Non fate volare gli aquiloni altrimenti uccidiamo.

Questo l’ulfimatum che Netanyahou ha rivolto agli abitanti di Gaza. E i genitori hanno deciso di proibire ai figli di giocare con gli aquiloni. Si sa, le minacce di Israele vanno prese sul serio , perché ai bambini i soldati IDF sparano e alcuni di essi se ne vantano pure.

Anni fa ebbe un grande successo il libro “Il cacciatore di aquiloni” di Khaled Hosseini, che raccontava della proibizione degli aquiloni nell’Afghanistan dei Talebani. Che ora pare ci abbiano ripensato.

Invece oggi il volo degli aquiloni a Gaza è proibito dal governo israeliano , con la motivazione ufficiale che potrebbe essere usato da Hamas per sue azioni.

La verità è che Israele perseguita e uccide i bambinipalestinesi perché vuole cancellare il futuro del loro popolo. Non sono solo cacciatori di aquiloni ma cacciatori di bambini, con il sostegno e la complicità di governanti, politici e giornalisti occidentali.

27 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO