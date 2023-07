Questo è davvero terrificante

Il “colpo di Stato” in Russia è finito, ma in Ucraina si sta verificando uno sviluppo molto preoccupante che dovrebbe spaventare tutti.

Si tratta del rischio crescente di una guerra nucleare. Non sono iperbolico.

Analizziamo il tutto…

Il Presidente Biden accusa il Presidente russo Vladimir Putin di prepararsi a usare armi nucleari tattiche in Ucraina.

La teoria è che se la Russia rischia il collasso militare in Ucraina, Putin ricorrerà all’uso di armi nucleari tattiche per disperazione.

Ma si può sostanzialmente escludere questa ipotesi perché la Russia non sta perdendo la guerra in Ucraina. Anzi, sta vincendo la guerra e continua a guadagnare slancio.

La Russia sta stroncando la tanto attesa offensiva ucraina e sta avanzando o tenendo la linea in altri settori.

Nel frattempo, le fabbriche di armi russe stanno sfornando enormi quantità di armi e munizioni, mentre l’Occidente sta raschiando il fondo del barile per trovare abbastanza armi e munizioni da inviare in Ucraina.

È una guerra di logoramento e non c’è modo pratico per l’Ucraina di vincerla.

Allora perché Putin avrebbe bisogno di usare le armi nucleari?

La risposta, ovviamente, è che non ne avrebbe bisogno. Sta vincendo la guerra.

La spada nucleare

Ma questi avvertimenti sull’uso di armi nucleari da parte di Putin non sono nuovi. Biden ha accusato la Russia di minacciare l’uso di armi nucleari fin dall’inizio della guerra, nel febbraio scorso.

Per valutare questa affermazione è necessaria una certa prospettiva. Per la cronaca, gli Stati Uniti sono il primo e unico Paese ad aver condotto una guerra nucleare, cosa che hanno fatto tra il 6 e il 9 agosto 1945, uccidendo circa un quarto di milione di civili.

Putin ha chiarito che la Russia non userà armi nucleari se non saranno gli Stati Uniti o gli alleati della NATO a farlo per primi.

Gli Stati Uniti non hanno preso un impegno simile.

Biden ha basato la sua valutazione della minaccia sul fatto che Putin ha recentemente spostato armi nucleari tattiche nel suo alleato, la Bielorussia, che è più vicino a Kiev.

Questo è vero, ma ignora opportunamente il fatto che gli Stati Uniti hanno piazzato armi nucleari in Germania, che il Regno Unito e la Francia sono potenze nucleari a pieno titolo e che sottomarini e cacciatorpediniere della Marina statunitense con missili nucleari sono dispiegati intorno alla Russia.

Anche la Bielorussia aveva armi nucleari quando faceva parte dell’Unione Sovietica prima del 1991. In breve, non c’era nulla di particolarmente provocatorio nella mossa di Putin rispetto al posizionamento precedente e al dispiegamento di armi nucleari da parte degli Stati Uniti.

Una follia! (MADness! Mutual Assured Destruction -ness)

Ciò che è provocatorio è un recente articolo di Michael Rubin, ex funzionario del Pentagono e ora studioso residente presso l’American Enterprise Institute, un think tank con sede a Washington.

Rubin raccomanda che gli Stati Uniti forniscano armi nucleari tattiche agli stessi ucraini.

La logica è una versione della dottrina della distruzione reciproca assicurata (MAD), che ha mantenuto la stabilità tra gli Stati Uniti e l’ex Unione Sovietica (in realtà la Russia) durante la Guerra Fredda.

L’idea è che se ciascuna delle due parti dispone di armi nucleari sufficienti per sopravvivere a un primo attacco dell’altra e lanciare un secondo attacco a sua volta, nessuna delle due parti inizierà una guerra nucleare perché verrebbe distrutta a sua volta.

La dottrina della MAD è valida a patto che sia rispettata una lunga serie di condizioni, tra cui la presenza di grandi arsenali, procedure di comando e controllo sicure, una buona comunicazione tra i protagonisti (come la “linea calda”) e una leadership razionale da entrambe le parti.

Nessuna di queste condizioni si applica all’Ucraina. L’Ucraina avrebbe un arsenale modesto (non sufficiente per sopravvivere a un primo attacco), ha un comando e un controllo deboli, non ha quasi nessuna comunicazione con la Russia e ha una leadership disperata e insicura.

È quasi come se la proposta di Rubin fosse pensata per costringere Putin ad attaccare qualsiasi capacità nucleare ucraina come modo per giustificare un’escalation da parte degli Stati Uniti e far sì che gli Stati Uniti e la NATO mettano gli stivali sul terreno in Ucraina.

È un percorso breve verso la Terza Guerra Mondiale. Qualsiasi discorso di dotare l’Ucraina di armi nucleari è avventato.

L’idea di Rubin potrebbe essere alla base del piano di Putin di spostare le armi nucleari in Bielorussia per dissuadere gli Stati Uniti dall’andare oltre.

Naturalmente, le azioni di Putin in Bielorussia sono un esempio di escalation, che potrebbe essere esattamente ciò che Rubin e gli altri guerrafondai statunitensi volevano.

In poche parole, l’idea di Rubin è avventata e avvicina il mondo alla guerra nucleare.

Quando si sente Biden parlare della minaccia di Putin di usare le armi nucleari, è fondamentale tenere a mente che gli Stati Uniti sono la vera minaccia e stanno agendo con l’obiettivo di intensificare la guerra e trascinare la NATO in una guerra diretta con la Russia.

L’Ucraina condurrà un attacco “C” contro una centrale nucleare?

Ma non è tutto. C’è la possibilità che un’Ucraina sempre più disperata possa tentare di mettere in scena un attacco ” falsa” contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia (ZNPP), nella regione di Kherson, dando la colpa alla Russia.

Sia il presidente ucraino Zelenskyy che il capo dei servizi segreti ucraini hanno recentemente messo in guardia su un possibile attacco russo alla centrale.

In altre parole, potrebbero porre le condizioni per un attacco false flag.

“Vedete, vi avevamo avvertito che sarebbe successo!“.

Un attacco del genere potrebbe potenzialmente diffondere radiazioni nucleari in tutta la regione e forse anche oltre.

Non sarebbe al livello di Chernobyl, perché l’impianto funziona a una capacità molto inferiore rispetto a Chernobyl.

Ma sarebbe comunque visto come un inaccettabile crimine di guerra dalla Russia, che scatenerebbe l’indignazione internazionale e porrebbe le basi per un intervento diretto della NATO.

Tra l’altro, la ZNPP è attualmente sotto il controllo russo, ma gran parte del territorio circostante è ancora in mano agli ucraini.

Come potrebbe svolgersi un attacco alla centrale? Ecco qualche dettaglio in più:

L’Ucraina (sotto la direzione degli Stati Uniti e con l’aiuto di questi ultimi) potrebbe inviare una squadra di commando all’impianto, piazzare esplosivi pesanti e poi farli esplodere in modo da provocare una fusione parziale e il rilascio di radiazioni.

I venti prevalenti porterebbero le radiazioni in direzione di Romania, Polonia e Slovacchia, tutti Paesi membri della NATO.

Una volta che le radiazioni raggiungeranno questi Paesi, saranno considerate come un “attacco” ai membri della NATO.

Ciò farà scattare l’articolo 5 del trattato NATO, secondo il quale un attacco a uno è un attacco a tutti.

I senatori Lindsey Graham e Richard Blumenthal, infatti, hanno appena proposto una legge che afferma che l’uso di armi nucleari russe in Ucraina sarebbe considerato un attacco diretto alla NATO.

Bombardare una centrale nucleare non è la stessa cosa che impiegare armi nucleari tattiche, ma pensate davvero che faranno questa distinzione?

L’articolo 5 fornirebbe una copertura legale a Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e al resto della coalizione per inviare truppe in Ucraina per sostenere l’offensiva in corso.

Il passo successivo sarebbe il combattimento diretto tra le truppe statunitensi e quelle russe. E questo è un passaggio diretto alla Terza Guerra Mondiale.

Sono davvero solo sciocchezze cospiratorie?

Si potrebbe liquidare tutto questo discorso come un’assurdità cospiratoria. Dopo tutto, perché l’Ucraina dovrebbe voler creare un grave incidente nucleare sul proprio territorio?

Vorrei solo ricordarvi che esistono prove credibili (secondo l’intelligence tedesca) che le agenzie di sicurezza ucraine sono responsabili della distruzione del gasdotto Nord Stream 2, il più grande atto di eco-terrorismo mai realizzato.

A onor del vero, ci sono anche prove credibili che gli Stati Uniti abbiano effettuato l’attacco, quindi potrebbe non essere stata l’Ucraina. Ma rimane una possibilità legittima.

È anche probabile che l’Ucraina abbia distrutto la diga idroelettrica di Nova Kakhovka all’inizio di questo mese, nel tentativo di minare la posizione della Russia nell’area.

Il risultato è stato un disastro ambientale.

Come per il Nord Stream 2, non ci sono prove definitive della responsabilità dell’Ucraina. Naturalmente, come nel caso del gasdotto, l’Ucraina ha incolpato la Russia.

Sebbene sia possibile che sia stata la Russia, quest’ultima avrebbe perso molto più dell’Ucraina dalla distruzione della diga e dalle conseguenti inondazioni.

Se foste un detective, l’Ucraina sarebbe il primo sospettato.

Supponendo che l’Ucraina sia responsabile degli incidenti al gasdotto e alla diga, sarebbe fuori questione che inscenasse un incidente nucleare se ciò significasse coinvolgere direttamente la NATO nella guerra?

Non credo.

Ancora una volta, non ho prove che l’Ucraina sia effettivamente responsabile della distruzione dell’oleodotto o della diga. Ma è una possibilità ragionevole.

Ecco perché non si dovrebbe escludere la possibilità di un attacco sotto falsa bandiera alla centrale nucleare.

Ancora una volta, l’Ucraina sta diventando disperata e ‘a mali estremi estremi rimedi’.

Quindi, se nei prossimi giorni ci sarà un attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, saprete chi è il responsabile.

Saprete anche che il mondo è a un passo dalla guerra nucleare.

* da Daily Reckoning



James G. Rickards è l’editore di Strategic Intelligence, Project Prophesy, Crash Speculator e Gold Speculator. È un avvocato, economista e banchiere d’investimento americano con 40 anni di esperienza nei mercati dei capitali a Wall Street.

È stato il principale negoziatore del salvataggio di Long-Term Capital Management L.P. (LTCM) da parte della Federal Reserve statunitense nel 1998. Tra i suoi clienti figurano investitori istituzionali e direzioni governative.

Il suo lavoro viene regolarmente pubblicato su Financial Times, Evening Standard, New York Times, The Telegraph e Washington Post ed è spesso ospite di BBC, RTE Irish National Radio, CNN, NPR, CSPAN, CNBC, Bloomberg, Fox e Wall Street Journal.

Ha contribuito come consulente sui mercati dei capitali per la comunità dei servizi segreti degli Stati Uniti e per l’Ufficio del Segretario alla Difesa del Pentagono. Ha anche testimoniato davanti alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti sulla crisi finanziaria del 2008.

Rickards è autore di The New Case for Gold (aprile 2016) e di quattro best seller del New York Times, Currency Wars (2011), The Death of Money (2014), The Road to Ruin (2016) e Aftermath (2019) di Penguin Random House.

Il suo ultimo libro, The New Great Depression, è stato pubblicato nel gennaio 2021.

2 Luglio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO