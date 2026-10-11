Antisemitismo e disprezzo universale

Immagina di essere talmente odiato e disprezzato da tutti da dover manipolare i libri di testo, sfornare produzioni hollywoodiane per fare il lavaggio del cervello alle masse, comprare emittenti radiotelevisive e piattaforme social, alterare gli algoritmi per limitare la diffusione della verità e innalzare cortine fumogene ovunque tu non riesca a impedire la circolazione delle informazioni.

Poi strumentalizzi l’antisemitismo per mettere a tacere le persone perbene, ti adoperi per far approvare leggi che puniscano chi ti critica e installi sistemi di sorveglianza audio basati sull’intelligenza artificiale nelle aule ricavate sotto le tende, dove studiano i bambini ai quali hai distrutto la vita, per impedire alle tue vittime persino di parlare male di te.

Puoi avere più soldi di Dio, armi laser spaziali e bombe nucleari, cercapersone imbottiti di esplosivo e una quantità inesauribile di materiale compromettente con cui ricattare i potenti, ma non puoi comprare l’umanità.

Non puoi costringere il mondo ad amarti, e nemmeno a tollerarti. Non puoi cancellare ciò che le persone hanno visto o ciò di cui sono venute a conoscenza. Non puoi rendere amabili i demoni.

Il mondo finalmente ti vede per quello che sei, comprende quanto tu sia sempre stato malvagio e ti odia smisuratamente. Questo odio non scomparirà e ne sentirai il bruciore sempre più intensamente.

Spero che faccia male.

* da Facebook

11 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO