Questo è Zoro. A questo serve…

La funzione di Zoro è quella di andare in tv con abbigliamento e parlata da centrosocialaro d’antan per sdoganare continuamente, rendere simpatico presso il pubblico di “sinistra” tutto il peggio del mondo liberal.

Ehi, pssss pssss, vieni qua, io e te ci capiamo: sai che Enrico Letta è un gran fico? Elsa Fornero è giusta e simpaticissima. Draghi è una vera forza, te lo faccio dire anche dal compagno Virzì. La guerra è cool, Putin è una minaccia. Il welfare ormai è roba vecchia.

Vogliamo parlare del precariato? Prendilo come un’occasione invece di mugugnare. Siamo giovani, siamo l’esercito del surf.

* da Facebook

22 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO