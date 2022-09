Il bellissimo discorso di Melenchon a Roma ci ha dato il senso ed il valore del compito che ci siamo assunti.

Egli non ci ha parlato di tattiche politiche, ma del futuro del genere umano. Anticapitalismo ambientalista, umanesimo, democrazia radicale, socialismo. Sono queste le parole forti e chiare che Melenchon ha affidato alle tante e tanti giovani entusiasti presenti. Si fa politica per cambiare il mondo, non per sistemarsi.

E bisogna essere senza paura contro il potere, contro il sistema di partiti tutti complici ed in fondo tutti uguali.

Il leader di uno dei più grandi partiti europei è venuto a sostenere una piccola forza appena costituita, fregandosene dei richiami più grandi e confortevoli, per dirci che quando la lotta è giusta, prima la si comincia poi si costruiscono i numeri.

Melenchon ha ricordato la grande storia della sinistra e del comunismo in Italia, che bisogna ricostruire nei tempi e nelle forme di oggi, ma con gli stessi obiettivi e anche con la stessa fantasia. E ci ha colpiti tutti quando ha nominato il primo grande rivoluzionario dell’epoca moderna, Robespierre.

Altro che il piccolo cabotaggio, l’opportunismo trasformista, il servilismo verso il potere cui ci ha abituato la finta sinistra, che ha spinto tanta gente del popolo a scegliere la destra reazionaria e fascista. Che non darà certo loro il pane e la giustizia che chiedono.

Le parole di Melenchon ci hanno confermato che la via intrapresa con Unione Popolare è ardua e non certo breve, ma è la sola giusta. E che le elezioni sono solo un passo, a cui dovranno seguirne tanti altri, nella dura lotta per rovesciare l’oppressione di un potere devastante.

Oggi in Francia domani in Italia.

