Un per ora sconosciuto giovane statunitense, in piena Manhattan, ha sparato contro Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare, una grande compagnia di assicurazione sanitaria.

Sui proiettili che ha usato aveva inciso le parole “Delay”, “Deny” e “Defend”, come il titolo di un libro di qualche anno fa in cui si provava a spiegare come difendersi dalle pratiche infami di queste compagnie, note per il loro frequente rifiuto di rimborsare le spese mediche sostenute dagli assicurati (negli Usa, in mancanza di una sanità pubblica, si deve sottoscrivere una polizza per essere curati).

United Healthcare ha peraltro il tasso di rifiuto delle richieste di rimborso più alto tra le compagnie assicurative: il 32%.

Probabilmente, dunque, l’omicida ha avuto qualche serio problema personale o familiare con quella compagnia.

Gli Stati Uniti sono famosi per le frequenti stragi nelle scuole o nei supermercati, vista ha grande facilità nell’acquistare un’arma e il gran numero di mentalmente instabili in giro.

Certo che, se passassero dallo sparare al primo che capita al prendere di mira gli amministratori delegati del capitalismo finanziario, dovremmo registrare una “terribile” novità…

