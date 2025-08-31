“L’Europa deve cambiare politica estera”

La sottomissione dell’Europa agli Stati Uniti deriva quasi interamente dalla sua paura predominante della Russia, una paura che è stata amplificata dagli stati russofobi dell’Europa orientale e da una falsa narrativa sulla guerra in Ucraina. Basandosi sulla convinzione che la sua più grande minaccia alla sicurezza sia la Russia, l’UE subordina tutte le altre sue questioni di politica estera – economiche, commerciali, ambientali, tecnologiche e diplomatiche – agli Stati Uniti. Ironia della sorte, si aggrappa a Washington anche mentre gli Stati Uniti sono diventati più deboli, instabili, erratici, irrazionali e pericolosi nella loro stessa politica estera verso l’UE, fino al punto di minacciare apertamente la sovranità europea in Groenlandia.

Per tracciare una nuova politica estera, l’Europa dovrà superare la falsa premessa della sua estrema vulnerabilità alla Russia. La narrativa di Bruxelles-NATO-Regno Unito sostiene che la Russia è intrinsecamente espansionista e invaderebbe l’Europa se ne avesse l’opportunità. L’occupazione sovietica dell’Europa orientale dal 1945 al 1991 dimostrerebbe questa minaccia oggi. Questa falsa narrativa fraintende gravemente il comportamento russo sia nel passato che nel presente.

La prima parte di questo saggio mira a correggere la falsa premessa che la Russia rappresenti una minaccia grave per l’Europa. La seconda parte guarda avanti verso una nuova politica estera europea, una volta che l’Europa sarà andata oltre la sua irrazionale russofobia.

La falsa premessa dell’imperialismo russo verso Occidente

La politica estera europea si basa sulla presunta minaccia alla sicurezza che la Russia rappresenta per l’Europa. Eppure questa premessa è falsa. La Russia è stata ripetutamente invasa dalle maggiori potenze occidentali (in particolare Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti negli ultimi due secoli) e ha a lungo cercato la sicurezza attraverso una zona cuscinetto tra sé e le potenze occidentali. La zona cuscinetto, molto contesa, include le odierne Polonia, Ucraina, Finlandia e stati baltici. Questa regione tra le potenze occidentali e la Russia spiega i principali dilemmi di sicurezza che affrontano l’Europa occidentale e la Russia.

Le principali guerre occidentali lanciate contro la Russia dal 1800 includono:

L’invasione francese della Russia nel 1812 (Guerre Napoleoniche)

L’invasione britannica e francese della Russia nel 1853-1856 (Guerra di Crimea)

La dichiarazione di guerra della Germania alla Russia il 1° agosto 1914 (Prima Guerra Mondiale)

L’intervento alleato nella Guerra Civile Russa, 1918-1922 (Guerra Civile Russa)

L’invasione tedesca della Russia nel 1941 (Seconda Guerra Mondiale)

Ognuna di queste guerre ha rappresentato una minaccia esistenziale per la sopravvivenza della Russia. Dal punto di vista russo, il mancato smantellamento militare della Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale, la creazione della NATO, l’incorporazione della Germania Ovest nella NATO nel 1955, l’espansione della NATO verso est dopo il 1991 e l’continua espansione delle basi militari e dei sistemi missilistici statunitensi in tutta l’Europa orientale vicino ai confini della Russia hanno costituito le più gravi minacce alla sicurezza nazionale russa dalla Seconda Guerra Mondiale.

Anche la Russia ha invaso verso occidente in diverse occasioni:

L’attacco russo alla Prussia orientale nel 1914

Il Patto Molotov-Ribbentrop nel 1939, che divise la Polonia tra Germania e Unione Sovietica e annesse gli stati baltici nel 1940

L’invasione della Finlandia nel novembre 1939 (Guerra d’Inverno)

L’occupazione sovietica dell’Europa orientale dal 1945 al 1989

L’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022

Queste azioni russe sono considerate dall’Europa come prova oggettiva dell’espansionismo russo verso occidente, eppure una tale visione è ingenua, a-storica e propagandistica. In tutti e cinque i casi, la Russia agiva per proteggere la sua sicurezza nazionale – come la vedeva – non intraprendendo un espansionismo verso occidente fine a se stesso.

Questa verità di base è la chiave per risolvere il conflitto Europa-Russia oggi. La Russia non cerca l’espansione verso occidente; la Russia cerca la sua sicurezza nazionale fondamentale. Tuttavia, l’Occidente ha a lungo fallito nel riconoscere, per non parlare di rispettare, gli interessi fondamentali di sicurezza nazionale della Russia.

Consideriamo questi cinque casi di presunto espansionismo russo verso occidente.

Il primo caso, l’attacco russo nella Prussia orientale nel 1914, può essere immediatamente messo da parte. Il Reich tedesco aveva mosso per primo dichiarando guerra alla Russia il 1° agosto 1914. L’invasione russa della Prussia orientale fu una risposta diretta alla dichiarazione di guerra della Germania.

Il secondo caso, l’accordo della Russia sovietica con il Terzo Reich di Hitler per dividere la Polonia nel 1939 e l’annessione degli stati baltici nel 1940, è considerato in Occidente la prova più pura della perfidia russa. Ancora una volta, questa è una lettura semplicistica e errata della storia. Come storici come E. H. Carr, Stephen Kotkin e Michael Jabara Carley hanno documentato attentamente, Stalin si avvicinò a Gran Bretagna e Francia nel 1939 per formare un’alleanza difensiva contro Hitler, che aveva dichiarato la sua intenzione di fare guerra alla Russia in Oriente (per il Lebensraum, il lavoro schiavo slavo e la sconfitta del bolscevismo).

Il tentativo di Stalin di forgiare un’alleanza con le potenze occidentali fu completamente respinto. La Polonia rifiutò di permettere alle truppe sovietiche sul suolo polacco in caso di guerra con la Germania. L’odio dell’élite occidentale per il comunismo sovietico era almeno tanto grande quanto la loro paura di Hitler. Infatti, una frase comune tra le élite di destra britanniche alla fine degli anni ’30 era “Meglio Hitler del Comunismo“.

Dato il fallimento nel garantire un’alleanza difensiva, Stalin mirò quindi a creare una zona cuscinetto contro l’imminente invasione tedesca della Russia. La spartizione della Polonia e l’annessione degli stati baltici furono tattiche, per guadagnare tempo per l’imminente battaglia dell’Armageddon con gli eserciti di Hitler, che arrivò il 22 giugno 1941 con l’invasione tedesca dell’Unione Sovietica nell’Operazione Barbarossa. La precedente divisione della Polonia e l’annessione degli stati baltici potrebbero ben aver ritardato l’invasione e salvato l’Unione Sovietica da una rapida sconfitta per mano di Hitler.

Il terzo caso, la Guerra d’Inverno della Russia con la Finlandia, è similmente considerato in Europa occidentale (e specialmente in Finlandia) come prova della natura espansionistica della Russia. Eppure ancora una volta, la motivazione di base della Russia era difensiva, non offensiva. La Russia temeva che l’invasione tedesca sarebbe arrivata in parte attraverso la Finlandia, e che Leningrado sarebbe stata rapidamente catturata da Hitler.

L’Unione Sovietica propose quindi alla Finlandia di scambiare territori con l’Unione Sovietica (in particolare cedendo l’Istmo di Carelia e alcune isole nel Golfo di Finlandia in cambio di territori russi) per permettere la difesa russa di Leningrado. La Finlandia rifiutò questa proposta, e l’Unione Sovietica invase la Finlandia il 30 novembre 1939. Successivamente, la Finlandia si unì agli eserciti di Hitler nella guerra contro l’Unione Sovietica durante la “Guerra di continuazione” tra il 1941 e il 1944.

Il quarto caso, l’occupazione sovietica dell’Europa orientale (e la continuata annessione degli stati baltici) durante la Guerra Fredda, è considerato in Europa un’altra amara prova della minaccia fondamentale della Russia alla sicurezza europea. L’occupazione sovietica fu infatti brutale, ma anch’essa aveva una motivazione difensiva che è completamente trascurata nella narrativa dell’Europa occidentale e americana.

L’Unione Sovietica sopportò il peso della sconfitta di Hitler, perdendo ben 27 milioni di cittadini nella guerra. La Russia aveva una richiesta predominante alla fine della guerra: che i suoi interessi di sicurezza fossero garantiti da un trattato che la proteggesse da future minacce dalla Germania e dall’Occidente in generale. L’Occidente, guidato ora dagli Stati Uniti, rifiutò questa richiesta di sicurezza di base.

La Guerra Fredda è il risultato del rifiuto occidentale di rispettare le vitali preoccupazioni di sicurezza della Russia. Naturalmente, la storia della Guerra Fredda raccontata dalla narrativa occidentale è esattamente l’opposto – che la Guerra Fredda risultò unicamente dai tentativi bellicosi della Russia di conquistare il mondo!

Ecco la storia reale, ben nota agli storici ma quasi completamente sconosciuta al pubblico negli Stati Uniti e in Europa. Alla fine della guerra, l’Unione Sovietica cercò un trattato di pace che stabilisse una Germania unificata, neutrale e smilitarizzata. Alla Conferenza di Potsdam nel luglio 1945, a cui parteciparono i leader dell’Unione Sovietica, del Regno Unito e degli Stati Uniti, le tre potenze alleate concordarono “il completo disarmo e smilitarizzazione della Germania e l’eliminazione o il controllo di tutta l’industria tedesca che poteva essere usata per la produzione militare“.

La Germania sarebbe stata unificata, pacificata e smilitarizzata. Tutto questo sarebbe stato garantito da un trattato per porre fine alla guerra. In realtà, gli Stati Uniti e il Regno Unito lavorarono diligentemente per minare questo principio fondamentale.

A partire già dal maggio 1945, Winston Churchill incaricò il suo Capo di Stato Maggiore militare di formulare un piano di guerra per lanciare un attacco a sorpresa contro l’Unione Sovietica a metà del 1945, nome in codice Operazione Impensabile. Sebbene una tale guerra fosse considerata impraticabile dai pianificatori militari britannici, l’idea che americani e britannici dovessero prepararsi per una guerra imminente con l’Unione Sovietica si radicò rapidamente.

I pianificatori di guerra ritenevano che il momento probabile per una tale guerra fosse l’inizio degli anni ’50. L’obiettivo di Churchill, a quanto pare, era prevenire che la Polonia e altri paesi dell’Europa orientale cadessero sotto una sfera di influenza sovietica. Anche negli Stati Uniti, i massimi pianificatori militari arrivarono a considerare l’Unione Sovietica come il prossimo nemico dell’America entro settimane dalla resa della Germania nel maggio 1945.

Stati Uniti e Regno Unito reclutarono rapidamente scienziati nazisti e alti operativi dell’intelligence (come Reinhard Gehlen, un leader nazista che sarebbe stato sostenuto da Washington per stabilire l’agenzia di intelligence della Germania del dopoguerra) per iniziare a pianificare la guerra imminente con l’Unione Sovietica.

La Guerra Fredda scoppiò principalmente perché americani e britannici rifiutarono la riunificazione e la smilitarizzazione della Germania come concordato a Potsdam. Invece, le potenze occidentali abbandonarono la riunificazione tedesca formando la Repubblica Federale di Germania (RFT, o Germania Ovest) dalle tre zone di occupazione detenute da Stati Uniti, Regno Unito e Francia. La RFT sarebbe stata reindustrializzata e rimilitarizzata sotto l’egida americana. Entro il 1955, la Germania Ovest fu ammessa nella NATO.

Mentre gli storici dibattono ardentemente su chi rispettò o meno gli accordi di Potsdam (ad esempio, con l’Occidente che indica il rifiuto sovietico di permettere un governo veramente rappresentativo in Polonia, come concordato a Potsdam), non c’è dubbio che la rimilitarizzazione della Repubblica Federale di Germania da parte dell’Occidente fu la causa principale della Guerra Fredda.

Nel 1952, Stalin propose una riunificazione della Germania basata sulla neutralità e smilitarizzazione. Questa proposta fu respinta dagli Stati Uniti. Nel 1955, l’Unione Sovietica e l’Austria concordarono che l’Unione Sovietica avrebbe ritirato le sue forze di occupazione dall’Austria in cambio della promessa di quest’ultima di permanente neutralità.

Il Trattato di Stato austriaco fu firmato il 15 maggio 1955 dall’Unione Sovietica, dagli Stati Uniti, dalla Francia e dal Regno Unito, insieme all’Austria, portando così alla fine dell’occupazione. L’obiettivo dell’Unione Sovietica non era solo risolvere le tensioni sull’Austria ma anche mostrare agli Stati Uniti un modello di successo del ritiro sovietico dall’Europa unito alla neutralità.

Ancora una volta, gli Stati Uniti respinsero l’appello sovietico per porre fine alla Guerra Fredda basandosi sulla neutralità e smilitarizzazione della Germania. Ancora nel 1957, il decano americano degli affari sovietici, George Kennan, si appellava pubblicamente e ardentemente nella sua terza Reith Lecture per la BBC affinché gli Stati Uniti concordassero con l’Unione Sovietica un ritiro reciproco delle truppe dall’Europa.

L’Unione Sovietica, sottolineava Kennan, non mirava né era interessata a un’invasione militare dell’Europa occidentale. I “guerrieri freddi” americani, guidati da John Foster Dulles, non ne vollero sapere. Nessun trattato di pace fu firmato con la Germania per porre fine alla Seconda Guerra Mondiale fino alla riunificazione tedesca nel 1990.

Vale la pena sottolineare che l’Unione Sovietica rispettò la neutralità dell’Austria dopo il 1955, e infatti degli altri paesi neutrali d’Europa (inclusi Svezia, Finlandia, Svizzera, Irlanda, Spagna e Portogallo). Il presidente finlandese Alexander Stubb ha recentemente dichiarato che l’Ucraina dovrebbe rifiutare la neutralità basandosi sulla negativa esperienza finlandese (con la neutralità finlandese terminata nel 2024, quando il paese ha aderito alla NATO).

Questo è un pensiero bizzarro. La Finlandia, sotto neutralità, rimase in pace, raggiunse una notevole prosperità economica e balzò in cima alle classifiche mondiali della felicità (secondo il World Happiness Report).

Il presidente John F. Kennedy mostrò la potenziale strada per porre fine alla Guerra Fredda basandosi sul rispetto reciproco degli interessi di sicurezza di tutte le parti. Kennedy bloccò il tentativo del cancelliere tedesco Konrad Adenauer di acquisire armi nucleari dalla Francia e quindi placò le preoccupazioni sovietiche su una Germania armata nuclearmente. Su quella base, JFK negoziò con successo il Trattato sulla messa al banda parziale degli esperimenti nucleari con la sua controparte sovietica Nikita Khrushchev.

Kennedy fu molto probabilmente assassinato diversi mesi dopo da un gruppo di agenti della CIA come risultato della sua iniziativa di pace. Documenti rilasciati nel 2025 confermano il sospetto a lungo nutrito che Lee Harvey Oswald fosse manovrato direttamente da James Angleton, un alto funzionario della CIA. La successiva apertura statunitense verso la pace con l’Unione Sovietica fu guidata da Richard Nixon. Anche lui fu travolto dagli eventi del Watergate, che hanno anche segni di un’operazione della CIA che non sono mai stati chiariti.

Mikhail Gorbachev alla fine pose fine alla Guerra Fredda sciogliendo unilateralmente il Patto di Varsavia e promuovendo attivamente la democratizzazione dell’Europa orientale. Io fui un partecipante in alcuni di quegli eventi e testimoniai alcune delle azioni di pacificazione di Gorbachev. Nell’estate del 1989, per esempio, Gorbachev disse alla leadership comunista della Polonia di formare un governo di coalizione con le forze di opposizione guidate dal movimento Solidarność.

La fine del Patto di Varsavia e la democratizzazione dell’Europa orientale, tutte guidate da Gorbachev, portarono rapidamente alle richieste del cancelliere tedesco Helmut Kohl per la riunificazione della Germania. Questo portò ai trattati di riunificazione del 1990 tra RFT e RDT, e al cosiddetto Trattato 2+4 tra le due Germanie e le quattro potenze alleate: Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Unione Sovietica.

Gli Stati Uniti e la Germania promisero chiaramente a Gorbachev nel febbraio 1990 che la NATO “non si sarebbe spostata di un pollice verso est” nel contesto della riunificazione tedesca, un fatto che ora è ampiamente negato dalle potenze occidentali ma che è facilmente verificabile. Quella promessa chiave di non procedere con l’allargamento della NATO fu fatta in diverse occasioni, ma non fu inclusa nel testo dell’Accordo 2+4, poiché quell’accordo riguardava la riunificazione tedesca, non l’espansione verso est della NATO.

Il quinto caso, l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, è ancora una volta considerato in Occidente come prova dell’incorreggibile imperialismo russo verso occidente. La parola preferita dei media, esperti e propagandisti occidentali è che l’invasione russa fu “non provocata“, e quindi è prova dell’implacabile ricerca di Putin non solo di ristabilire l’Impero Russo ma di spostarsi ulteriormente a occidente, il che significa che l’Europa dovrebbe prepararsi alla guerra con la Russia.

Questa è una colossale menzogna, ma è ripetuta così spesso dai media mainstream che è ampiamente creduta in Europa.

Il fatto è che l’invasione russa del febbraio 2022 fu così profondamente provocata dall’Occidente che si sospetta che fosse davvero un disegno americano per attirare i russi in guerra per sconfiggere o indebolire la Russia. Questa è un’affermazione credibile, come conferma una lunga serie di dichiarazioni di numerosi funzionari statunitensi. Dopo l’invasione, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin dichiarò che l’obiettivo di Washington era “vedere la Russia indebolita al punto da non poter fare le cose che ha fatto invadendo l’Ucraina. L’Ucraina può vincere se ha l’equipaggiamento giusto, il supporto giusto“.

La provocazione americana predominante alla Russia fu di espandere la NATO verso est, contrariamente alle promesse del 1990, con un importante obiettivo: circondare la Russia con stati NATO nella regione del Mar Nero, rendendo così la Russia incapace di proiettare il suo potere navale con base in Crimea nel Mediterraneo orientale e Medio Oriente.

In essenza, l’obiettivo americano era lo stesso dell’obiettivo di Palmerston e Napoleone III nella Guerra di Crimea: bandire la flotta russa dal Mar Nero. I membri della NATO avrebbero incluso Ucraina, Romania, Bulgaria, Turchia e Georgia, formando così un cappio per strangolare il potere navale russo nel Mar Nero.

Brzezinski descrisse questa strategia nel suo libro del 1997 La grande scacchiera, dove affermò che la Russia si sarebbe sicuramente piegata alla volontà occidentale, poiché non aveva altra scelta. Brzezinski respinse specificamente l’idea che la Russia si sarebbe mai allineata con la Cina contro l’Europa.

L’intero periodo dopo la scomparsa dell’Unione Sovietica nel 1991 è di hubris occidentale (come lo storico Jonathan Haslam intitolò il suo superbo resoconto), in cui Stati Uniti e Europa credettero di poter spingere la NATO e i sistemi d’arma americani (come i missili Aegis) verso est senza alcuna considerazione per le preoccupazioni di sicurezza nazionale della Russia. L’elenco delle provocazioni occidentali è troppo lungo per essere fornito in dettaglio qui, ma un riassunto include quanto segue.

Primo, contrariamente alle promesse fatte nel 1990, gli Stati Uniti iniziarono l’allargamento verso est della NATO con gli annunci del allora presidente Bill Clinton nel 1994. All’epoca, il Segretario alla Difesa di Clinton, William Perry, considerò di dimettersi per la temerarietà delle azioni statunitensi, contrarie alle precedenti promesse.

La prima ondata di allargamento della NATO avvenne nel 1999, includendo Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Nello stesso anno, le forze della NATO bombardarono per 78 giorni l’alleato della Russia, la Serbia, per spezzarla, e la NATO rapidamente piazzò una nuova grande base militare nella provincia secessionista del Kosovo.

Nel 2004, la seconda ondata di espansione verso est della NATO incluse sette paesi, inclusi i diretti vicini della Russia nei Balcani, e due paesi sul Mar Nero – Bulgaria e Romania. Nel 2008, la maggior parte dell’UE riconobbe il Kosovo come stato indipendente, contrariamente alle proteste europee che “i confini europei sono sacri”.

Secondo, gli Stati Uniti abbandonarono il quadro di controllo degli armamenti nucleari uscendo unilateralmente dal Trattato ABM nel 2002. Nel 2019, Washington similmente abbandonò il Trattato INF. Nonostante le strenue obiezioni russe, gli Stati Uniti iniziarono a piazzare sistemi di missili anti-balistici in Polonia e Romania, e nel gennaio 2022, si riservarono il diritto di piazzare tali sistemi in Ucraina.

Terzo, gli Stati Uniti infiltrarono profondamente la politica interna ucraina, spendendo miliardi di dollari per modellare l’opinione pubblica, creare organi di informazione e dirigere la politica domestica ucraina. Le elezioni del 2004-2005 in Ucraina sono ampiamente considerate una “rivoluzione colorata” statunitense, in cui gli Stati Uniti usarono la loro influenza e finanziamenti occulti e palesi per dirigere l’elezione a favore dei candidati sostenuti dagli USA.

Nel 2013-2014, gli Stati Uniti giocarono un ruolo diretto nel finanziare le proteste di Maidan e nel sostenere il violento colpo di stato che rovesciò il presidente filo-neutralità Viktor Yanukovych, aprendo così la strada a un regime ucraino favorevole all’adesione alla NATO. Per inciso, fui invitato a visitare il Maidan poco dopo il violento colpo di stato del 22 febbraio 2014 che rovesciò Yanukovych. Il ruolo del finanziamento americano alle proteste mi fu spiegato da una ONG statunitense che era profondamente coinvolta negli eventi di Maidan.

Quarto, a partire dal 2008, nonostante le obiezioni di diversi leader europei, gli Stati Uniti spinsero la NATO a impegnarsi per l’allargamento a Ucraina e Georgia. L’ambasciatore statunitense a Mosca all’epoca, William J. Burns, telegrafò a Washington un memo ora tristemente noto intitolato “Nyet Means Nyet: Russia’s NATO Enlargement Redlines“, spiegando che l’intera classe politica russa era profondamente contraria all’allargamento della NATO all’Ucraina e che temeva che tale sforzo avrebbe portato a disordini civili in Ucraina.

Quinto, in seguito al colpo di stato di Maidan, le regioni etnicamente russe dell’Ucraina orientale (Donbass) si staccarono dal nuovo governo ucraino occidentale insediato dal colpo di stato. Russia e Germania rapidamente concordarono gli Accordi di Minsk, secondo i quali le due regioni secessioniste (Donetsk e Lugansk) sarebbero rimaste parte dell’Ucraina ma con autonomia locale, modellata sull’autonomia locale della regione etnicamente tedesca del Sud Tirolo, Italia.

Minsk II, che era sostenuto dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, avrebbe potuto porre fine al conflitto, ma il governo di Kyiv, con il supporto di Washington, decise di non implementare l’autonomia. Il fallimento nell’implementare Minsk II avvelenò la diplomazia tra Russia e Occidente.

Sesto, gli Stati Uniti aumentarono costantemente l’esercito ucraino (attivi più riserve) a circa un milione di soldati entro il 2020. L’Ucraina e i suoi battaglioni paramilitari di destra (come il Battaglione Azov e il Settore Destro) guidarono ripetuti attacchi contro le due regioni secessioniste, con migliaia di morti civili nel Donbass a causa dei bombardamenti ucraini.

Settimo, alla fine del 2021, la Russia mise sul tavolo una bozza di Accordo di Sicurezza Russia-Stati Uniti, chiedendo principalmente la fine dell’allargamento della NATO. Gli Stati Uniti respinsero la richiesta russa di porre fine all’allargamento verso est della NATO, riaffermando la politica della “porta aperta” della NATO, secondo la quale paesi terzi, come la Russia, non avrebbero avuto voce in capitolo riguardo all’allargamento della NATO.

Gli Stati Uniti e i paesi europei ribadirono ripetutamente l’eventuale membership dell’Ucraina nella NATO. Il Segretario di Stato americano disse al Ministro degli Esteri russo nel gennaio 2022 che gli Stati Uniti mantenevano il diritto di schierare missili a medio raggio in Ucraina, nonostante le obiezioni russe.

Ottavo, in seguito all’invasione russa del 24 febbraio 2022, l’Ucraina rapidamente accettò negoziati di pace basati su un ritorno alla neutralità. Questi negoziati si svolsero a Istanbul con la mediazione della Turchia. Alla fine di marzo 2022, Russia e Ucraina pubblicarono un memorandum congiunto che riportava progressi in un accordo di pace. Il 15 aprile, fu presentata una bozza di accordo che era vicina a una soluzione complessiva.

A quel punto, gli Stati Uniti intervennero e dissero agli ucraini che non avrebbero sostenuto l’accordo di pace ma invece sostenevano l’Ucraina a continuare a combattere.

Gli alti costi di una politica estera fallita

La Russia non ha avanzato alcuna rivendicazione territoriale contro i paesi dell’Europa occidentale, né ha minacciato l’Europa occidentale a parte il diritto di ritorsione contro attacchi missilistici assistiti dall’Occidente all’interno della Russia. Fino al colpo di stato di Maidan del 2014, la Russia non avanzò alcuna rivendicazione territoriale sull’Ucraina.

Dopo il colpo di stato del 2014, e fino alla fine del 2022, l’unica richiesta territoriale della Russia era la Crimea, per prevenire che la base navale russa a Sebastopoli cadesse in mani occidentali.

Solo dopo il fallimento del processo di pace di Istanbul – affondato dagli Stati Uniti – la Russia rivendicò l’annessione delle quattro oblast ucraine (Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia). Gli obiettivi di guerra dichiarati dalla Russia oggi rimangono limitati, inclusa la neutralità dell’Ucraina, parziale smilitarizzazione, permanente non appartenenza alla NATO, e trasferimento di Crimea e delle quattro oblast alla Russia, costituenti circa il 19% del territorio ucraino del 1991.

Queste non sono “evidenze dell’imperialismo russo verso occidente”. Né sono risposte non provocate. Gli obiettivi di guerra della Russia seguono più di 30 anni di obiezioni russe all’espansione verso est della NATO, all’armamento dell’Ucraina, all’abbandono americano del quadro degli armamenti nucleari, e alla profonda ingerenza occidentale nella politica interna ucraina, incluso il supporto per un violento colpo di stato nel 2014 che mise NATO e Russia su una rotta di collisione diretta.

L’Europa ha scelto di interpretare gli eventi degli ultimi 30 anni come prova dell’implacabile e incorreggibile espansionismo russo verso occidente – proprio come l’Occidente insistette che l’Unione Sovietica da sola fosse responsabile della Guerra Fredda, quando in realtà l’Unione Sovietica indicò ripetutamente la strada per la pace attraverso la neutralità, unificazione e disarmo della Germania.

Proprio come durante la Guerra Fredda, l’Occidente scelse di provocare la Russia piuttosto che riconoscere le preoccupazioni di sicurezza della Russia come del tutto comprensibili. Ogni azione russa è stata interpretata al massimo come un segno di “perfidia” russa, senza mai riconoscere il punto di vista russo del dibattito. Questo è un vivido esempio del classico dilemma di sicurezza, in cui gli avversari parlano solo tra loro assumendo il peggio e agendo aggressivamente sulle base delle loro errate supposizioni.

La scelta dell’Europa di interpretare la Guerra Fredda e il post-Guerra Fredda da questa prospettiva fortemente di parte è costata enormemente all’Europa, e i costi continuano a crescere. Soprattutto, l’Europa è giunta a vedersi come completamente dipendente dagli Stati Uniti per la sua sicurezza. Se la Russia è davvero incorreggibilmente “espansionista”, allora gli Stati Uniti sono veramente il necessario “salvatore dell’Europa”.

Se, al contrario, il comportamento della Russia in realtà rifletteva le sue preoccupazioni di sicurezza, allora la Guerra Fredda avrebbe potuto molto probabilmente finire decenni prima sul modello della neutralità austriaca, e l’era post-Guerra Fredda avrebbe potuto essere un periodo di pace e crescente fiducia tra Russia ed Europa.

In realtà, Europa e Russia sono economie complementari, con la Russia ricca di materie prime (agricoltura, minerali, idrocarburi) e ingegneria, e l’Europa sede di industrie ad alta intensità energetica e alte tecnologie chiave. Gli Stati Uniti hanno a lungo osteggiato i crescenti legami commerciali tra Europa e Russia risultanti da questa naturale complementarietà, vedendo l’industria energetica russa come un concorrente del settore energetico statunitense, e più in generale vedendo i stretti legami commerciali e di investimento tedesco-russi come una minaccia al predominio politico ed economico americano in Europa occidentale.

Per queste ragioni, gli Stati Uniti si opposero ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 ben prima che ci fosse un conflitto sull’Ucraina. Per questa ragione, Biden promise esplicitamente di porre fine a Nord Stream 2 – come poi avvenne – in caso di invasione russa dell’Ucraina. L’opposizione americana al Nord Stream, e ai stretti legami economici tedesco-russi, era su principi generali: l’UE e la Russia dovrebbero essere tenute a distanza, per paura che gli Stati Uniti perdano la loro influenza in Europa.

La guerra in Ucraina e la rottura dell’Europa con la Russia hanno fatto grandi danni all’economia europea. Le esportazioni europee verso la Russia sono crollate, da circa 90 miliardi di euro nel 2021 a soli 30 miliardi di euro nel 2024. I costi energetici sono saliti alle stelle, poiché l’Europa è passata dal gas naturale a basso costo dei gasdotti russi al gas naturale liquefatto statunitense, che è diverse volte più costoso.

La produzione dell’industria tedesca è diminuita di circa il 10% dal 2020, e sia il settore chimico che quello automobilistico sono in difficoltà. Il FMI prevede una crescita economica dell’UE di appena l’1% nel 2025 e circa l’1,5% per il resto del decennio.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto un divieto permanente di ristabilire i flussi di gas di Nord Stream, ma questo è quasi un patto di suicidio economico per la Germania. Si basa sulla visione di Merz che la Russia miri alla guerra con la Germania, ma il fatto è che la Germania sta provocando la guerra con la Russia impegnandosi in bellicismo e in un massiccio accumulo militare.

Secondo Merz, “è necessaria una visione realistica delle aspirazioni imperialiste della Russia“. Afferma che “Parte della nostra società ha una paura radicata della guerra. Io non la condivido, ma posso capirla“. Ancora più allarmante, Merz ha dichiarato che “i mezzi della diplomazia si sono esauriti“, anche se non ha nemmeno provato a parlare con il presidente russo Vladimir Putin da quando è al potere. Inoltre, sembra volontariamente cieco davanti al “quasi successo” della diplomazia nel 2022 nel processo di Istanbul – cioè, prima che gli Stati Uniti mettessero fine alla diplomazia.

L’approccio occidentale alla Cina rispecchia quello verso la Russia

L’Occidente attribuisce spesso alla Cina intenzioni nefaste che, in molti casi, sono proiezioni delle sue stesse intenzioni ostili nei confronti della Repubblica Popolare. La rapida ascesa della Cina alla preminenza economica tra il 1980 e il 2010 ha portato i leader e gli strateghi americani a considerare la sua ulteriore crescita come contraria agli interessi degli Stati Uniti.

Nel 2015, gli strateghi statunitensi Robert Blackwill e Ashley Tellis hanno spiegato chiaramente che la strategia globale degli Stati Uniti coincide con l’egemonia americana, e che la Cina costituisce una minaccia a tale egemonia a causa delle sue dimensioni e del suo successo.

Blackwill e Tellis hanno proposto una serie di misure da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati per ostacolare il successo economico futuro della Cina: escluderla dai nuovi blocchi commerciali nell’Asia-Pacifico, limitare l’esportazione di tecnologie occidentali avanzate verso la Cina, imporre dazi e restrizioni alle esportazioni cinesi, oltre ad altre misure anti-Cina.

È importante notare che queste misure sono state raccomandate non a causa di specifici illeciti da parte della Cina, ma semplicemente perché, secondo gli autori, la crescita economica cinese era contraria alla supremazia americana.

Una parte della politica estera verso Russia e Cina consiste anche in una guerra mediatica volta a screditare questi presunti nemici dell’Occidente. Nel caso della Cina, l’Occidente l’ha accusata di genocidio nella provincia dello Xinjiang contro la popolazione uigura. Questa accusa assurda ed esagerata è stata avanzata senza alcun serio tentativo di presentare prove, mentre l’Occidente chiude generalmente gli occhi di fronte al vero genocidio in corso di decine di migliaia di palestinesi a Gaza da parte del suo alleato, Israele.

Inoltre, la propaganda occidentale include numerose affermazioni infondate sull’economia cinese. L’iniziativa cinese “Belt and Road” (Nuova Via della Seta), di grande valore per i paesi in via di sviluppo perché offre finanziamenti per infrastrutture moderne, viene derisa come una “trappola del debito”. La straordinaria capacità della Cina di produrre tecnologie verdi, come i pannelli solari di cui il mondo ha urgente bisogno, viene bollata dall’Occidente come “sovraccapacità” da ridurre o eliminare.

Sul piano militare, il dilemma della sicurezza nei confronti della Cina viene interpretato nel modo più allarmistico, proprio come accade con la Russia. Gli Stati Uniti dichiarano da tempo la loro capacità di interrompere le rotte marittime vitali per la Cina, ma poi accusano Pechino di militarismo quando essa prende contromisure rafforzando la propria marina.

Invece di interpretare l’aumento della spesa militare cinese come un classico dilemma della sicurezza da risolvere con la diplomazia, la Marina degli Stati Uniti afferma che dovrebbe prepararsi alla guerra con la Cina entro il 2027. La NATO chiede sempre più spesso un coinvolgimento attivo in Asia orientale, con obiettivo la Cina. Gli alleati europei degli Stati Uniti, in genere, si conformano all’approccio aggressivo americano verso la Cina, sia in ambito commerciale che militare.

Una nuova politica estera per l’Europa

L’Europa si è cacciata in un angolo, rendendosi subalterna agli Stati Uniti, evitando la diplomazia diretta con la Russia, perdendo competitività economica a causa delle sanzioni e della guerra, impegnandosi in aumenti massicci e insostenibili della spesa militare, e interrompendo legami commerciali e di investimento a lungo termine con Russia e Cina.

Il risultato è aumento del debito, stagnazione economica e un crescente rischio di una grande guerra, che apparentemente non spaventa Merz ma dovrebbe terrorizzare il resto di noi.

Forse la guerra più probabile non è con la Russia ma con gli Stati Uniti, che sotto Trump hanno minacciato di sequestrare la Groenlandia se la Danimarca non l’avesse venduta o ceduta alla sovranità americana. È del tutto possibile che l’Europa si ritrovi senza veri amici: né con Russia, né con Cina, ma neppure con gli Stati Uniti, né con gli Stati arabi (risentiti per l’indifferenza europea verso il genocidio di Israele), né con l’Africa (ancora ferita dal colonialismo e post-colonialismo europeo), e nemmeno altrove.

Esiste, naturalmente, un’altra via — una via promettente, se i politici europei rivalutassero i veri interessi e rischi per la sicurezza europea, e riportassero la diplomazia al centro della politica estera europea. Propongo dieci passi concreti per realizzare una politica estera che rifletta i reali bisogni dell’Europa.

Dieci passi per una nuova politica estera europea

Avviare comunicazioni diplomatiche dirette con Mosca. Il fallimento palpabile dell’Europa nel dialogo diretto con la Russia è devastante. Forse l’Europa crede alla propria propaganda, visto che non affronta direttamente le questioni chiave con la controparte russa. Prepararsi a una pace negoziata con la Russia riguardo l’Ucraina e la sicurezza collettiva europea. L’elemento chiave è un impegno fermo e irrevocabile a non espandere la NATO in Ucraina, Georgia o altrove verso est. Inoltre, l’Europa dovrebbe accettare alcuni cambiamenti territoriali pragmatici in favore della Russia. Rifiutare la militarizzazione dei rapporti con la Cina , ad esempio opponendosi al coinvolgimento della NATO in Asia orientale. La Cina non è affatto una minaccia per la sicurezza dell’Europa, e l’Europa dovrebbe smettere di appoggiare ciecamente le pretese egemoniche americane in Asia, che sono già abbastanza pericolose e illusorie anche senza il supporto europeo. Al contrario, si dovrebbero rafforzare i legami commerciali, di investimento e di cooperazione climatica con la Cina. Scegliere una modalità diplomatica istituzionale sensata. L’attuale modalità è inefficace. L’Alto rappresentante dell’UE per la politica estera è principalmente un portavoce della russofobia, mentre la diplomazia di alto livello — laddove esiste — è guidata in modo confuso da leader nazionali (l’Alto rappresentante, la Presidente della Commissione Europea, il Presidente del Consiglio Europeo) o una combinazione variabile di questi. In breve: nessuno parla con chiarezza per conto dell’Europa, perché non esiste una vera politica estera europea. Separare la politica estera europea dalla NATO. In realtà, l’Europa non ha bisogno della NATO, poiché la Russia non intende invadere l’UE. L’Europa dovrebbe sì costruire una propria capacità militare, indipendente dagli Stati Uniti, ma con costi molto inferiori al 5% del PIL, un obiettivo numerico assurdo basato su una valutazione del tutto esagerata della minaccia russa. Inoltre, la difesa europea non deve coincidere con la politica estera europea. Collaborare con Russia, India e Cina alla modernizzazione verde, digitale e dei trasporti dello spazio eurasiatico. Lo sviluppo sostenibile dell’Eurasia è una vittoria per tutti e quattro i principali attori eurasiatici, e può realizzarsi solo attraverso una cooperazione pacifica. Unire la Global Gateway europea con la Belt and Road cinese. Attualmente, la Global Gateway è presentata come concorrente della BRI. In realtà, le due iniziative dovrebbero cooperare nel cofinanziamento delle infrastrutture verdi, digitali e di trasporto per l’Eurasia. Aumentare il finanziamento del Green Deal europeo (EGD). Questo accelererebbe la transizione a un futuro a basse emissioni. I benefici sarebbero due: maggiore sicurezza climatica regionale e globale; e maggiore competitività europea nelle tecnologie verdi e digitali, creando un nuovo modello di crescita. Collaborare con l’Unione Africana per un’espansione massiccia dell’istruzione e della formazione professionale. Con una popolazione che passerà da 1,4 a circa 2,5 miliardi entro metà secolo (contro i 450 milioni dell’UE), il futuro dell’Africa influenzerà profondamente l’Europa. La speranza per la prosperità africana è nella rapida diffusione di istruzione avanzata e competenze. UE e BRICS dovrebbero dire chiaramente agli Stati Uniti che il futuro ordine mondiale non si baserà sull’egemonia, ma sullo stato di diritto sancito dalla Carta delle Nazioni Unite. Questa è l’unica via per garantire la vera sicurezza dell’Europa e del mondo. La dipendenza dagli Stati Uniti e dalla NATO è una crudele illusione, soprattutto alla luce dell’instabilità degli stessi Stati Uniti. Al contrario, una riaffermazione della Carta delle Nazioni Unite può porre fine alle guerre (ad esempio, ponendo fine all’impunità di Israele e applicando le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia per la soluzione a due Stati) e prevenire futuri conflitti.

* da Center for International Relations and Sustainable Development (CIRSD)

31 Agosto 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO