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Droni o gabbiani

di Marco Ferri *

Allarme guano sullo scalone di palazzo Chigi, arriva un sistema contro piccioni e gabbiani.

È la guerra ibrida?

* da Beh, Buona Giornata

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