Hitler “comunista”?!

Quando i socialdemocratici e i liberali al Parlamento UE nel 2019 votarono assieme a tutte le destre che ‘comunisti e nazisti erano la stessa cosa’, lo sapevano che avrebbero fatto campagna elettorale per AFD e Musk?

Lo sapevano che una neonazista tedesca avrebbe potuto dire impunemente la bestialità che Hitler era “comunista”?

Non sapevano che già all’epoca di Hiltler il grande scrittore Thomas Mann aveva detto: “chi equipara comunismo e fascismo in realtà odia il comunismo e alla fine sceglie il fascismo“?

E non sapevano che la “libertà d’impresa”, tanto esaltata da tutti i liberali, uccide tutte le altre libertà e che il fascismo aziendale distrugge la democrazia?

E, infine, neppure sapevano che accusando di antisemitismo chi si indigna per il genocidio in Palestina avrebbero trasformato i neonazisti in “paladini della civiltà“?

O erano e sono stupidi, o ignoranti, o venduti. O tutt’e tre.

È stato l’anticomunismo occidentale liberal-democratico a legittimare e spianare la via al neofascismo.

