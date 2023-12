Il treno vietato del fascismo meloniano

“Caricati dalla polizia a Torino mentre tentavano di prendere il treno per Susa delle 12.45 e partecipare alla marcia #notav, treno soppresso delle 10.45 per ordine del questore.”

Un’altra differenza forte tra il fascismo storico e quello di oggi:

quello mussoliniano si vantava (ma non era vero) di far arrivare i treni in orario, quello meloniano non li fa neanche partire.



Stazione Porta Nuova di Torino stamattina, si impediva a cittadini con biglietto di salire sul treno per Susa #notav https://t.co/GF6GDug3Qs pic.twitter.com/ZcMhRWeVpz — Alex_chicchi (@alex_chicchi) December 8, 2023

