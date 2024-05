Fine del bloqueo, e fuori Cuba dalla “lista nera”!

L’Unione Sindacale di Base, organizzazione sindacale aderente alla Federazione Sindacale Mondiale, contesta con forza la decisione degli USA di mantenere il Governo cubano tra i paesi che unilateralmente e fuori da ogni regola di Diritto Internazionale, secondo l’amministrazione Biden supportano il terrorismo internazionale.

Invece di preoccuparsi di condannare il genocidio del popolo palestinese, operato in questi mesi dal governo israeliano, primo alleato degli USA, o di interrompere politiche che alimentano guerre e conflitti, e che stanno causando centinaia di migliaia di vittime innocenti, il governo statunitense persevera l’aggressione politica e mediatica nei confronti di Cuba.

Aggressione che in un periodo di grave crisi economica per il paese, danneggia ulteriormente ogni sforzo del Governo e del popolo cubano per uscire dalle difficoltà.

I lavoratori di tutto il mondo sanno che il loro nemico non sta a Cuba, che non devono preoccuparsi delle scelte del Governo cubano, poiché queste non si riflettono sulle condizioni di vita e di lavoro, mentre tutti sanno che le scelte, che oggi sta facendo il blocco euro atlantico capeggiato dagli Stati Uniti, nell’ alimentare guerre e conflitti e nello spostare enormi risorse nell’industria bellica togliendole ai salari dei lavoratori, ai servizi sociali, alla sanità ed alla istruzione, provocando l’impoverimento delle popolazioni, sono atti non guerreggiati ma notevolmente più gravi.

L’USB ribadendo la propria solidarietà al Governo Cubano, denuncia il comportamento degli USA che senza alcun riferimento a leggi, convenzioni o trattati internazionali continua ad accusare il Governo cubano di essere un paese che sostiene il terrorismo internazionale, quando tutti i lavoratori sanno che Cuba è da sempre vittima di atti di terrorismo, spesso sostenuti dalla CIA.

Chiediamo subito la fine del blocco economico a Cuba.

Chiediamo subito il ritiro di Cuba dalla lista dei paesi considerati sostenitori del terrorismo.

Roma 20 maggio 2024

Alla cortese attenzione dell’Ambasciatrice di Cuba in Italia

sig.ra Mirta Granda Averhoff

Unione Sindacale di Base

Dipartimento Internazionale

