Contro Putin, ecco il mago Otelma Lituano

di Marco Ferri *

Lui non prevede il futuro, lo prepara. Se gli chiedono come faccia a essere sicuro che Putin voglia attaccare l’Europa, risponde: “Beh, posso citare ciò che i servizi di intelligence dicono. Ad esempio, quello tedesco: dicono che Putin sarà pronto a testare l’articolo 5 della Nato entro tre o quattro anni”. 

Quando Claudio Tito di Repubblica gli chiede, scusi, ma dove sta scritto che Putin vuole fare la guerra? Lui non si perde d’animo e spara: “È scritto nei documenti Nato: Putin è la minaccia numero uno per la sicurezza europea”. 

Non sa niente, però non gli sfugge nulla di tutto quello che sente dire. Si chiama Andrius Kubilius, non è il nome d’arte del Mago Otelma della Lituania, bensì il responsabile (!) della Difesa europea, quella che tanto conta un bel niente, che, come al solito, ci pensa sempre e solo la NATO.

* da Beh, Buona Giornata

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

