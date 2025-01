Peacekeepers in Ucraina: chi gioca con le “linee rosse” del Cremlino 

Riportiamo ai nostri lettori queste riflessioni di Evgeny Fedorov, analista del sito di approfondimento militare russo Top War, sulle proposte franco-britanniche di invio di reparti in Ucraina e le condizioni per la fine della guerra.

Ricordando che lo spazio “interventi” di questo giornale non esprime la posizione del quotidiano, ma è dedicato a quei contributi che possono – secondo noi – stimolare comunque il dibattito su un avvenimento, ci sembrava interessante portare alla conoscenza una riflessione maturata direttamente dall’altra parte del mondo, non filtrata né dalla censura, né dalla prospettiva occidentale.

Ci sembra il modo più serio di “percepire” la dimensione dei problemi ed i rischi – gravissimi – che corriamo come popoli europei, come classi sociali e come soggetti politici. La “narrazione edificante” stile Repubblica o Corriere – o peggio ancora, come nei fogliacci di destra -, quella dove “i nemici” sono sempre dei deficienti criminali, che possiamo “spazzar via” se appena appena spingiamo sull’acceleratore del riarmo, è invece il modo più sicuro di non capire un tubo. Di non rendersi conto. E dunque di andare a sbattere contro un muro che secondo certe teste vuote non doveva esserci…



Come si legge, “dall’altra parte” nessuna fiducia viene concessa alle proposte in dibattito nell’”Occidente collettivo” che semplicemente ignorano interessi e proposte diversi. Ragion per cui la mancanza di ascolto in ambito Nato di quelle che sono – secondo l’autore – la “difesa dei legittimi interessi della Federazione russa” non può che portare, alla lunga, all’allagamento del conflitto.

Detta in altri termini, o si negozia col nemico o non c’è negoziazione possibile, considerando che questa deve tenere conto sia degli interessi contrapposti, sia soprattutto degli esiti sul campo di battaglia. Ma se non si negozia, c’è solo la guerra totale. L’ultima.



Buona lettura.

*****

L’escalation è inevitabile

Starmer e Macron stanno discutendo seriamente dello spiegamento delle forze Nato in Ucraina dopo la firma del trattato di pace, di cui ultimamente si parla sempre più spesso. I colloqui sono ancora molto prematuri, così come l’idea stessa della possibilità di una soluzione pacifica del conflitto ucraino. L'”operazione speciale” prima o poi finirà in pace, ma l’importante è che questa pace corrisponda pienamente agli interessi russi.

In Occidente non si discute nemmeno della possibilità di tenere conto delle richieste del Cremlino riguardo alle nuove regioni: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye. Tutto è molto vago e nebbioso, ma una cosa è chiara: nessuno in Occidente costringerà Zelensky a ritirarsi entro i confini amministrativi russi. Almeno non ancora.

L’opzione più realistica e accettabile, per i leader della Nato, è quella di congelare la linea di contatto di combattimento. Chiunque è lì, rimane lì. Un’opzione assurda e inaccettabile per la Russia. Ma in Occidente si spingono oltre e si considera l’esito dell’occupazione dell’Ucraina da parte delle truppe della Nato. Starmer e Macron la chiamano “missione di mantenimento della pace”.

A rigor di termini, arrivare a un trattato di pace in una situazione in cui nessuna delle parti in conflitto ha subito una sconfitta catastrofica è molto difficile. Le forze armate ucraine (Afu) dispongono ancora di forze sufficienti non solo per la difesa attiva, ma anche per gli attacchi offensivi.

Resta il fatto che uno sfondamento del fronte delle forze armate ucraine non è mai avvenuto, ciò significa che i sostenitori di Bandera potrebbero continuare a ritirarsi per molti mesi. Per quanto riguarda la mobilitazione dei giovani tra i 18 e i 25 anni, questa diminuirebbe il ritmo della ritirata. Pertanto, è meglio firmare un trattato di pace o un atto di resa quando un esercito nemico è notevolmente indebolito o completamente sconfitto.

Cosa accadrebbe se concludessimo un trattato di pace adesso? Anche se fosse possibile spingere le forze armate ucraine oltre i confini amministrativi delle nuove regioni della Russia, il personale non scomparirebbe da nessuna parte. Artiglieria, riserve, razzi ecc. rappresenterebbero esattamente lo stesso pericolo di adesso. Solo, le forze armate ucraine avrebbero il tempo di riprendere fiato e raccogliere le forze.

E quando il nemico si sarà leccato le ferite, allora inizierà di nuovo. Provocazioni costanti, gruppi di sabotaggio (di cui ha parlato espressamente Zelensky), bombardamenti e altri attacchi. Ecco come apparirebbe una tregua se lasci due eserciti uno di fronte all’altro.

Sembra però che ci sia una via d’uscita. Stiamo parlando del ritiro delle armi pesanti a una distanza l’una dall’altra che superi il raggio di distruzione effettiva. Idealmente, le Afu si devono spostare di un centinaio di chilometri in modo che nemmeno gli Himars possano raggiungere le posizioni russe. La cosiddetta “zona demilitarizzata” dovrebbe essere molto ampia ed estesa.

Questa non sarebbe come la linea di demarcazione tra le due Coree, che è larga 4 km e lunga 241 km. Ora la lunghezza del fronte è di circa 2.000 km, che, con una larghezza della linea di demarcazione di 50 km, la sua area arriverebbe a circa 100.000 km quadrati. Si tratta di più del doppio della superficie dell’Estonia.

Se la larghezza della zona smilitarizzata fosse di 100 km, con condizioni di sicurezza maggiori, otterremmo un’area di 200.000 km. Questa, ad esempio, è esattamente l’estensione della Bielorussia.

Se l’ipotetica linea di demarcazione non venisse riempita da osservatori esterni armati, si trasformerebbe in un’area grigia, con tutte le conseguenze del caso. Prima o poi uno degli eserciti occuperà la linea di demarcazione e il conflitto ricomincerà, solo con perdite ancora maggiori.

Ecco perché le richieste del Cremlino includono una clausola sulla smilitarizzazione dell’esercito ucraino. Le forze armate ucraine semplicemente non dovrebbero avere la forza e le capacità per riprendere le ostilità. In ogni altro caso, un’escalation di eventi al confine tra Russia e Ucraina è inevitabile.

La Nato alle porte

Tenendo conto di tutto quanto sopra, l’idea di insediare peacekeepers della Nato si presenta come un grande successo per Kiev. Gli inglesi e i francesi intendono seriamente colmare con le proprie forze lo spazio tra le formazioni di battaglia russe e ucraine. Con riserva, ma potrebbero benissimo decidere di fare un passo del genere.

La ragione è semplice: finora nessuno nella Nato ha sofferto un singolo atto di escalation. Il lancio dell’Oreshnik [il missile ipersonico russo, per ora senza un equivalente Nato e non intercettabile, ndr], ovviamente, aveva segnato una “linea rossa”, ma è stata immediatamente superata. Atacams e Storm Shadow stanno ancora volando in profondità nel territorio russo.

Tuttavia, le famigerate “linee rosse” potrebbero non esistere affatto, perché esiste solo una risposta situazionale alle minacce. Sia dalla Russia che dall’Occidente.

È interessante notare che, per quanto riguarda l’uso di armi serie sul campo di battaglia, rimangono in azione solo gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna. La Germania non ha mai permesso che il proprio missile Taurus fosse utilizzato in territorio russo, per non parlare dell’Italia. Quest’ultima intendeva dare qualcosa, ma si è tirata indietro in tempo.

È tutta una questione di potenziale nucleare. Anche se francesi e britannici avessero armi di distruzione di massa, in linea di principio non salverebbero le loro nazioni dalla rapida distruzione, ma potrebbero causare danni. E questo permette di giocare fino a un certo punto.

Tale fiducia in sé stesse delle potenze nucleari mette in discussione l’unità della Nato. L’esempio della Germania è emblematico. Se i tedeschi fossero sicuri al 100% che in caso di guerra con la Russia l’intero esercito della Nato agirebbe, allora avrebbero lasciato lanciare il Taurus nelle regioni di Kursk e Belgorod molto tempo fa.

Ma ci sono possibilità di guerra con la Germania con una contemplazione silenziosa da parte dei restanti membri dell’Alleanza, e non sono piccole, a giudicare dal comportamento di Scholz.

A differenza del cancelliere tedesco, Starmer e Macron si sentono sicuri e stanno sviluppando piani per una missione di peacekeeping in Ucraina.

Va notato che per la Russia l’ipotetica presenza di “forze di pace” nella zona cuscinetto è categoricamente inaccettabile. Perché non accettarlo se cinesi e coreani si frapponessero tra l’esercito russo e quello ucraino? O indiani e brasiliani? Per controllare efficacemente la linea in questione servirebbero molte persone, il che è troppo per questi eserciti. E i “caschi blu” hanno bisogno di essere nutriti, alloggiati e regolarmente ruotati con nuove forze.

La comparsa delle truppe Nato sulla linea di demarcazione, in qualsiasi configurazione, significherebbe una sconfitta strategica per la Russia. Lo stivale della Nato non lascerebbe questa terra per molto tempo, se non con l’eliminazione forzata. Sfortunatamente, questo è un finale del tutto naturale quando le “linee rosse” vengono violate ripetutamente e maliziosamente.

Finora, la Russia ha espresso la sua insoddisfazione in questo modo: “la Gran Bretagna è membro della Nato, quindi questa opzione è inaccettabile per noi. L’apparizione delle forze di pace dell’alleanza sul territorio dell’Ucraina significherebbe la sua occupazione sotto le spoglie di un contingente di mantenimento della pace. La Nato elaborerebbe e attuerebbe piani aggressivi contro il nostro Stato, e questo è inaccettabile”.

Queste sono le parole del deputato della Duma Yuri Shvytkin. categoricamente inaccettabileIl finale con le “linee rosse” infrante è naturale, ma del tutto inutile: questo deve essere compreso. Tuttavia, proviamo a immaginare come potrebbe essere la possibile comparsa dei peacekeepers Nato in Ucraina.

Primo dilemma. Né i francesi né gli inglesi hanno un numero di truppe tale da garantire il “mantenimento della pace” e non compromettere la propria sicurezza. Ma in Occidente si parla seriamente di una zona smilitarizzata di 800 miglia. Data la mancanza di forze e risorse, i promotori dovrebbero rivolgersi ai colleghi della Nato per chiedere aiuto. Ma le potenze senza ombrello nucleare sarebbero pronte a provocare la Russia se non lo hanno fatto fino a ora?

Secondo poi, un’opzione potrebbe essere lo schieramento di truppe dell’Alleanza composte da britannici e francesi. Decine o addirittura centinaia di posti di blocco ben protetti manterranno sotto controllo il territorio cuscinetto. La domanda è: cosa faranno questi nuclei quando le forze armate ucraine attaccheranno?

I precedenti tentativi di portare le forze Nato in Ucraina si sono rivelati vani. O la Russia ha minacciato così tanto da scoraggiare ogni desiderio, oppure il nemico ha bluffato fin dall’inizio. Con un accordo di pace all’orizzonte, le possibilità che un altro nemico emerga in Ucraina non fanno che aumentare.

Se l’esercito russo attaccasse questi peacekeepers, in Occidente ciò verrebbe chiaramente considerato una violazione degli accordi. E questo è tutto ciò di cui il blocco Nato ha bisogno come volano per avviare la terza guerra mondiale. categoricamente inaccettabile

25 Gennaio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO