“L’Europa deve staccarsi dagli Stati Uniti”

Per la stragrande maggioranza dei politici e dei giornalisti tedeschi, la guerra in Ucraina è iniziata il 24 febbraio 2022. Con questo punto di vista, che ignora l’intera storia dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, la Germania non può dare alcun contributo alla pace.

La frase è attribuita al poeta Eschilo: In guerra, la verità è la prima vittima. Da ciò ne consegue che per trovare la pace bisogna tornare alla verità, meglio: alla veridicità. E questo significa che ogni guerra ha la sua storia. E le premesse storiche della guerra in Ucraina iniziano con l’immagine di sé degli USA come “nazione eletta” con la pretesa di essere e rimanere l’unica potenza mondiale.

Pertanto, gli Stati Uniti devono fare tutto il possibile per prevenire l’emergere di un’altra potenza mondiale. Questo vale non solo per la Cina e la Russia, ma anche per l’UE o, in futuro, forse per l’India o altri paesi.

Se accetti questa affermazione, e allo stesso tempo sai che gli Stati Uniti hanno di gran lunga il più grande apparato militare del mondo, allora puoi concludere che la cosa migliore da fare è rifugiarsi sotto l’ala di questa unica potenza mondiale.

Tuttavia, questa considerazione è corretta solo se la potenza protettrice persegue una politica estera pacifica e non accerchia militarmente i rivali emergenti, li provoca costantemente e quindi accetta il rischio della guerra.

Se la potenza protettrice ha installazioni militari sul territorio dei suoi alleati da cui conduce le sue guerre, allora mette in pericolo non solo se stessa ma anche gli alleati con una geopolitica aggressiva.

L’aeroporto di Ramstein, ad esempio, era ed è indispensabile per la guerra degli USA in Medio Oriente, in Africa e in Ucraina. Pertanto, quando gli americani sono in guerra, la Germania è sempre parte in guerra, che le piaccia o no.

Poiché aveva visto questa connessione, Charles de Gaulle, ad esempio, non voleva nessuna struttura della NATO, cioè degli Stati Uniti, sul suolo francese. Un paese, disse de Gaulle, deve essere in grado di prendere le proprie decisioni sulla guerra o sulla pace.

Che la Germania non sia un paese sovrano è diventato di nuovo chiaro quando il segretario alla guerra americano Lloyd Austin ha invitato a una conferenza a Ramstein in cui gli stati vassalli hanno dovuto dare il loro contributo alla guerra in Ucraina. Naturalmente, gli Stati Uniti rivendicano anche la possibilità di decidere se un paese come la Germania può mettere in funzione una linea di approvvigionamento energetico come il Nord Stream 2.

La storia della guerra in Ucraina include anche considerazioni degli strateghi statunitensi, secondo cui l’Ucraina è uno stato chiave quando si tratta di dominio sul continente eurasiatico. Per questo motivo, secondo l’ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Carter, Brzezinski, in un libro del 1997 intitolato “L’unica potenza mondiale“, l’Ucraina deve diventare uno stato vassallo degli Stati Uniti.

Sebbene politici statunitensi intelligenti come George Kennan avessero messo in guardia dal trasformare l’Ucraina in un avamposto militare al confine con la Russia, i presidenti Clinton, Busch, Obama, Trump e Biden hanno portato avanti l’espansione verso est della NATO e l’armamento dell’Ucraina, sebbene la Russia avesse indicato per più di 20 anni che non accetterà truppe e missili statunitensi sul confine ucraino.

Al più tardi con il golpe del Maidan nel 2014, gli Stati Uniti hanno dimostrato di non essere disposti a tenere conto degli interessi di sicurezza della Russia. Hanno installato un governo fantoccio degli Stati Uniti e hanno fatto tutto il possibile per integrare le forze armate ucraine nelle strutture della NATO. Si sono svolte manovre congiunte e le continue obiezioni del governo russo sono state ignorate.

In questo contesto si usa l’argomentazione menzognera secondo cui ogni Stato ha il diritto di scegliere liberamente la propria alleanza. Ma nessuno Stato dovrebbe installare senza preavviso razzi da una potenza rivale al confine di una potenza nucleare e giustificarlo ingenuamente con la libera scelta dell’alleanza.

Immaginate se il Canada, il Messico o Cuba consentissero alle truppe cinesi o russe di entrare nel loro territorio, permettendo ai missili collocati in quelle basi di raggiungere Washington senza preavviso.

Dalla crisi dei missili cubani nel 1962, sappiamo che gli Stati Uniti non l’accetterebbero mai e rischierebbero una guerra nucleare in caso di dubbio. Da queste considerazioni ne consegue che una superpotenza aggressiva non può guidare una “alleanza difensiva”. Dopo tutte le esperienze degli ultimi decenni, quanto tempo passerà prima che la Germania capisca finalmente che deve prendere in mano la propria sicurezza e diventare indipendente dagli Stati Uniti?

C’erano politici tedeschi che videro il pericolo proveniente dalla politica statunitense e tentarono una politica estera tedesca indipendente.

Willy Brandt, ad esempio, sapeva che la pace doveva essere trovata con la Russia e i suoi vicini dell’Europa orientale dopo la seconda guerra mondiale. Chiese il disarmo e la distensione ed era convinto che la sicurezza non può essere raggiunta l’uno contro l’altro, ma solo insieme.

Helmut Kohl ha negoziato l’unità tedesca con Gorbaciov e ha riconosciuto che la pace e la cooperazione con la Russia erano prerequisiti per un ordine di pace europeo.

Hans-Dietrich Genscher a volte era caduto in disgrazia presso i politici statunitensi perché temeva una guerra nucleare limitata in Europa e quindi fece di tutto per bandire i missili a corto raggio e le armi nucleari tattiche dal territorio tedesco ed europeo. “Genscherismo” è diventato una parolaccia a Washington. Nel suo eccellente libro Interessi nazionali, Klaus von Dohnanyi ha recentemente sottolineato l’atteggiamento di alcuni strateghi statunitensi secondo cui una guerra nucleare limitata all’Europa potrebbe benissimo essere condotta.

Al momento, non c’è nemmeno un accenno di una politica estera che metta gli interessi della Germania al primo posto.

I leader rosso-giallo-verdi Scholz, Baerbock, Habeck e Lindner sono fedeli vassalli degli Stati Uniti. Scholz sostiene il riarmo ed è orgoglioso di poter annunciare consegne di armi all’Ucraina a intervalli sempre più brevi.

Si comporta come se non avesse mai sentito parlare dell’Ostpolitik e della politica di distensione di Willy Brandt. La politica estera della FDP è dominata dal lobbista degli armamenti Strack-Zimmermann, che a giorni alterni chiede nuove armi per l’Ucraina.

I Verdi sono passati da partito uscito dal movimento pacifista tedesco a peggior partito di guerra del Bundestag tedesco. Le affermazioni di Annalena Baerbock secondo cui dovremmo “rovinare la Russia” devono essere definite fasciste.

Manca anche il più grande partito di opposizione. In qualità di ex dipendente del colosso finanziario statunitense Blackrock, il presidente della CDU Friedrich Merz è un leale atlantista, richiede ancora più consegne di armi e voleva persino chiudere il Nord Stream 1.

La politica estera tedesca danneggia gli interessi del nostro Paese e non contribuisce alla pace in Europa. Ha bisogno di un completo riorientamento. Se c’è un pericolo di guerra tra potenze nucleari a causa della geopolitica statunitense, allora è compito dei politici tedeschi ed europei fare tutto il possibile per tenere il nostro territorio fuori da questo conflitto.

L’Europa ha bisogno di staccarsi dagli Stati Uniti e svolgere un ruolo di mediazione tra le potenze mondiali rivali. Insieme, Germania e Francia hanno il potenziale per sviluppare una politica estera e di sicurezza europea indipendente.

È giunto il momento di iniziare. Non possiamo sempre fare affidamento su militari equilibrati per prevenire una conflagrazione mondiale nucleare quando la guerra si intensifica.

Gli esempi includono l’ufficiale di marina sovietico Archipov, che ha impedito il lancio di un siluro nucleare durante la crisi dei missili cubani, o il colonnello sovietico Petrov, che nel 1984, quando il computer russo ha erroneamente segnalato un avvicinamento di missili balistici intercontinentali a punta nucleare dagli Stati Uniti, ha deciso cosa fare in questo caso per non innescare il “contrattacco” nucleare effettivamente ordinato.

È ora di smettere di lasciare le iniziative di pace al solo presidente della Turchia Erdogan. Anche se gli USA, per loro stessa ammissione, non sono disposti a lavorare per un cessate il fuoco e una rapida fine della guerra in Ucraina, questo è nell’interesse esistenziale degli europei.

Il fondatore del gruppo musicale Pink Floyd, Roger Waters, ha ragione quando sottolinea che la pace può ancora essere raggiunta sulla base degli accordi di Minsk. D’altra parte, quando gli Stati Uniti dichiarano che il loro scopo è quello di indebolire la Russia in modo che non possa mai più iniziare una guerra simile, questo è puro cinismo. Quanti altri ucraini e russi dovrebbero morire prima che gli Stati Uniti si avvicinino abbastanza al loro obiettivo geopolitico di indebolire significativamente la Russia?

L’Europa ha ora i prezzi dell’energia più alti. Le aziende industriali europee stanno migrando e aprendo nuove filiali negli Stati Uniti. Gli enormi ordini per l’industria degli armamenti statunitense e gli esorbitanti profitti che l’industria del fracking statunitense, dannosa per l’ambiente, sta apportando rendono ampiamente chiaro chi beneficia di questa guerra e delle sanzioni.

In vista di questa situazione, anche i politici della coalizione rosso-giallo-verde inesperti in politica estera dovrebbero capire che non c’è modo di aggirare l’autoaffermazione dell’Europa. Un primo passo sarebbe spingere per un cessate il fuoco, presentare un piano di pace e mettere in funzione il Nord Stream 2.

Il proseguimento dell’attuale politica, invece, porta all’impoverimento di gran parte della popolazione, distrugge interi settori dell’industria tedesca ed espone la Germania al pericolo di essere trascinata in una guerra nucleare.

* Ex presidente della SPD, candidato cancelliere del medesimo partito, ministro delle finanze nel governo Schroeder, successivamente fondatore e presidente della Linke, da cui si è dimesso lo scorso 17 marzo



