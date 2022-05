Addio Shireen, paladina del giornalismo

Mercoledi mattina a Jenin in Palestina, le forze dell’occupazione israeliane, hanno sparato a sangue freddo e assassinato la corrispondente più famosa di Al Jazeera: la giornalista Shireen Abu Akleh.

Shireen, insieme ad altri giornalisti erano usciti per coprire l’attacco delle forze di occupazione contro la città di Jenin, aveva l’insegna della Stampa/ Press, nessun avvertimento, nessuna richiesta di allontanamento, l’hanno uccisa a sangue freddo, e ferito un altro collega Ali Al Samudi.

Shireen, nata 51 anni fa a Gerusalemme, originaria di Betlemme, era il volto giovanile della TV palestinese, e poi del canale Al Jazeera.

Il suo assassinio, riporta la mente a Rachel Khoury, e alla distruzione della torre della stampa a Gaza un anno fa, dove avevano sede Al Jazeera e altri agenzie stampa internazionali.

L’uccisione di Shireen è un crimine contro la libertà della stampa. L’occupazione israeliana con questo atto criminale, vuole coprire i suoi crimini contro il popolo palestinese e la sua resistenza, e nascondere le provi dei sui massacri quotidiani in Palestina.

Un crimine descritto che non ha bisogno di prove. Come vuole l’Occidente e i suoi doppi standard e come dimostra la Corte penale internazionale, lenta in Palestina ma veloce in altri luoghi. Lo stato di occupazione israeliano, non esita a commettere massacri contro l’umanità in pieno giorno e non trova deterrenza da parte del cosiddetto mondo libero.

Ci mancherà, il coraggio di Shireen e la sua voce che accompagnava le immagini che trasmetteva in diretta sulla violenza brutale dell’occupazione sionista in Palestina.

(la foto in copertina è di Patrizia Cortellessa)

