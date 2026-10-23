Droni o gabbiani

Allarme guano sullo scalone di palazzo Chigi, arriva un sistema contro piccioni e gabbiani.
È la guerra ibrida?
* da Beh, Buona Giornata
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Allarme guano sullo scalone di palazzo Chigi, arriva un sistema contro piccioni e gabbiani.
È la guerra ibrida?
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