Il vaniloquio del prode Vannacci

Gli avete fatto credere di essere stato un vero soldato, perché ha fatto la guerra in Somalia, Afghanistan, Iraq e Libia.

Non gli avete detto chi l’Italia ripudia la guerra? Colpa vostra.

Se poi gli aveste detto chiaro e tondo che le guerre cui ha partecipate le ha pure perse tutte, avrebbe forse intuito che è il suo mondo che fa rovesciare.

Almeno non si sarebbe montato la testa, fino a credersi un leader politico, di quelli che manco Mario Monicelli avrebbe avuto voglia di prendere per i fondelli in “Vogliamo i colonnelli”.

* da Beh, Buona Giornata



27 Agosto 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO