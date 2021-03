Cosa è successo in Alaska tra USA e Cina?

Ecco i discorsi di apertura, gli unici avvenuti pubblicamente, davanti alla stampa internazionale. Come ognuno può notare, non c’è traccia di cautela diplomatica in molti passaggi. E non c’è neanche alcuna sudditanza nei confronti della superpotenza che ha fin qui governato il mondo.

Il vertice ad Anchorage, in Alaska, tra Stati Uniti e Cina è stato a dir poco teso. Palese l’ostilità degli USA nei confronti della Cina. Questa la trascrizione – tradotta da l’AntiDiplomatico – degli interventi del Segretario di Stato Antony Blinken, del consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan; di Yang Jiechi, direttore dell’Ufficio della Commissione centrale per gli Esteri della Cina, e di Wang Yi, ministro degli Esteri di Pechino.

BLINKEN: Bene, buon pomeriggio e benvenuti. A nome del consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan e mio, desidero dare il benvenuto in Alaska al Direttore Yang e al Consigliere di Stato Wang e ringraziarvi moltissimo per aver intrapreso il viaggio per stare con noi.

Sono appena tornato da un incontro con il Segretario alla Difesa [Lloyd] Austin e le nostre controparti in Giappone e nella Repubblica di Corea, due dei più stretti alleati della nostra nazione. Erano molto interessati alle discussioni che avremo qui oggi e domani perché le questioni che solleveremo sono rilevanti non solo per la Cina e gli Stati Uniti, ma per altri nella regione e in effetti per tutto il mondo. La nostra amministrazione è impegnata ad agire con la diplomazia per promuovere gli interessi degli Stati Uniti e per rafforzare l’ordine internazionale basato su regole.

Quel sistema non è un’astrazione. Aiuta i paesi a risolvere pacificamente le differenze, a coordinare efficacemente gli sforzi multilaterali e a partecipare al commercio globale con la certezza che tutti seguano le stesse regole. L’alternativa a un ordine basato su regole è un mondo in cui i vincitori prendono tutto, e quello sarebbe un mondo molto più violento e instabile per tutti noi. Oggi avremo l’opportunità di discutere le priorità chiave, sia nazionali che globali, in modo che la Cina possa comprendere meglio le intenzioni e l’approccio della nostra amministrazione.

Discuteremo anche le nostre profonde preoccupazioni per le azioni della Cina, incluso nello Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, gli attacchi informatici agli Stati Uniti e la coercizione economica nei confronti dei nostri alleati. Ciascuna di queste azioni minaccia l’ordine basato su regole che mantiene la stabilità globale. Ecco perché non sono solo questioni interne e perché ci sentiamo in obbligo di sollevare questi problemi qui oggi.

Ho detto che il rapporto degli Stati Uniti con la Cina sarà competitivo dove dev’esserlo, collaborativo dove può esserlo, contraddittorio dove deve essere. Le nostre discussioni qui in Alaska, presumo, copriranno tutta la gamma. Il nostro intento è quello di essere diretti sulle nostre preoccupazioni, diretti sulle nostre priorità, con l’obiettivo di un rapporto più chiaro tra i nostri paesi che vanno avanti. Grazie per essere qui.

E prima di rivolgermi a lei, signor direttore, vorrei invitare il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan a dire alcune parole.

SULLIVAN: Grazie, signor Segretario, e benvenuto al Direttore Yang e al Consigliere di Stato Wang. È giusto che ci incontriamo qui in Alaska. Possiamo anche essere lontani dagli Stati Uniti continentali, ma ci sono pochi posti così tipicamente americani: dal cuore grande, resilienti, intrepidi. Questo è davvero un luogo adatto per noi per ospitare questo incontro.

Il segretario Blinken e io siamo orgogliosi della storia dell’America che siamo in grado di raccontare qui, di un paese che, sotto la guida del presidente Biden, ha fatto passi da gigante per controllare la pandemia, salvare la nostra economia e affermare la forza e la resistenza della nostra democrazia. Siamo particolarmente orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto per rivitalizzare le nostre alleanze e partnership, fondamento della nostra politica estera. Proprio la scorsa settimana, il presidente Biden ha ospitato il vertice dei leader del Quad che ha parlato dello spirito ‘can-do’ delle democrazie del mondo e si è impegnato a realizzare la visione di un Indo-Pacifico libero e aperto. È attraverso partnership come queste che tutti noi possiamo offrire progresso e prosperità ai nostri popoli.

Il segretario Blinken ha illustrato molte delle aree di preoccupazione, dalla coercizione economica e militare agli attacchi ai valori fondamentali, che discuteremo con voi oggi e nei giorni a venire. Lo faremo francamente, direttamente e con chiarezza. Queste sono le preoccupazioni che sono nelle menti del popolo americano, ma vado oltre. Abbiamo sentito ognuna di queste preoccupazioni sollevate da tutto il mondo, dai nostri alleati e partner alla più ampia comunità internazionale durante le intense consultazioni che abbiamo intrapreso negli ultimi due mesi.

Chiariremo oggi che la priorità assoluta da parte degli Stati Uniti è garantire che il nostro approccio nel mondo e il nostro approccio alla Cina avvantaggi il popolo statunitense e protegga gli interessi dei nostri alleati e partner. Non cerchiamo il conflitto, ma accogliamo con favore una forte concorrenza e ci batteremo sempre per i nostri principi, per il nostro popolo e per i nostri amici. Non vediamo l’ora di discutere tutte queste questioni con voi nelle prossime ore. Grazie.

YANG: (in mandarino). È un test per l’interprete.

BLINKEN: Daremo un aumento al traduttore. (Risata.)

YANG: (tramite interprete) Il Segretario Blinken e il Sig. Sullivan, il Consigliere di Stato e Ministro degli Esteri Wang Yi e io siamo venuti ad Anchorage, negli Stati Uniti, per avere questo dialogo strategico con gli Stati Uniti. Ci auguriamo che questo dialogo sia sincero e schietto. Sia la Cina che gli Stati Uniti sono i principali paesi del mondo e insieme ci assumiamo importanti responsabilità per la pace, la stabilità e lo sviluppo del mondo e della regione. In Cina abbiamo appena concluso il Lianghui, ovvero le due sessioni del Congresso nazionale del popolo e della Conferenza consultiva politica del popolo cinese. Durante le sessioni abbiamo adottato lo schema del 14° piano quinquennale di sviluppo economico e sociale e gli obiettivi a lungo termine fino all’anno 2035.

Per la Cina, siamo ora in un anno storico in cui passeremo dal finire l’obiettivo del primo centenario al traguardo del secondo centenario, e entro il 2035 la Cina raggiungerà sicuramente la modernizzazione di base. E entro il 2050, la Cina raggiungerà la piena modernizzazione. La Cina ha ottenuto risultati decisivi e importanti vittorie strategiche nella lotta contro il COVID-19 e abbiamo ottenuto una piena vittoria nel porre fine alla povertà assoluta in Cina. Il PIL pro capite della Cina è solo un quinto di quello degli Stati Uniti, ma siamo riusciti a porre fine alla povertà assoluta per tutte le persone in Cina. E speriamo che altri paesi, in particolare i paesi avanzati, compiano sforzi simili in questo senso. E la Cina ha anche ottenuto risultati storici trasformando il paese in un paese moderatamente prospero sotto tutti gli aspetti. Il popolo cinese si sta raccogliendo attorno al Partito Comunista Cinese. I nostri valori sono gli stessi dei valori comuni dell’umanità: pace, sviluppo, equità, giustizia, libertà e democrazia.

Ciò che la Cina e la comunità internazionale seguono o sostengono è il sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite e l’ordine internazionale sostenuto dal diritto internazionale, non ciò che è sostenuto da un piccolo numero di paesi del cosiddetto ordine internazionale basato su regole. E gli Stati Uniti hanno il loro stile – la democrazia in stile statunitense – e la Cina ha la democrazia in stile cinese. Non spetta solo al popolo statunitense, ma anche ai popoli del mondo, valutare come gli Stati Uniti hanno promosso la propria democrazia. Nel caso della Cina, dopo decenni di riforme e apertura, abbiamo fatto molta strada in vari campi. In particolare, ci siamo impegnati in sforzi instancabili per contribuire alla pace e allo sviluppo del mondo e per sostenere gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite.

Le guerre in questo mondo sono scatenate da altri paesi, e hanno provocato enormi quantità di vittime. Ma come Cina quello che abbiamo chiesto, ad altri paesi, è seguire un percorso di sviluppo pacifico, e questo è lo scopo della nostra politica estera. Non crediamo nell’invasione attraverso l’uso della forza, o nel rovesciare altri regimi con vari mezzi, o nel massacrare le persone di altri paesi, perché tutto ciò causerebbe solo disordini e instabilità in questo mondo. E alla fine della fiera, tutto questo non sarebbe servito a niente per gli Stati Uniti.

Quindi crediamo che sia importante che gli Stati Uniti cambino la propria immagine e smettano di imporre la propria democrazia nel resto del mondo. Molte persone negli Stati Uniti hanno in realtà poca fiducia nella democrazia degli Stati Uniti e hanno diversi punti di vista riguardo al governo degli Stati Uniti. In Cina, secondo i sondaggi d’opinione, i leader cinesi hanno l’ampio sostegno del popolo cinese. Nessun tentativo di diffamare il sistema sociale cinese andrebbe da nessuna parte. I fatti hanno dimostrato che tali pratiche porterebbero solo il popolo cinese a riunirsi attorno al Partito Comunista Cinese.

Nel 1952, la Cina ha adottato il suo primo piano di sviluppo quinquennale e ora siamo nel primo anno del quattordicesimo piano di sviluppo quinquennale. Continueremo su questa strada, passo dopo passo. Lo sviluppo della Cina non consiste solo nel fornire vantaggi al popolo cinese, ma anche nel contribuire allo sviluppo del mondo nel 21° secolo.

La Cina e gli Stati Uniti sono i principali paesi ed entrambi si assumono importanti responsabilità. Dobbiamo entrambi contribuire alla pace, stabilità e sviluppo del mondo in aree come la lotta al COVID-19, ripristinando le attività economiche nel mondo e rispondendo ai cambiamenti climatici. Ci sono molte cose che possiamo fare insieme e dove convergono i nostri interessi.

Quindi quello che dobbiamo fare è abbandonare la mentalità della Guerra Fredda e l’approccio del gioco a somma zero. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo e assicurarci che in questo secolo, il 21° secolo, i paesi grandi o piccoli, in particolare i grandi paesi, si uniscano per contribuire al futuro dell’umanità e costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità .

È anche importante che ci uniamo per costruire un nuovo tipo di relazioni internazionali, garantendo equità, giustizia e rispetto reciproco. E su alcune questioni regionali, penso che il problema sia che gli Stati Uniti abbiano esercitato ingerenze e messo a dura prova la sicurezza nazionale attraverso l’uso della forza o dell’egemonia finanziaria, e questo ha creato ostacoli per le normali attività commerciali, e gli Stati Uniti hanno anche persuaso alcuni paesi a lanciare attacchi alla Cina.

E per quanto riguarda la Cina, crediamo e abbiamo gestito le questioni relative all’importazione e all’esportazione secondo standard scientifici e tecnologici. Il Segretario Blinken, ha detto di essere appena tornato dal Giappone e dalla ROK. Questi due paesi sono il secondo e il terzo partner commerciale della Cina. [L’Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico] è ora diventata il principale partner commerciale della Cina, superando l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Quindi speriamo che gli Stati Uniti sviluppino solide relazioni con tutti i paesi dell’Asia-Pacifico. Dovremmo avere molti amici comuni. Questa è la strada giusta nel 21° secolo.

Alla vigilia del capodanno lunare cinese, il presidente Xi Jinping e il presidente Joe Biden hanno avuto una conversazione telefonica. I due presidenti hanno deciso di intensificare la comunicazione, gestire le differenze e ampliare la cooperazione tra i nostri due paesi.

Oggi abbiamo questo dialogo per dare seguito all’intesa comune raggiunta dai due presidenti durante la loro conversazione telefonica. E avere questo dialogo è, infatti, una decisione presa dai due presidenti. Quindi, le persone dei due paesi e del mondo, sperano di vedere risultati concreti uscire dal nostro dialogo. E per quanto riguarda Xinjiang, Tibet e Taiwan sono una parte inalienabile del territorio cinese. La Cina è fermamente contraria all’interferenza degli Stati Uniti negli affari interni della Cina. Abbiamo espresso la nostra ferma opposizione a tale interferenza e in risposta adotteremo misure risolute.

Per quanto riguarda i diritti umani, speriamo che gli Stati Uniti faranno meglio in materia di diritti umani. La Cina ha fatto progressi costanti nei diritti umani, e il fatto è che ci sono molti problemi negli Stati Uniti riguardo ai diritti umani, cosa che è ammessa anche dagli Stati Uniti stessi. Gli Stati Uniti hanno anche affermato che i paesi non possono fare affidamento sulla forza nel mondo di oggi per risolvere le sfide che dobbiamo affrontare. Ed è un fallimento nell’usare vari mezzi per rovesciare i cosiddetti Stati autoritari. E le sfide che gli Stati Uniti devono affrontare in materia di diritti umani sono profonde. Non sono emersi solo negli ultimi quattro anni, come Black Lives Matter. Non è emerso solo di recente. Quindi speriamo che per i nostri due paesi sia importante gestire bene i nostri rispettivi affari invece di deviare la colpa su qualcun altro in questo mondo.

E per la Cina, gestiremo bene i nostri affari e speriamo di offrire una vita migliore ai nostri 1,4 miliardi di cinesi. Questo è l’obiettivo della diplomazia cinese. Inoltre, daremo il nostro contributo alla pace e alla stabilità del mondo. Da quando abbiamo rotto il ghiaccio tra i nostri due paesi nel nostro impegno diversi decenni fa, la Cina e gli Stati Uniti hanno ottenuto molto insieme. Questo è il risultato degli sforzi concertati delle persone con una visione di entrambi i paesi e questo passato fa parte dei nostri risultati. Sebbene così tanto sia cambiato in questo mondo, è importante che i nostri due paesi pensino a come possiamo lavorare insieme ed espandere la nostra cooperazione nelle nuove circostanze.

Se c’è concorrenza tra i nostri due paesi, penso che la competizione si concentri sull’aspetto economico, e in questo settore, come ho appena detto, per le frizioni nel nostro impegno economico, è importante rispondere ad esse in modo razionale e cercare risultati vantaggiosi per tutti. Il commercio Cina-Stati Uniti ha già ottenuto molto e dovremmo fare ancora meglio.

La stragrande maggioranza delle imprese nordamericane in Cina ha affermato che l’ambiente imprenditoriale cinese è buono e nessuno le ha costrette a rimanere in Cina. Vedono un profitto derivante dalla loro presenza in Cina e vedono immense opportunità in Cina. Ecco perché restano in Cina. E credo che per i nostri due paesi, nelle nuove circostanze, dobbiamo migliorare la comunicazione, gestire adeguatamente le differenze ed espandere la cooperazione invece di confrontarci.

Ma tra i nostri due paesi abbiamo avuto uno scontro in passato e il risultato non è andato bene agli Stati Uniti. Cosa hanno guadagnato gli Stati Uniti da quel confronto? Non ne ho visti e l’unico risultato sono stati i danni arrecati agli Stati Uniti. E la Cina ce la farà e ha superato tale confronto.

Quindi il modo in cui vediamo il rapporto con gli Stati Uniti è così come lo immagina il presidente Xi Jinping – cioè, speriamo di non vedere alcun confronto, nessun conflitto, rispetto reciproco e cooperazione vantaggiosa per tutti con gli Stati Uniti. E in effetti, durante la telefonata tra i presidenti, lo stesso presidente Biden ha parlato anche dell’importanza di non avere conflitti o confronti tra i nostri due paesi. Quindi, al nostro livello, penso che sia fondamentale fare tutto il possibile per seguire e attuare pienamente e fedelmente le intese raggiunte tra i nostri due presidenti e riportare la relazione Cina-Stati Uniti in pista per una crescita costante.

Sugli attacchi informatici, lasciatemi dire che sia che si tratti della capacità di lanciare attacchi informatici o delle tecnologie che potrebbero essere implementate, gli Stati Uniti sono i campioni in questo senso. Non potete incolpare qualcun altro di questo problema.

Gli Stati Uniti non rappresentano l’opinione pubblica internazionale, e nemmeno il mondo occidentale. Che sia giudicato dalla scala della popolazione o dall’andamento del mondo, il mondo occidentale non rappresenta l’opinione pubblica globale. Quindi speriamo che quando si parla di valori universali o di opinione pubblica internazionale da parte degli Stati Uniti, speriamo che gli Stati Uniti sentano rassicurati nel dire queste cose, perché gli Stati Uniti non rappresentano il mondo. Rappresentano solo il governo degli Stati Uniti. Non credo che la stragrande maggioranza dei paesi del mondo riconoscerebbe che i valori universali sostenuti dagli Stati Uniti o che l’opinione degli Stati Uniti potrebbero rappresentare l’opinione pubblica internazionale, e quei paesi non riconoscerebbero che le regole stabilite da un un piccolo numero di persone servirebbe come base per l’ordine internazionale.

Poiché, signor Segretario e NSA Sullivan, lei ha pronunciato alcune osservazioni di apertura abbastanza diverse, anche la mia sarà leggermente diversa.

WANG: (tramite interprete) Beh, rimarrò piuttosto breve rispetto al Direttore Yang. Segretario Blinken, NSA Sullivan, siete coinvolti nelle relazioni con la Cina da molti anni, quindi siete anche dei veri amici per il popolo cinese. E direi che sono lieto di incontrarvi oggi, e la Cina – la delegazione cinese – è qui su invito degli Stati Uniti. E come ha detto Sullivan, Anchorage è il punto medio della rotta aerea che collega i nostri due paesi, ed è giusto dire che questo posto è una stazione di rifornimento per gli scambi Cina-Stati Uniti e anche un luogo in cui Cina e Stati Uniti possono incontrarsi a metà strada.

La Cina certamente in passato non l’ha fatto e in futuro non accetterà le accuse ingiustificate da parte degli Stati Uniti. Negli ultimi anni, i diritti e gli interessi legittimi della Cina sono stati completamente soppressi, facendo precipitare le relazioni Cina-Stati Uniti in un periodo di difficoltà senza precedenti. Ciò ha danneggiato gli interessi dei nostri due popoli e ha messo a dura prova la stabilità e lo sviluppo del mondo, e questa situazione non deve più persistere.

La Cina esorta gli Stati Uniti ad abbandonare completamente la pratica egemonica di interferire intenzionalmente negli affari interni della Cina. Questo è stato un problema di vecchia data e dovrebbe essere cambiato. È tempo che cambi. E in particolare, il 17 marzo, gli Stati Uniti hanno intensificato le cosiddette sanzioni alla Cina nei confronti di Hong Kong, e il popolo cinese è indignato da questa grave ingerenza negli affari interni della Cina e la parte cinese è fermamente contraria.

Anchorage è un punto intermedio tra Cina e Stati Uniti, ma dopotutto è ancora territorio degli Stati Uniti e accetto che la delegazione cinese sia venuta qui su invito degli Stati Uniti. Tuttavia, proprio l’altro giorno, prima della nostra partenza, gli Stati Uniti hanno approvato queste nuove sanzioni. Questo non dovrebbe essere il modo in cui si dovrebbero accogliere i suoi ospiti, e ci chiediamo se questa sia una decisione presa dagli Stati Uniti per cercare di ottenere qualche vantaggio nei rapporti con la Cina, ma certamente questo è calcolato male e riflette solo la vulnerabilità e la debolezza degli Stati Uniti. E questo non scuoterà la posizione della Cina né risolverà i problemi.

E lasciatemi anche dire che la conversazione telefonica che il presidente Xi Jinping e il presidente Biden hanno avuto alla vigilia del capodanno cinese è molto importante e durante questa conversazione telefonica hanno concordato alcune intese comuni che ci hanno indicato la via da seguire per riportare la relazione Cina-Stati Uniti sulla strada giusta. E la comunità internazionale sta seguendo molto da vicino il nostro dialogo di oggi e di domani. Stanno osservando se le nostre due parti dimostreranno ciascuna buona volontà e sincerità, e stanno osservando se questo dialogo invierà un segnale positivo al mondo.

Quindi staremo a guardare cosa accadrà oggi e domani, e se gli Stati Uniti lo vorranno, penso che le nostre due parti dovrebbero assumersi questa responsabilità e portare a termine questo compito che ci viene assegnato. Mi fermo qui. Grazie.

BLINKEN: Grazie mille.

Signor Direttore, Consigliere di Stato, viste le vostre estese osservazioni, permettetemi, per favore, di aggiungere solo alcune delle mie prima di metterci al lavoro, e so che anche il signor Sullivan potrebbe avere delle cose da dire.

Devo dirvelo, nel mio breve periodo come Segretario di Stato, ho parlato, credo, con quasi cento controparti da tutto il mondo, e ho appena fatto il mio primo viaggio, come ho notato, in Giappone e Corea del Sud. Devo dirvelo, quello che sento è molto diverso da quello che avete descritto. Sento profonda soddisfazione che gli Stati Uniti siano tornati, che ci siamo impegnati nuovamente con i nostri alleati e partner. Sento anche profonda preoccupazione per alcune delle azioni intraprese dal vostro governo e avremo l’opportunità di discuterne quando ci metteremo al lavoro.

Un segno distintivo della nostra leadership, del nostro impegno nel mondo, sono le nostre alleanze e le nostre partnership che sono state costruite su base totalmente volontaria. Ed è qualcosa che il presidente Biden si impegna a rinvigorire.

E c’è un altro segno distintivo della nostra leadership qui a casa, e questa è una costante ricerca per, come diciamo, formare un’unione più perfetta. E quella ricerca, per definizione, riconosce le nostre imperfezioni, riconosce che non siamo perfetti. Facciamo errori, abbiamo capovolgimenti, facciamo passi indietro. Ma quello che abbiamo fatto nel corso della nostra storia è affrontare queste sfide apertamente, pubblicamente, in modo trasparente, non cercando di ignorarle, non cercando di fingere che non esistano, non cercando di nasconderle sotto un tappeto. E a volte è doloroso, a volte è brutto, ma ogni volta ne siamo usciti più forti, migliori, più uniti come paese.

Ricordo bene quando il presidente Biden era vicepresidente e stavamo visitando la Cina. Questo è avvenuto sulla scia della crisi finanziaria. Ci furono molte discussioni allora, anche con l’allora vicepresidente Xi Jinping. E il vicepresidente Biden all’epoca disse che non è mai una buona scommessa scommettere contro gli Stati Uniti, ed è vero oggi.

SULLIVAN: Solo brevemente, in aggiunta a quanto detto dal Segretario Blinken – perché in realtà stavo per sottolineare lo stesso punto senza che ci consultassimo – un paese fiducioso è in grado di guardare attentamente alle proprie carenze e cercare costantemente di migliorare. E questa è la ricetta segreta d’America.

L’altra ricetta segreta dell’America è che il nostro popolo è un popolo che risolve i problemi e crediamo di risolvere i problemi meglio quando lavoriamo insieme ad alleati e partner in tutto il mondo.

Solo un paio di settimane fa, gli Stati Uniti hanno fatto atterrare un altro rover su Marte, e non era solo un progetto americano. Aveva tecnologia da più paesi dell’Europa e di altre parti del mondo. Ci sarà una raccolta di materiale [da] Marte. Gli Stati Uniti e l’Europa costruiranno un dispositivo in grado di volare lì per raccoglierlo e riportarlo indietro.

Questo è ciò che può essere realizzato da un paese che si reinventa costantemente, lavora a stretto contatto con gli altri e cerca costantemente di produrre il tipo di progresso che avvantaggia tutti noi, ed è radicato in un concetto di dignità umana e diritti umani che è veramente universale a cui ogni uomo, donna e bambino in questo mondo aspira.

Attendiamo quindi con impazienza la conversazione di oggi, ma spero che questa conversazione si svolga con fiducia da entrambe le parti. Quindi non si tratta di lezioni o dichiarazioni lunghe e tortuose; è l’occasione per noi di spiegare da dove veniamo, di sentire da dove venite e di indicare, in fondo, quali sono i nostri principi, le nostre priorità e le nostre strategie a lungo termine. Questo è ciò che speriamo nel dialogo che ci aspetta, questo è lo spirito con cui affrontiamo questo, e non vediamo l’ora di continuare la discussione oggi. Grazie a tutti.

STAFF: Grazie mille a tutti.

YANG: (tramite interprete) Beh, è stata colpa mia. Quando sono entrato in questa stanza, avrei dovuto ricordare agli Stati Uniti di prestare attenzione al loro tono nelle nostre rispettive osservazioni di apertura, ma non l’ho fatto.

La parte cinese si è sentita obbligata a fare questo discorso a causa del tono della parte statunitense.

Ebbene, non è questa l’intenzione degli Stati Uniti – a giudicare da cosa, o dal modo in cui hai fatto le vostre osservazioni di apertura – che vogliono parlare alla Cina in modo condiscendente da una posizione di forza?

Quindi è stato tutto pianificato con cura ed è stato orchestrato con cura con tutti i preparativi in atto? È così che speravate di condurre questo dialogo?

Ebbene, penso che abbiamo pensato troppo bene agli Stati Uniti. Abbiamo pensato che gli Stati Uniti seguiranno i necessari protocolli diplomatici. Quindi per la Cina era necessario chiarire la nostra posizione.

Quindi lasciatemi dire qui che, di fronte alla parte cinese, gli Stati Uniti non hanno la qualifica per dire che vogliono parlare alla Cina da una posizione di forza. La parte americana non era nemmeno qualificata per dire cose del genere nemmeno 20 o 30 anni fa, perché questo non è il modo di trattare con il popolo cinese. Se gli Stati Uniti vogliono trattare adeguatamente con la parte cinese, allora seguiamo i protocolli necessari e facciamo le cose nel modo giusto.

La cooperazione avvantaggia entrambe le parti. In particolare, questa è l’aspettativa dei popoli del mondo. Ebbene, il popolo statunitense è certamente un grande popolo, ma lo sono anche i cinesi. Quindi il popolo cinese non ha sofferto abbastanza in passato a causa delle potenze straniere? Ebbene, a volte non ne sono sicuro da quando la Cina ha iniziato ad essere circondata dalle nazioni straniere.

Bene, fintanto che il sistema cinese è corretto con la saggezza del popolo cinese, non c’è modo di strangolare la Cina. La nostra storia dimostrerà che uno può causare danni a se stesso solo se vuole strangolare o sopprimere il popolo cinese.

Mentre gli Stati Uniti hanno parlato della loro cooperazione per atterrare su un altro pianeta con la parte europea, beh, la Cina sarebbe lieta se ci fosse la volontà di portare avanti una cooperazione simile dagli Stati Uniti con noi.

Mi fermo qui. Il consigliere di Stato vuole aggiungere qualcosa?

WANG: (tramite interprete) Segretario Blinken e NSA Sullivan, avete detto che durante i vostri impegni e la visita che il Sig. Segretario ha avuto di recente, i due paesi che ha visitato hanno menzionato la coercizione dalla Cina. Non sappiamo se si tratta di un reclamo diretto proveniente dai paesi visitati o è solo il punto di vista degli Stati Uniti?

Se gli Stati Uniti protestassero indiscriminatamente e parlassero a nome di quei paesi solo perché sono vostri alleati o partner, crediamo a lungo termine [impercettibile], allora sarà molto difficile per le relazioni internazionali svilupparsi adeguatamente. Quindi non pensiamo che si debba essere così irascibili da accusare qualche altro paese di coercizione. Chi sta attaccando chi? Penso che la storia e la comunità internazionale giungeranno alle proprie conclusioni.

Ma se gli Stati Uniti sono interessati ad avere un dialogo con la Cina, allora siamo pronti a dialogare con gli Stati Uniti, ma sulla base del rispetto reciproco in modo da poter aumentare la nostra comprensione reciproca su tali questioni.

