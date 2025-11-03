Tutti noi israeliani siamo Ben Gvir

Finalmente, siamo tutti Itamar Ben-Gvir. C’è una linea comune tra Naftali Bennett, Yair Lapid e Avigdor Lieberman, la speranza dell’opposizione, e Ben-Gvir, il grande terrore: nazionalismo, fascismo e militarismo differiscono solo per le più piccole sfumature. Tra il governo più di estrema destra nella storia di Israele e coloro che aspirano al potere, non ci sono altro che 50 sfumature di destra.

Pertanto, tutti i discorsi su “una frattura nella nazione” e “le elezioni più importanti nella storia del Paese”, quest’ultimo un cliché attualmente in circolazione, sono una menzogna. Israele non ha Zohran Mamdani e non ne avrà uno a breve. Di Ben-Gvir ne abbiamo a palate.

La stagione elettorale è alle porte e non c’è nessuno come Lapid in grado di identificare rapidamente lo spirito del tempo, ovvero il fascismo, e cavalcarne l’onda. È il prodotto più gettonato sul mercato dal 7 Ottobre e Lapid lo sta già dispensando con entusiasmo.

Questa settimana, il “capo dell’opposizione” ha promesso che avrebbe sostenuto una legge che impedisse il voto a chi non si arruola nell’esercito. Né a Sparta né nella super-Sparta avrebbero mai osato prendere in considerazione una misura così militarista. Lì, avrebbero potuto vergognarsene. Gli arabi, gli ultraortodossi, i disabili, i malati, i criminali e gli handicappati sarebbero stati gettati nel Nilo. Non fanno parte della nostra democrazia, quindi perché non deportare tutti coloro che non prestano servizio? Revocare loro la cittadinanza? E magari rinchiuderli nei campi?

Secondo Lapid, il servizio militare è ciò che dà diritto ai diritti fondamentali. Se non uccidete bambini a Gaza, cari israeliani, Lapid vi toglierà la tessera elettorale. La gente, martoriata e segnata da anni di Benjamin Netanyahu, ora dovrebbe guardare a una figura come questa come a una speranza per qualcosa di diverso.

La più grande speranza per l’opposizione è ancora più scoraggiante. Questa settimana Bennett ha avvertito gli abitanti della città di Omer: “Nel Negev sta emergendo uno Stato Palestinese”. “Se non agiamo, ci sveglieremo con un 7 Ottobre nel Negev”. I cittadini beduini di Israele, il gruppo più svantaggiato e diseredato della società, sono Hamas. Il pericolo che rappresentano è un altro 7 Ottobre.

Visto che Ben-Gvir parla in questo modo, a cosa ci serve Bennett? Al suo buon inglese? Ai suoi modi raffinati? Al suo servizio militare in una forza speciale? A una moglie che non va in giro con la pistola alla cintura? A vivere a Ra’anana (e non a Tel Rumeida)?

Per Bennett, non meno che per Ben-Gvir, questa terra è riservata agli ebrei. I beduini, alcuni dei quali sono stati espulsi nel Negev da altre parti di Israele, non sono figli loro. Sono una minaccia che deve essere contenuta. Ma il fatto è che il Negev è loro non meno di quanto appartenga a Bennett o ai bravi cittadini di Omer.

Il Negev è ciò che resta di ciò che abbiamo lasciato loro dopo averli espropriati delle loro terre, distrutto il tessuto delle loro vite e imprigionati in pensieri di povertà. Alcuni di loro, però, non sono gentili: guidano in modo selvaggio sulle strade, hanno più di una moglie e sono violenti. Questa situazione deve essere corretta, ma senza violare i loro diritti civili, che non possono essere negati.

Bennett, come Lapid, è un individuo oscuro. Entrambi credono che i diritti siano concessi dalla bontà d’animo dello Stato, come dono o ricompensa per ciò che ai loro occhi è un buon comportamento. Questo è fascismo allo stato puro, e Lieberman, il fascista più veterano dei tre, si unirà a lui con entusiasmo. Anche lui è favorevole a negare il diritto di voto a coloro che non hanno contribuito a combattere la guerra e ne hanno commesso i crimini. Anche lui considera i beduini ospiti indesiderati in questo Paese.

La somiglianza fascista tra coalizione e opposizione non è casuale. Si chiama Sionismo. Nel 2025, non si può più sostenere questa ideologia nazionale senza essere fascisti o militaristi. È ormai l’essenza del Sionismo. Forse è stato così fin dall’inizio, e l’onestà richiede che lo ammettiamo.

Netanyahu e Bennett, Ben-Gvir e Lapid sono Sionisti come quasi tutti gli israeliani. Quando si tratta della terra, credono nella Supremazia Ebraica e nella menzogna di uno Stato Ebraico e democratico. Il fascismo è l’inevitabile conseguenza di tutto ciò. Non è più possibile essere Sionisti e non fascisti.

*Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del quotidiano. Levy è entrato a far parte di Haaretz nel 1982 e ne è stato vicedirettore per quattro anni. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med nel 2008; il premio Libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei Giornalisti Israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione per i Diritti Umani in Israele nel 1996. Il suo libro, La Punizione di Gaza, è pubblicato da Verso; il suo libro più recente è Uccidere Gaza: Cronaca di Una Catastrofe.

Traduzione: La Zona Grigia

Fonte: https://archive.li/zjIGq

3 Novembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO