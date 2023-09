Bestiario Nato

Io sono circondato, e minacciato, da tanti animali strani e pericolosi, forse i più brutti di quelli che popolano la terra; terrificanti, proprio. Sono animali reali, benché immaginari. Mitologici, ma contemporanei. Bestie antiche che rappresentano archetipi del militarismo occidentale, e italiano in particolare.

Sono animali che partecipano della natura umana, come le sirene o i centauri, e sono perciò visti benevolmente; mostri da compagnia, per così dire, o da fiaba, più simili al buon vicino di casa che alla bestia malefica, ctonia e ostile.

In realtà, tolta la maschera bonaria, sono lupi o leoni che si avventano sulle greggi, custodi rabbiosi di una dominātio pervasiva e invasiva.

Per classificarli, mi sono attenuto al metodo del “Bestiario della follia” di Hieronymus Bosch; di conseguenza, ho diviso gli animali in due grandi gruppi: il primo, denominato PRAEDICATIO, comprende i Giornalisti-Rettili e gli Intellettuali-Aracnidi; il secondo, denominato LEGIO, è suddiviso in Strateghi-Pyrigoni e Politici-Behemoth.

Descrivo, qui di seguito, le caratteristiche principali di questi gruppi.

Giornalisti- rettili. Animali da carta stampata da etere o da web, ai quali si attribuiscono ambigue proprietà divulgative. Non sono più intelligenti di un ramarro e hanno quindici code a uncino, che usano per carpire notizie e raccontarle così come ordina l’Editore, anch’esso animale di questo gruppo, il più velenoso (simile a un’anfisbena, il serpente con due teste [nella foto, ndr]).

Con le parole e le immagini costruiscono una fitta trama narrativa in cui diffondono il Verbo dell’Alleanza attraverso una regia e un montaggio degli effetti assolutamente virile e omertoso. La loro funzione è aggressiva: influenzare l’opinione pubblica, mettere in fuga la critica e seccare il cervello.

Intellettuali-aracnidi. Animali fantasiosi, molto importanti dal punto di vista simbolico. Sono spesso rappresentati come equilibristi sulla ragnatela del pensiero; con lo sguardo possono fulminare il più ingenuo degli umani.

Sono tra gli animali più abominevoli, senza alcuna vergogna: i loro escrementi filosofici offuscano i reprobi, ed enorme è il loro materiale fantastico al servizio dell’Alleanza.

Per stroncare l’opinione altrui, per esempio, sono soliti riempire libri o trasmissioni televisive d’una polvere ottenuta dai testicoli d’asino: il malcapitato la ingerisce dalle narici ed è subito stroncato da un attacco epilettico.

In sintesi, diffondono un unguento ideologico occidentalista, fatto di valori superiori e di liberismo compassionevole, il più leggendario degli inganni.

Strateghi-pyrigoni. Un altro gruppo di animali mostruosi, come delle enormi falene legionarie. Impersonano soprattutto la razionalità militare e l’errore di visione in generale. Sono esseri che non azzeccano una previsione e che collaborano – per partito preso – con le forze mostruose e sataniche dell’Alleanza, sempre pronti a favorirla o giustificarla, anche quando commette gli stessi o peggiori crimini del Leviatano Russo.

Per essi, ogni arma è un valore etico, così come ogni Freccia Tricolore è un piacere dello spirito. Vivono nel fuoco, si nutrono di fiamme e copulano solo dentro le esplosioni.

Politici-Behemoth. Tipici mostri terrestri, di cui parla addirittura la Bibbia. La loro caratteristica principale è il trasformismo: cambiano pelle, talvolta si mimetizzano dietro cure o soluzioni, sono in realtà ferocissimi e poco adatti persino a calmare la tosse.

Pure Ovidio, nelle sue “Metamorfosi”, ne parla con disprezzo: pestiferi mostri protetti da serpenti – scrive – con gole retoricheggianti e abituati a cuocere in pentole di rame una vipera con sterco di caimano, così da ottenere un preparato contro l’idrofobia da opposizione.

Emettono un fiato fetido, nauseabondo, che produce l’annichilimento della Democrazia.

Immagine: Anfisbena, “Bestiario di Aberdeen”, XII Secolo.

* da Facebook



22 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO