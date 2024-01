“Non userete le donne per giustificare il genocidio in Palestina”. Appello

Nelle scorse settimane a livello internazionale e nazionale sono state diffuse notizie e appelli che, utilizzando le donne come mezzo, sono volte a giustificare lo sterminio del popolo palestinese da parte di Israele.

Abbiamo pertanto deciso di controbattere a questa bieca strumentalizzazione, ribadendo il nostro supporto incondizionato alla resistenza palestinese, contro il genocidio in atto a Gaza.

Di seguito il testo dell’appello, per il quale chiediamo a tutte e tutti di firmare e di dargli massima diffusione. A seguire, le prime – più di cento – firme raccolte e le traduzioni in arabo, inglese, spagnolo e francese.

NON IN NOSTRO NOME

Non userete le donne per giustificare il genocidio in Palestina

Le donne da sempre sono un campo di battaglia: sono oggetti da campagna elettorale, mezzi da sfruttare nella società del profitto, strumenti nello scontro di civiltà per l’Occidente “libero e democratico”.

Per questo, quando la campagna mediatica e politica a difesa di Israele si è tinta di rosa non abbiamo provato nessuno stupore, solo rabbia.

Israele è dipinto come baluardo di democrazia e di salvaguardia dei diritti delle libere soggettività e delle donne in Medio Oriente contro l’avanzata dei barbari palestinesi e arabi, accusati dei peggiori crimini, finanche di “femminicidio di massa”.

Una narrazione mediaticamente forte e “facile” in un paese come il nostro, scosso dalla violenza di genere.

Una storiella, la loro, che utilizza le donne per giustificare il genocidio e la pluridecennale occupazione israeliana dei territori palestinesi.

Una retorica che ha il sapore della “antica” missione civilizzatrice bianca, oggi anche “femminista”, che opera una distinzione tra donne di serie A (le nostre, le occidentali, le bianche, le israeliane) e donne di serie B (le altre).

Per questo diciamo: non in nostro nome.

Come donne, uomini, libere soggettività, militanti, collettivi e organizzazioni, prendiamo parola per ribadire pubblicamente e a chiare lettere che:

siamo contro il colonialismo genocida di Israele e il suo regime di apartheid : crediamo nel diritto all’autodeterminazione e alla legittima resistenza anticoloniale del popolo palestinese, per una pace giusta;

siamo contro il pinkwashing e il femminismo bianco e coloniale : non può esistere liberazione femminile e di genere senza spezzare le catene del colonialismo, dell’imperialismo, del razzismo, delle guerre e dei suoi orrori;

siamo contro la strumentalizzazione degli eventi del 7 ottobre, delle donne e delle lotte contro la violenza di genere per giustificare lo sterminio del popolo palestinese da parte di Israele: non saremo libere e liberi fino a che non lo sarà anche il popolo palestinese!

Per aderire all’appello scrivere a donnedeborgata@gmail.com o in DM su Instagram e Facebook.

Firmatarie/i:

Donne de Borgata

Le attiviste e gli attivisti pro Palestina costretti a tacere perché censurati e posti sotto ricatto

Layla Khaled – Popular Front for the Liberation of Palestine

Meryem Abu Daqqa – Palestinian femminist activist

Nehaya Barqawi – Jordanian Women Association

Claudia De la Cruz – Party for Socialism and Liberation (USA)

Maya Issa – movimento studenti palestinesi

Assemblea Sororas di Torino

MES – Colectiva Feminista Menstrual Escuela Sorora – Colombia

Annalina Ferrante – Autrice

Tiziana Barilla – Giornalista

Enrica Majo – Giornalista

Coordinamenta Femminista e Lesbica

Collettivo Le Streghe di Roma

Comitato Palestina nel cuore

BDS Torino

Centro Culturale Handala Ali

Progetto Palestina

Plam – Plataforma Progressista Latinoamericana-Roma

Colectivo Jodete – Colombia

Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata

Marta Collot – Portavoce nazionale di Potere al Popolo!

Viola Carofalo – Ricercatrice e coordinatrice di Potere al Popolo!

Vijay Prashad – direttore di Tricontinental: Institute for Social Research

Bassam Saleh – Comunità palestinese di Roma e del Lazio

Comitato Pace e non più Guerra

ANTIFA!nzine

Red Star Press

All Reds Rugby di Roma

Radio Città Aperta

Chiara Colasurdo – Avvocata

Ilenia Rossini – Ricercatrice

Elisabetta Canitano – Ginecologa

Francesca Anna Perri – Medico

CSOA Corto Circuito di Roma

CSOA Macchia Rossa di Roma

Blanca Clemente

Francesca Duca

Sara Nardini – Psicosessuologa

Ana Boris

Anna Milada Grossi – Educatrice

Sabrina Cresci

Daniela Santini – ginecologa

Sofia Laconi

Valeria Bruno – pedagogista

Camilla Volpato – studentessa Unibo

Emidia Papi – USB

Paola Palmieri – USB

Rita Martufi – Direttrice del CESTES USB

Cinzia della Porta – USB

Comitato Pietralata Unita di Roma

Cambiare Rotta – Organizzazione Giovanile Comunista

OSA – Opposizione Studentesca d’Alternativa

RdC – Rete dei Comunisti

Michela Flores – USB

Francesca Pulice – USB

Stefania Ruggeri – USB

Micaela Marchi – Rappresentante d’istituto Liceo Argan di Roma

Sofia Cocullo – rappresentante d’istituto del Liceo Ripetta di Roma

Alida Baldari – rappresentante di consulta del Liceo Ripetta di Roma

Riabitiamo Mirafiori

Collettivo teoria e prassi

V Zona – APS – Roma

Circolo Arci Concetto Marchesi di Roma

Laboratorio Politico Iskra – Napoli

Alkemia Laboratori Multimediali

Maria Vittoria Molinari – Asia USB

Elena Casagrande – USB

Costanza Ciafrei – rappresentante di consulta del Liceo Cavour di Roma

Irene Napolitano – studentessa Liceo Giordano Bruno di Roma

Ludovica Proietti – rappresentante d’istituto Liceo Primo Levi di Roma

Federica Raffa – studentessa Liceo Aristotele

Eva Olivero – Rappresentante degli studenti in Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia, La Sapienza

Lorenza Masi – Rappresentante degli studenti in Consiglio di Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, La Sapienza

Carlotta Olivieri – presidentessa della commissione Antifascismo e Memoria storica della Consulta Provinciale di Roma

Celeste Caporizzi – rappresentante d’istituto del Liceo Russel di Roma

Collettivo Piazzetta Rossa di Roma

Collettivo Levi Civita di Roma

Collettivo Argan di Roma

Collettivo Roberto Rossellini di Roma

Giorgio Cremaschi

Giuliano Granato – portavoce nazionale di Potere al Popolo!

Luciano Vasapollo – Professore universitario La Sapienza

José Nivoi – Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali

Soumaila Diawara

Francesco Dall’Aglio

Enrico Calamai – Diplomatico

Marco Santopadre – giornalista

Diego Reynoso – rappresentante d’istituto del Liceo Plauto di Roma

Sam Alicandro – rappresentante di consulta del Liceo Plauto di Roma

Rosa Maria Coppolino

Adelaide Rossi

Annamaria Bini

Marica Lava

Roberta Frabottaro

Maria Rita Antonini

Anna Organo

Silvia Marzoli

Sara Femiamo

Sara Longobardi

Caterina Ferraro

Anton Ilin – rappresentante di consulta del Liceo Plauto di Roma

Damiano Fusà – rappresentante d’istituto del Liceo Cavour di Roma

Riccardo Ciadini – rappresentante d’istituto dell’istituto Giordano Bruno di Roma

Enrico Alexitch

Iosè Maria Tarallo

David Angelelli

Massimo Maroni

Flavio Novara

Mirca Garuti

Leonardo Cusmai – Rappresentante degli studenti in Consiglio di Dipartimento e in Consiglio di Area Didattica di Filosofia, La Sapienza

Movimento Permanente Infermieri

*****

ليس بإسمنا

*لا مدختستاو النساء لتبریر الإبادة الجماعیة في فلسطین*

كانت النساء دائمًا ساحة معركة: فھن أداة للحملات الانتخابیة، ووسیلة یمكن استغلالھا في مجتمع الربح، وأدوات في صراع الحضارات من أجل الغرب “الحر والدیمقراطي.”.

ولھذا السبب،امدنع لوحت نول ةلمحلا ةیملاعلإا ةیسایسلاو ىلإ نوللا يدرولا للدفاع عن إسرائیل، لم نشعر بالدھشة، بل بالغضب فقط.

یتم تصویر إلیئارس ىلع اھنأ لقعم ةیطارقمیدلل ةیامحو قوقح ایاعرلا رارحلأا ءاسنلاو يف قرشلا طسولأا دض مدقت ةرباربلا الفلسطینیین والعرب، المتھمین بارتكاب أبشع الجرائم، حتى “القتل الجماعي للنساء.” ةیاور ةیملاعإ ةیوق و”ةلھس “يف دلب لثم اندلب ،هزھی فنعلا دض النوع.

ةلزھم، “ھم ،”نومدختسی النساء لتبریر الإبادة الجماعیة والاحتلال الإسرائیلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطینیة.

خطاب یحمل نكھة الرسالة الحضاریة البیضاء “القدیمة”، الیوم “نسویة” أیضًا، وھو ما یمیز بین نساء الدرجة أ (نساءنا، الغربیات ،البیضاوات، الإسرائیلیات) ونساء الدرجة ب ( نورخلاا) _.

*ولھذا نقول: لیس باسمنا*

باعتبارنا نساءً ورجالاً، وذاتیات حرة، ومناضلین، وتجمعات، ومنظمات، فإننا نأخذ الكلمة لنؤكد علناً وبشكل واضح على ما یلي:

*نحن ضد الاستعمار إلاسرائیلي القائم على الإبادة الجماعیة والفصل العنصري*: نحن نؤمن بالحق في تقریر المصیر والمقاومة المشروعة للشعب الفلسطیني، من أجل سلام عادل؛

*نحن ضد الغسل الوردي والنسویة البیضاء والاستعماریة*: لا یمكن لتحریر المرأة والنوع (جندر) أن یوجد دون كسر قیود الاستعمار والإمبریالیة والعنصریة والحروب وأھوالھا؛

*نحن ضد استغلال أحداث 7 أكتوبر للنساء ونضالات مكافحة العنف ضد النوع (جندر) لتبریر إبادة الشعب الفلسطیني على ید لیئارسإ:*

لن نكون أحرارًا وحُرات حتى یتحرر الشعب الفلسطیني أیضًا!

للانضمام إلى النداء، اكتب إلىdonnedeborgata@gmail.com وأ لسرأ ةلاسر ةرشابم ىلعInstagram Facebook.و :الموقعون

***

NOT IN OUR NAME

You will not use women to justify genocide in Palestine.

Women have always been a battleground: they are campaign objects, means to be exploited in the profit-oriented society, tools in the clash of civilizations for the “free and democratic” western world.

That is why, when the media and political campaign to defend Israel was pinkwashed, we felt no astonishment, but rather only anger.

Israel is portrayed as a bastion of democracy and safeguarding the rights of queer people and women in the Middle East against the advance of Palestinian and Arab barbarians, accused of the worst crimes, even “mass femicide”.

A pervasive and “easy” mediatic narrative in a country like ours, shaken by gender violence. A tale, theirs, that uses women to justify genocide and the decades-long Israeli occupation of the Palestinian territories.

A rhetoric that has the flavour of the “ancient” white civilizing mission, now also “feminist,” which makes a distinction between first-class women (ours, Westerners, whites, Israelis) and secondclass women (others).

That is why we say: not in our name.

As women, men, queer, activists, collectives and organizations, we take the floor to reiterate publicly and clearly that:

we are against Israel’s genocidal colonialism and its apartheid : we believe in the Palestinian people’s right to self-determination and legitimate resistance, for a just peace;

we are against pinkwashing and white and colonial feminism : there can be no women’s and gender liberation without breaking the chains of colonialism, imperialism, racism, wars and its horrors;

we are against the instrumentalization of the October 7 events, women and struggles against gender violence to justify Israel’s extermination of the Palestinian people: we will not be free and liberated until the Palestinian people are free and liberated!

To join the appeal write to donnedeborgata@gmail.com or in DM on Instagram and Facebook.

*****

NO EN NUESTRO NOMBRE

No usaran a las mujeres y las libres disidencias para justificar el genocidio en Palestina.

Las mujeres siempre han sido un campo de batalla: son objetos de campaña, medios de explotación en la sociedad del beneficio, instrumentos en el choque de civilizaciones para el Occidente “libre y democrático”.

Por eso, cuando la campaña mediática y política en defensa de Israel se tiñó de rosa, no sentimos asombro, sino rabia.

Israel es presentado como un baluarte de la democracia y de la salvaguarda de los derechos de las libres disidencias y de las mujeres en Oriente Medio contra el avance de los bárbaros palestinos y árabes, acusado de los peores crímenes, incluso de “feminicidio masivo”.

Una narrativa mediática fuerte y ‘fácil’ en un país como el nuestro, sacudido por la violencia de género.

Una narrativa, la suya, que utiliza a las mujeres para justificar el genocidio y la ocupación israelí de los territorios palestinos durante décadas.

Una retórica que tiene el sabor de la ‘antigua’ misión civilizadora blanca, hoy también ‘feminista’, que distingue entre mujeres de la lista A (las nuestras, las occidentales, las blancas, las israelíes) y mujeres de la lista B (las otras).

Por eso decimos: no en nuestro nombre.

Como mujeres, hombres, libres subjetividades, activistas, colectivos y organizaciones, tomamos la palabra para reafirmar públicamente y con letras claras que:

estamos en contra del colonialismo genocida de Israel y de su apartheid : creemos en el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la resistencia legítima, por una paz justa;

estamos en contra del pinkwashing y del feminismo blanco y colonial : no puede haber liberación de la mujer y del género sin romper las cadenas del colonialismo, el imperialismo, el racismo, las guerras y sus horrores;

estamos en contra de la instrumentalización de los acontecimientos del 7 de octubre, de las mujeres y de las luchas contra la violencia de género para justificar el exterminio del pueblo palestino por parte de Israel: ¡no seremos libres hasta que el pueblo palestino sea liberado!

Para unirte al llamado escribe a donnedeborgata@gmail.com o en DM en Instagram y Facebook.

*****

Pas en notre nom : n’utilisez pas les femmes pour justifier le génocide en Palestine

Les femmes ont toujours été un champ de bataille: elles sont des objets de campagne, des moyens à exploiter dans la société du profit, des outils dans le choc des civilisations pour l’Occident soidisant « libre et démocratique ».

C’est pourquoi, lorsque la campagne médiatique et politique de défense d’Israël s’est teintée de rose, nous n’avons ressenti aucun étonnement, seulement de la colère.

Israël est présenté comme le rempart de la démocratie et de la sauvegarde des droits des subjectivités libres et des femmes du Moyen-Orient face à l’avancée des barbares palestiniens et arabes, accusé des pires crimes, voire de « féminicide de masse ».

Un récit médiatique fort et facile dans un pays comme le nôtre (l’Italie), secoué par la violence de genre.

Un récit, le leur, qui utilise les femmes pour justifier le génocide et l’occupation israélienne des territoires palestiniens depuis des décennies.

Une rhétorique qui a la saveur de la « ancienne » mission civilisatrice blanche, aujourd’hui également « féministe », qui fait une distinction entre les femmes de la liste A (les nôtres, les Occidentaux, les Blancs, les Israéliens) et les femmes de la liste B (les autres).

C’est pourquoi nous disons : pas en notre nom !

En tant que femmes, hommes, subjectivités libres, militants, collectifs et organisations, nous prenons la parole pour réaffirmer publiquement et en toutes lettres que :

Nous sommes contre le colonialisme génocidaire d’Israël et son apartheid: nous croyons au droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à la résistance légitime, pour une paix juste ;

Nous sommes contre le pinkwashing et le féminisme blanc et colonial : il ne peut y avoir de libération des femmes et des genres sans briser les chaînes du colonialisme, de l’impérialisme, du racisme, des guerres et de leurs horreurs ;

Nous sommes contre l’instrumentalisation des événements du 7 octobre, des femmes et des luttes contre la violence de genre pour justifier l’extermination du peuple palestinien par Israël: nous ne serons pas libres et libérées tant que le peuple palestinien ne sera pas libre et libéré !

Pour rejoindre l’appel, écrivez à donnedeborgata@gmail.com ou en DM sur Instagram et Facebook .

30 Gennaio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO