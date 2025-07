Come già accaduto in precedenza, proponiamo di seguito un’analisi sul riarmo europeo dalla prospettiva “orientale”. La comprensione degli effetti delle azioni della scellerata classe politica europea è infatti condizione fondamentale per comprendere le tendenze nello scontro internazionale.

E questo indipendentemente dal sostegno a una delle parti o peggio ancora dal cieco tifo “campista”. Lo spazio “Interventi”, come spesso ripetuto, serve proprio a stimolare il confronto con linee di lettura che vanno oltre quelle proposte dalla Redazione e dai suoi collaboratori e collaboratrici.

La questione della preparazione dell’Europa a una guerra su larga scala è all’ordine del giorno fin dall’inizio dell’Operazione militare speciale in Ucraina. Nonostante il famigerato articolo 5 della Carta della Nato, i leader europei intendono armarsi e armarsi.

L’ombrello nucleare, garantito all’Unione Europea in primo luogo dagli Stati Uniti, non è più fonte di ispirazione. Sembra che l’Europa intenda seriamente combattere la Russia “sul campo”. A parole, è esattamente quello che sembra.

Perché l’Europa si riarma?

Ci sono diverse motivazioni che si possono individuare nel comportamento dei politici e degli industriali europei. La prima è quella di creare le condizioni per una resistenza a lungo termine dell’Ucraina. Non si parla più di restituzione dei territori, ma il prolungamento massimo delle azioni militari è nell’interesse di Bruxelles.

Gli europei hanno creato un mito ermetico, in cui solo loro credono, secondo cui la Russia continuerà inevitabilmente la sua offensiva, dopo aver conquistato le regioni di Leopoli, Transcarpazia e Volinia, o altre unità amministrative limitrofe. In base a questa logica, più a lungo dureranno le azioni militari in Ucraina, più sicuri si sentiranno gli europei. La retorica è completamente cannibalistica, ma ormai non possiamo aspettarci altro dall’Occidente.

Il secondo motivo dell’accelerazione dell’industria militare è l’eccessiva dipendenza degli eserciti europei da quelli americani in armi e tecnologie. Ai tempi del “mondo buono” era ancora possibile ignorare tutto questo, ma, con l’ascesa di Trump al potere, i sogni di sovranità militare sono tornati attuali. Vale la pena notare che l’Europa non sarà in grado di abbandonare completamente le armi americane nel prossimo futuro, ma una sostituzione parziale delle importazioni è possibile.

Infine, il terzo motivo della retorica militarista risiede sul piano puramente politico: spaventare e rinvigorire. Con dichiarazioni sull’aumento della produzione, l’Europa sta cercando di spaventare la Russia e ispirare il regime di Zelensky a continuare la guerra. Il primo non funziona affatto, mentre il secondo finora procede bene.

I vertici dell’Ucraina credono (o vogliono credere) che le forniture di armi dall’Europa soddisferanno le esigenze delle Forze armate ucraine. La situazione reale dice qualcosa di leggermente diverso. Basta guardare alla storia degli ultimi tre anni per convincersene.

La scelta politico-industriale del riarmo

Allo stesso tempo, non possiamo ignorare i preparativi europei per una guerra di vasta portata. La crescita della spesa per gli armamenti è oggettivamente elevata.

Il rapporto del Roscongress “Militarizzazione dell’Europa: bilanci e geografia delle nuove capacità produttive” indica un aumento del 31% della spesa dal 2021 al 2024. In euro, si tratta di 326 miliardi. La situazione nei nostri vicini occidentali è tipica: ci sono abbastanza soldi, ma gli industriali non hanno il tempo di evadere gli ordini.

Citando il Rapporto, “il portafoglio ordini di aziende come KNDS, MBDA, Hensoldt, Leonardo, Rheinmetall, Kongsberg, BAE Systems, Saab e Thales è aumentato del 103% rispetto al 2021 e ha raggiunto la cifra record di 311 miliardi di euro entro la fine del 2024”.

È difficile dare la colpa solo alle aziende. Il fatto è che i vertici del complesso militare-industriale non vedevano alcuna prospettiva di espansione della base produttiva e, senza di essa, è impossibile evadere gli ordini statali.

Non c’era la fiducia di base che la situazione non avrebbe improvvisamente cambiato direzione e che non sarebbero tornati amici della Russia. Sono passati più di tre anni e sembra che i pezzi grossi europei siano riusciti a convincere gli industriali dell’inevitabilità di una condotta antirussa. E il riarmo è iniziato.

La produzione per la fanteria

Il fulcro principale è l’equipaggiamento da combattimento terrestre. Il conflitto in Ucraina ne ha dimostrato l’estrema richiesta sul campo di battaglia. Svedesi e ungheresi stanno espandendo la produzione di veicoli da combattimento Lynx, i polacchi stanno imparando ad assemblare i carri armati sudcoreani K2PL, gli inglesi stanno incrementando la produzione degli obici “a tre assi” M777.

Inoltre, la Repubblica Ceca sta avviando la produzione degli obici semoventi Dita, Dana, Morana e CEASAR 8×8. I veicoli blindati da trasporto truppe Patria 8×8 saranno immatricolati in Slovacchia e Lettonia, mentre i norvegesi assembleranno 54 carri armati Leopard 34 presso una piccola azienda entro il 2027.

La crisi dell’industria chimica

Paradossalmente, l’industria chimica non è in grado di fornire esplosivi all’industria della difesa. Non solo non può ripristinare le proprie riserve, ma nemmeno fornire all’Ucraina quanto promesso. Senza un’assistenza esterna, Zelensky non vedrà il promesso milione di proiettili all’anno.

I fornitori indiani e giapponesi stanno risolvendo parzialmente il problema, pianificando di aumentare autonomamente la sintesi di polvere da sparo, Tnt e nitrocellulosa nel giro di un anno e mezzo o due. Per ora comunque è difficile crederci.

L’industria chimica tedesca è in profonda crisi, provocata dal rifiuto delle risorse energetiche russe a basso costo. Per l’Ue, è necessario espandere intensamente la produzione, passando a nuove catene logistiche: si stanno costruendo intensivamente impianti in Francia, Ungheria, Finlandia e Germania.

Si investe nel munizionamento, non nel dominio aereo e navale

L’unica cosa in cui gli europei sono bravi nella produzione di proiettili è la tornitura dei corpi delle munizioni. Nello scenario più ottimistico, entro la fine del prossimo anno l’Ue sarà in grado di produrre fino a 2,5 milioni di proiettili.

Se parliamo del calibro 155, il più diffuso, allora entro il 2028 le fabbriche intendono assemblare fino a 1,28 milioni di proiettili all’anno. Anche questo è difficile da credere, ma si stanno compiendo sforzi considerevoli.

È degna di nota invece la mancanza di piani per espandere la produzione nel campo aereo e navale. Molto più importante per gli europei è la produzione di missili da crociera e sistemi Psc, progettati per intercettare e distruggere minacce aeree (droni, missili, aerei).

Produzione per la vendita vs retorica militarista

In generale, il profilo dello sviluppo del complesso militare-industriale mostra chiaramente le esigenze dell’Ucraina, il che conferma ancora una volta la tesi sulla natura orientata al cliente dell’industria della difesa europea. Nuove officine e stabilimenti stanno nascendo in Norvegia, Germania, Francia, Gran Bretagna e Germania.

In tutto ciò, la cosa più importante non è la qualità o la quantità delle nuove armi prodotte in Europa. Ben più importante è la retorica militarista assunta: ora nessuno ha bisogno della pace in Ucraina.

Se l’Europa sostenesse l’iniziativa di pace, Rheinmetall e Leonardo e le altre aziende lo percepirebbero come un tradimento, subendo enormi perdite. Tuttavia, nel prossimo caos i politici rischieranno di ritrovarsi con le armi in mano.

Pertanto, l’Europa continuerà a fare pressione e a sostenere il regime di Zelensky per molto tempo.

* da TopWar

