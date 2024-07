Le chiacchiere stanno a zelo

Lo zelo con cui il direttore di RaiNews24 ha intimato ai giornalisti della sua redazione di stare alla larga da Gennaro Sangiuliano è da almanacco dei tempi che corrono.

I piagnistei del ministro della Cultura per la satira di cui è oggetto, complici i suoi strafalcioni, fanno venire in mente una storiella che si sussurrava durante il fascismo, riguardo ad Achille Starace, – il numero due di quando c’era Lui, caro lei.

Si racconta che un giorno il numero due della gerarchia del fascismo fu portato in trionfo dai suoi camerati.

Ma lui si lamentava – “Mi avete preso per un coglione, mi avete preso per un coglione” – gridava stizzito, paonazzo in volto.

– Ma no, ma no, che dite, eccellenza?! -, gli rispondevano quelli.

Pare, però, che in effetti nella foga del momento celebrativo qualcuno stesse strattonando, senza volere, il cavallo dei suoi calzoni.

* da Beh, Buona Giornata



12 Luglio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO