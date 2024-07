Merito e cultura

– Lei sostiene il ritorno a una scuola severa, selettiva?

* Ogni cosa che conta ha una sola regola: puntare sul più difficile. Questo puntare sul più facile va troppo smaccatamente d’accordo con lo spirito delle classi parassitarie e della gente che conosce soltanto la vita facile e che vuole conservare uno spazio di vita facile alle spalle degli altri … Creare nuovi eserciti di diplomati senz’arte né parte mi pare una cosa senza senso.

– Lei vede dunque l’educazione prima di tutto come efficienza tecnica?

* No, quelli che mancano sono soprattutto i presupposti culturali e di costume per trovare il senso della propria utilità pubblica in un’epoca di grandi cambiamenti.

Intervista di Maria Luigia Pace a Italo Calvino su “Panorama” del 30 luglio 1979 – segnalazione da Roberto Fineschi

