Per ricordare Salvatore Calignano

Davanti alla crudeltà

la vita perde il suo senso

e la morte prende

in giro gli uomini,

senza occuparsi davvero di loro.

La morte chiama in causa

altre creature,

insiste con il gioco

crudele della natura:

le mosche, il vento,

la strada, la polvere, il silenzio.

Un lavoratore che muore sul lavoro

abbandonato, senza soccorso,

non ha diritto di morire.

Deve vivere, vivere

nel racconto,

vivere nel ricordo,

nelle parole

di chi lo ha conosciuto.

Un uomo che muore così

non ha diritto di morire:

la sua morte deve restare

come una ferita nella memoria.

Le persone devono imparare

che l’umanità non nasce dall’abbandono,

che nessun uomo è uno scarto.

Nessun corpo deve diventare terra

prima ancora che la morte

abbia pronunciato il suo nome.

** Queste parole nascono per accompagnare il dolore della famiglia di Salvatore Calignano, nel rispetto di una vita spezzata e di una morte che chiede verità e giustizia. Non sono soltanto parole di dolore, ma un modo per tenere vivo il suo nome, perché Salvatore non diventi una notizia dimenticata, né un corpo consegnato al silenzio.

Un uomo che muore così deve vivere nel racconto, nel ricordo, nella coscienza di chi resta.

5 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO