dispiace. Prima di tutto, se uno decide di suicidarsi lo perdi come possibile fonte di informazioni“.

Ecco.

Che un essere umano qualsiasi, a prescindere da colpe o virtù, sia considerato sono “in quanto” depositario di risorse – forza lavoro per un padrone, materia organica riciclabile per i gli amministratori dei campi di sterminio, informazioni penalmente rilevanti per Davigo – è la vera “dimensione intellettuale” del nazismo.

Il disumano che non si vergogna più di esserlo.

