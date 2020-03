“Per noi marxisti è l’ora della vendetta”

Luciano Vasapollo: “Nel mondo esiste un altro modello, che si sta rivelando vincente come abbiamo sempre affermato e sostenuto in questi anni. E’ il modello della pianificazione”

“Siamo in una fase storica in cui il conflitto capitale-ambiente sta mostrando lo stadio ultimo dopo trent’anni di privatizzazioni selvagge, distruzione del welfare e precarietà imposta alla maggior parte delle persone”.

In questo lungo video che vi invitiamo a vedere tutto per la completezza di analisi, capacità di previsione e rivendicazione, il professore di economia della Sapienza Luciano Vasapollo sostiene come siano palesi a tutti gli “effetti delle politiche neo-liberiste sui paesi. Quando emergono di fronte a emergenze come queste; quando mancano posti letto per terapie d’urgenza, quando infermieri, medici e personale negli ospedali è sotto numero e mal pagato; quando mancano i ricercatori perché i nostri giovani sono emigrati all’estero si vede il fallimento di tutte le politiche che hanno propagandato come le uniche possibili“, ha proseguito il professore.

“Il ruolo dello stato nei paesi a capitalismo maturo sussiste solo nel keynesismo militare, nell’economia di guerra e nelle funzioni dello Stato a carattere repressivo“, sottolinea Vasapollo.

“Ma nel mondo esiste un altro modello, che si sta rivelando vincente come abbiamo sempre affermato e sostenuto in questi anni. E’ il modello della pianificazione. Caduta l’Unione Sovietica non è vero

che sia scomparso, basta vedere Cuba, Vietnam, Venezuela e Cina. La superiorità si rivela nella forma politica, nella forma stato dove c’è una democrazia partecipativa e non rappresentativa, dove

le istanze democratiche nascono nei posti di lavoro, nelle scuole, nella comunità che decide le rappresentanze politiche“, sostiene Vasapollo.

“Ma anche dal punto di vista economico la superiorità è schiacciante. Del resto l’idea che il mercato possa auto-regolare tutto è la più grande fake news diffusa a mezzo stampa per anni. Ci sono decisioni economiche che hanno a che fare con le relazioni sociali, con la politica, decisioni che dominano le necessità e i bisogni delle persone. E solo lo stato con la programmazione in questo caso può e deve intervenire.”

“Le nazionalizzazioni in Francia dimostrano che un mondo è finito. E per noi marxisti è l’ora della vendetta.“, ha concluso Vasapollo.

Vi consigliamo l’intera visione del video:

21 Marzo 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO