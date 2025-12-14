L’ebreo antisemita (o seconda puntata)

Era l’accusa che mi aspettavo, arrivata puntualmente. D’altronde l’avevo anche evocata, per cui non mi lamento. É un’accusa che gira da molto tempo in relazione a chi critica Israele da una prospettiva ebraica, e che negli ultimi anni sta acquistando una nuova forma concreta e aggressiva a partire dalla Germania, come ho imparato dagli studi di Donatella Della Porta.

Sia detto per inciso: questa accusa è uno dei motivi che fa si che molte persone ebree che la pensano come me (e ce ne sono diverse a giudicare dai messaggi che mi sono arrivati in privato) restino in silenzio di fronte ai crimini israeliani. Un altro motivo è che siamo scollegati tra noi, non organizzati e quindi senza voce, ma questo è un altro discorso.

Vediamo invece quale sarebbe la natura di questo “ebreo antisemita”: è una “specie infestante” (l’ho letto), di sinistra, cosmopolita, woke, ha i soldi, è una quinta colonna dell’islamismo, è un’arma mortale nascosta nelle nostre società pronta a colpire al cuore l’Occidente.

Se vi sembra di sentire qualcosa di sinistramente già noto è perché “l’ebreo antisemita” somiglia straordinariamente all’immagine dell’ebreo dei nazisti. Curioso, vero?

Credo che se riusciamo a dipanare questa matassa faremo un passo in avanti nella comprensione del perché oggi in Occidente le forze politiche che appartengono alla famiglia politica del fascismo siano diventate le più strenui alleate di Israele – dopo aver provato a sterminare gli ebrei – e viceversa, senza sentire nessuna contraddizione tra il rivendicare (esaltandola) la figura di Giorgio Almirante, fascista antisemita impegnato nella direzione della rivista “La difesa della razza” durante il regime e l’appoggio incondizionato a Israele. Qualche idea ce l’ho, ma per ora lascio aperta la discussione perché vorrei ascoltare le opinioni in merito.

Tuttavia vorrei dire alcune cose su questa strana creatura che è “l’ebreo antisemita”.

Innanzitutto ha i caratteri di tutte le costruzioni razziste, ovverosia l’identificazione tra un carattere immutabile (l’essere ebreo) e una posizione politica. Di fatto si tratta di un’ennesima razzializzazione: si è ebrei se si è sionisti, si è ebrei antisemiti se non si è sionisti. Tertium non datur.

Ora questa naturalizzazione del rapporto tra ebraicità e sionismo fa ovviamente il gioco di Israele che quindi spende da sempre risorse in questo senso. Tuttavia questa razzializzazione ha una forte pregnanza antidemocratica. Perché? Perché non contempla la circostanza che vi siano posizioni diverse all’interno del mondo ebraico, e cioè un pluralismo e una dialettica, rispetto a Israele e all’idea di stato-nazione, etnicamente perimetrato in vari modi con l’armamentario classico dei processi di costruzione nazionale che hanno a che fare con religione, lingua, cultura ecc… e guarda caso il “suolo”. Cioè se si è ebrei si deve per forza essere sionisti, altrimenti si è ebrei antisemiti.

Non può dunque esistere una posizione critica, non solo su Israele e le sue politiche, ma proprio dell’idea che la statualità e la cittadinanza si debbano per forza costruire sopra il perimetro etnico e nazionale, e quindi escludente per chi non vi sta dentro.

O detto in altri termini: non posso dire che l’idea nefasta secondo la quale italiani, tedeschi, francesi, spagnoli, serbi, croati, russi, ucraini, greci, turchi e anche gli ebrei (che non è nemmeno chiaro se siano una nazione, una religione, una cultura, un popolo…) debbono per forza avere uno Stato solo per loro, escludendo dalla cittadinanza o dalla piena cittadinanza chi non fa parte della nazione dominante (è il problema della cittadinanza agli immigrati, per dirla chiara) perché, se lo faccio, sono un ebreo antisemita.

Tuttavia è stato proprio uno storico ebreo come me – un gigante, Eric Hobsbawm – a parlare della “nazione” come invenzione della tradizione, artefatto politico umano e non naturale. E se è una costruzione così come si è fatta si può anche superare.

Sono perfettamente consapevole che ci sono ebrei – anche di sinistra – che presentano come “democratica” l’idea sovranista che anche gli ebrei abbiano diritto a uno Stato. E a prima vista lo è. Il problema è che alla prova dei fatti gli stati non corrispondono alle nazioni, ci sono sempre minoranze, per cui lo Stato-nazione si risolve in un problema di inclusione irrisolvibile. Che si aggrava nel caso dello stato-nazione costruito per via coloniale, che si crea il proprio “spazio vitale” a spese di altri, di norma a un prezzo criminale.

Per cui io sono un “ebreo antisemita” perché credo che l’idea di stato-nazione vada superata anche per gli ebrei, sulla scorta di una lunghissima tradizione di pensiero ebraico europeo fisicamente scomparsa con la Shoah, a cui sono sopravvissute solo poche voci, come quella di Marek Edelman, tra i capi della rivolta ebraica del ghetto di Varsavia, non sionista e critico di Israele, figura troppo autorevole per essere attaccata e quindi cancellata d’ufficio, persona che credeva nell’integrazione e nel superamento del nazionalismo come principio politico.

Quindi per me “tra il fiume e il mare” dovrebbe esistere uno Stato solo, magari confederale in prima battuta, dove la cittadinanza sia questione di diritto universale e non particolare per ebrei, cristiani, mussulmani.

Secondo me si dovrebbe chiamare come il nome geografico di quella regione, Palestina, ma se questo fa problema si può tranquillamente chiamare in una maniera più ecumenica. Chiamiamolo Falafel, lo mangiano tutti. Tra l’altro basta farci un giro in quelle terre per capire che lo stato-nazione non ce lo puoi impiantare (è stato più facile da noi, ma c’è comunque chi ne ha fatto le spese e continua a farle). Non è semplicemente praticabile, a meno di non farsi venire in mente di fare un genocidio.

La seconda cosa invece è che chi parla di “ebreo antisemita” è poi anche chi vorrebbe un mondo ben ordinato e immutabile secondo le proprie categorie, sovradeterminando il destino e le scelte delle persone su cui pretendono di decidere loro: le donne devono fare le donne (sexy, madri e al focolare), gli operai devono stare zitti a lavorare o a farsi licenziare e non scioperare e protestare, i neri devono essere neri (e sappiamo tutti cosa vuole dire), i mussulmani devono stare in guerra santa in eterno, le persone lgbtqia+ non devono essere tali, i cinesi devono mangiare i ravioli, i messicani mettersi il sombrero ecc. ecc… Per cui ti devi conformare a forza: se sei ebreo devi essere sionista, altrimenti sei antisemita.

Non facciamo confusione. Il problema è che il loro mondo così ben ordinato non esiste e non esisterà mai, anche perché la storia non è fissità delle identità ma mutamento continuo, ibridazioni, processi sociali che cambiano le carte in tavola. In aggiunta le persone hanno il brutto vizio di non farsi sovradeterminare e di prendere la parola.

Infatti, alla fin fine, il problema di costoro è che mal sopportano il mondo (restiamo in Occidente per non complicarci troppo il discorso) per come è iniziato a diventare dal 14 luglio del 1789 in poi, con tutta questa gente che non sta al suo posto e prende la parola in sede politica (lo facevano anche prima, ma per ora accontentiamoci di questa approssimazione, ci siamo perfettamente capiti così). E quindi pretendono di rimetterti al tuo posto in maniera violenta, a parole finché non possono usare altri mezzi.

Un’ultima osservazione la rivolgo agli ebrei che vivono in diaspora, specie per quelli italiani, che sostengono Israele acriticamente e che si sentono attaccati da una nuova ondata di antisemitismo.

Sono perfettamente consapevole che c’è ancora l’antisemitismo, anche in frange minoritarie della sinistra. Proprio per questo meditate sulle scelte che fate.

L’alleanza tra l’Occidente e Israele durerà fino a quando gli ebrei saranno considerati bianchi (cosa tutto sommato recente). Ma basta un rivolgimento storico – che per sua natura non è prevedibile – e riscoprirete di essere una minoranza dentro a uno stato-nazione che considera chi non è cattolico fuori dal suo perimetro al pari dei mussulmani e dei neri. A quel punto basta un attimo a ritrovarsi nel 1938.

Forse la soluzione più lungimirante è uscire da questa logica dello stato-nazione, in Italia e in Israele, ed essere pienamente cittadini di uno Stato democratico non nazionale. È proprio la nostra storia ad avercelo insegnato, ma evidentemente ci sono troppi cattivi scolari che hanno preferito adottare la stessa strada che era stata scagliata contro di noi nell’illusione di sentirsi sicuri attraverso il dominio e la forza.

In foto l’action figure dell’ebreo conformato e dell’ebreo antisemita. Sono la stessa figura, ma sul mercato i due fenomeni non possono esistere contemporaneamente quindi vengono vendute in maniera separata.

* da Facebook

14 Dicembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO