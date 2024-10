L’Europa ha un problema: l’Unione Europea

Bloomberg ha di recente pubblicato un articolo che offre una visione cupa ma realistica del futuro dell’Unione Europea, sottolineando come il declino economico e politico del continente stia diventando “inarrestabile”.

La crisi economica che affligge i principali Paesi membri, come dimostrato dalla chiusura di stabilimenti industriali e dalla fuga delle aziende IT, mette in luce l’incapacità dell’UE di adattarsi alle sfide della globalizzazione e di costruire un modello economico coeso e competitivo. Il nuovo Governo di destra in Francia e le difficoltà normative che frenano l’innovazione sono ulteriori segnali di un blocco economico che non riesce a trovare una direzione comune.

Questa situazione, ben descritta da Bloomberg, non è affatto nuova: molti studiosi, sia europei sia internazionali, da tempo sottolineano la necessità di riformare l’UE per renderla un attore più dinamico e meno burocratico.

L’analisi dell’agenzia, dunque, non solo è legittima ma rafforza ulteriormente le preoccupazioni sollevate da economisti e politologi che da anni avvertono del pericolo di un’Europa destinata a un ruolo marginale nello scacchiere globale. La mancanza di una strategia unitaria e l’incapacità di rispondere alle crescenti minacce economiche e geopolitiche rendono sempre più difficile per l’UE competere con altre potenze come Stati Uniti e Cina.

Nel corso degli anni, numerosi studiosi, europei e non, hanno lanciato l’allarme sul declino dell’Unione Europea come potenza globale, anticipando molte delle problematiche che Bloomberg oggi conferma nella sua analisi. Tra i principali critici europei troviamo Wolfgang Streeck, sociologo e direttore emerito dell’Istituto Max Planck per lo Studio delle Società, che da tempo denuncia la crisi strutturale del capitalismo europeo e l’incapacità dell’UE di adattarsi alle sfide poste dalla globalizzazione.

Streeck ha messo in evidenza come l’Unione si trovi in una perenne stagnazione economica, aggravata dalle politiche di austerità e da un sistema di governance disfunzionale che accentua le disuguaglianze tra i paesi membri.

Anche il filosofo ed economista francese Jacques Sapir ha criticato apertamente le politiche economiche dell’UE, in particolare il suo rigido approccio monetario. Sapir ha sostenuto che l’euro, così com’è strutturato, non ha favorito l’integrazione economica ma ha accentuato le divisioni tra Nord e Sud Europa, condannando quest’ultimo a una perenne crisi di competitività. Questo ha alimentato l’instabilità politica, aprendo le porte alla crescita di forze populiste e nazionaliste, come oggi evidenziato dal nuovo governo di destra in Francia.

Dall’altra parte dell’Atlantico, economisti come Joseph Stiglitz e Paul Krugman hanno criticato l’architettura economica dell’Unione, evidenziando come le politiche di austerità e la gestione dell’eurozona abbiano soffocato la crescita e impedito all’Europa di competere efficacemente a livello globale. Stiglitz, in particolare, nel suo libro The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe, ha argomentato che l’adozione della moneta unica senza un vero coordinamento fiscale abbia creato uno scenario di crisi economica permanente, esponendo l’UE a rischi politici e sociali estremi.

A queste voci si unisce quella del filosofo tedesco Jürgen Habermas, che ha ripetutamente ammonito sulle conseguenze politiche dell’erosione del progetto europeo. Habermas ha sostenuto che l’Unione si trova di fronte a una crisi democratica, in cui le decisioni chiave vengono prese da élite tecnocratiche distanti dai cittadini, alimentando il disincanto e la sfiducia nelle istituzioni europee.

L’aggravarsi delle crisi economiche e politiche in Europa, come descritto da Bloomberg, conferma dunque le preoccupazioni di questi e molti altri studiosi. Il declino industriale, la fuga delle aziende innovative e l’ascesa di governi nazionalisti non sono solo eventi contingenti, ma sintomi di una crisi più profonda che minaccia di minare la capacità dell’UE di agire come un blocco coeso e influente.

L’incapacità dell’Unione di rispondere efficacemente alle sfide globali, come il contesto normativo soffocante per l’intelligenza artificiale e la crescente frammentazione interna, è stata ampiamente prevista da chi, come Streeck, Sapir, Stiglitz e Habermas, ha messo in guardia contro i rischi di un’Europa divisa e mal governata.

In conclusione, l’analisi di Bloomberg è perfettamente in linea con le riflessioni di questi studiosi, legittimando ulteriormente la tesi che il declino dell’Unione Europea non è un fenomeno recente, ma il risultato di decenni di errori politici e di scelte economiche mal ponderate. Lo status dell’UE come potenza globale appare sempre più compromesso, e senza una profonda revisione delle sue strutture e delle sue politiche, il continente rischia di scivolare in una posizione marginale nel nuovo ordine mondiale.

* da InsideOver



24 Ottobre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO