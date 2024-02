La polizia a Pisa, Firenze, Catania ha brutalmente picchiato gli studenti e i lavoratori in corteo per la Palestina, tanti ragazzi feriti, a Firenze una studentessa rischia l’occhio per una manganellata.

Non sono “episodi”, è una strategia di violenza repressiva del Governo Meloni e del ministro Piantedosi, in ossequio al e in imitazione del governo fascista di Netanyahu.

La Palestina è sempre più casa nostra, in tutti i sensi.

Del resto la guerra e il sostegno al genocidio a Gaza oggi, invece che condannare, legittimano ogni infamia e violenza di stato in Occidente. Il nostro governo scatena la polizia perché si sente coperto dalla fedeltà alla NATO e dall’ossequio a Biden. E poi perché Mattarella o tace o fa discorsi di sostegno a Meloni, a Israele, alla guerra.

È una violenza fascista di stato che si diffonde, solidarietà alle ragazze e ai ragazzi colpiti da essa, non ci fermeranno.

