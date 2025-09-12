Prezzolati e no

Sospettare qualcuno di fare cose vergognose simili a quelle dei “prezzolati” – che sia un influencer, un politico o un conduttore televisivo – è effettivamente un piccolo insulto.

Molto piccolo, perché comunque ritiene quel comportamento in qualche misura “razionale”, benché abietto come ogni scambio tra etica/deontologia e vantaggi personali di qualsiasi tipo.

Difendersi dicendo di farle perché sinceramente convinti che sia la cosa giusta, forse è decisamente peggio.

