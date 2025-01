Sanzionare gli alieni?

“Nel corso dei decenni, abbiamo visto che alcuni avversari, come la Cina e la Russia, non sono riusciti ad essere tecnologicamente avanzati quanto gli Stati Uniti e non hanno la nostra stessa letalità.

Tuttavia, hanno utilizzato una tecnologia speciale e in alcuni casi hanno avuto successo. Ad esempio, nella costruzione di missili. Sono preoccupato se questa tecnologia provenga dal nostro pianeta o da un altro mondo“, ha affermato il portavoce del Partito Repubblicano Andrew Ogles.

Non è ancora noto se verranno introdotte sanzioni contro gli alieni che aiutano russi e cinesi.

