Aiuti umanitari

Quello a sinistra è un bambino di 11 anni che ha rotto una vetrina.

Quello a destra è un anziano di 77 anni che ha già massacrato 75mila persone di cui oltre 20mila bambini, e ancora non si ferma.

Per molti italiani il primo non deve essere aiutato ma messo alla gogna ed educato sbattendolo in galera, il secondo deve essere aiutato ancora militarmente.

Purtroppo funziona cosi.

E se dico che è sbagliato vengo riempito di insulti.

Pazienza…

* da Facebook

25 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO