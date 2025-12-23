L’Europa ha oltrepassato un limite che non potrà mai più superare

Come ricordiamo spesso, questo spazio “Interventi”è finalizzato ad ospitare contributi ed opinioni interessanti, utili per inquadrare la complessità del mondo in modo razionale. Anche e soprattutto quando le analisi ospitate non coincidono perfettamente con le nostre.

Sulla mancata rapina degli “asset russi” depositati in Europa ci siamo espressi più volte, e restiamo convinti di aver centrato il problema.

Qui, comunque, nonostante una differenza di interpretazione su quale sia stato l’ostacolo principale per i “rapinatori” (se i pareri contrari di parecchi paesi membri oppure “i mercati”), il ruolo dell'”ecosistema finanziario globale” è delineato in modo chiaro.

E aiuta a comprendere la gravità – e la follia sistemica – dei caporioni della UE. Colonialisti nel cervello, ma senza più una visione realistica del mondo né le physique du rôle per imporre la propria volontà.

Non con carri armati, non con trattati, non con dichiarazioni di guerra, ma con qualcosa di molto più permanente: la politicizzazione della proprietà sovrana. Quando Friedrich Merz annunciò un prestito “senza interessi” di 90 miliardi all’Ucraina, insistendo sul fatto che i beni sovrani russi sarebbero rimasti congelati finché Mosca non avesse “compensato” Kiev, non stava lanciando un avvertimento al Cremlino.

Stava comunicando al mondo che l’ordinamento giuridico europeo è diventato condizionale, transazionale e pericolosamente ideologico. Tale avviso sopravviverà alla guerra, sopravviverà a questa Commissione e rimodellerà la finanza globale in modi che Bruxelles non controlla più.

Non si tratta di un malinteso. Non è confusione. Non è eccesso di retorica. È intenzione.

Bruxelles non solo sa che il sequestro totale dei beni sovrani russi è illegale secondo il diritto internazionale, ma ha tentato di farlo comunque. Ciò che l’ha fermata non è stata la legge, non la coscienza, non i precedenti, ma la resistenza interna: Ungheria, Belgio, Slovacchia, Malta, Italia e un numero crescente di membri dell’UE che capiscono che una volta violata l’immunità sovrana, lo è per tutti.

Ursula von der Leyen lo ha reso esplicito quando ha dichiarato che non avrebbe lasciato il tavolo finché non fosse stata trovata una “soluzione”. E non l’ha fatto. La soluzione non era un vincolo. Era una riconfigurazione.

L’esito del vertice UE ha rivelato ben più fallimenti che successi. Nonostante l’enorme pressione politica e le lunghe trattative, l’Unione Europea non è riuscita a ottenere l’approvazione unanime per confiscare o impiegare direttamente le riserve congelate della banca centrale russa, stimate a circa 210 miliardi in tutta l’UE, con circa 185 miliardi immobilizzati presso Euroclear in Belgio.

Il Belgio si è rifiutato di trasformare Euroclear in un’arma geopolitica. L’Ungheria si è rifiutata di firmare il patto suicida finanziario dell’Europa. Altri li hanno silenziosamente appoggiati. Bloccata dal sequestro, Bruxelles ha cambiato rotta, e non allontanandosi dall’obiettivo, ma verso un’architettura diversa, altrettanto radioattiva.

Costretta a ritirarsi da una vera e propria confisca, la Commissione è tornata a indebitarsi: un pacchetto da 90 miliardi di dollari € raccolto sui mercati dei capitali, garantito dal bilancio UE con beni rubati come garanzia di fatto, e mentre i beni russi rimangono congelati a tempo indeterminato come leva finanziaria. Il denaro è ora socializzato attraverso il debito europeo; la coercizione è esternalizzata attraverso l’immobilizzazione permanente dei beni. Questa separazione non è un compromesso. È una dottrina.

Questa distinzione è esistenziale.

Perché, sebbene Bruxelles non sia riuscita a sequestrare direttamente i beni, è riuscita in qualcosa di molto più pericoloso: ha stabilito il principio secondo cui le riserve sovrane possono essere congelate a tempo indeterminato e politicamente condizionate senza procedimenti giudiziari, accordi di trattativa o sentenze, anche quando il finanziamento della guerra viene riciclato attraverso prestiti “normali” sul mercato dei capitali. Questo non è finanziamento basato sullo stato di diritto. È finanza imperiale, pulita nei bilanci, corrosiva nei precedenti.

Secondo il diritto internazionale consuetudinario, l’immunità sovrana, in particolare per gli asset delle banche centrali, non è ambigua. È fondamentale. La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, sebbene non ratificata universalmente, codifica una norma da tempo considerata vincolante: i beni di una banca centrale estera sono immuni da misure coercitive.

Tale norma esiste per un solo motivo: impedire che la guerra finanziaria si trasformi in un collasso sistemico. L’Europa ora la sta apertamente svuotando. Nessuna sentenza del tribunale. Nessun trattato di riparazione. Nessun lodo arbitrale. Solo un’affermazione politica sostenuta dalla pressione della maggioranza.

La finzione giuridica è che i beni siano semplicemente “congelati”. La realtà è che il congelamento a tempo indeterminato con condizioni politiche annesse, soprattutto se slegato dal processo giudiziario, costituisce un’espropriazione nella sostanza, se non nella forma. I giuristi internazionali riconoscono immediatamente questa distinzione. Anche i mercati lo faranno.

La storia ha già messo in guardia su dove porta questa strada. Nel 1979, i beni iraniani furono congelati presso istituzioni occidentali, innescando decenni di contenziosi e la costante erosione della fiducia tra Stati sovrani e depositari occidentali.

Nel 2021, gli Stati Uniti hanno sequestrato le riserve della banca centrale dell’Afghanistan, denaro appartenente non ai talebani, ma al popolo afgano, inviando un messaggio inequivocabile al Sud del mondo: le riserve detenute in Occidente sono subordinate all’obbedienza politica. L’Europa non si è tirata indietro di fronte a questi precedenti. Li ha studiati.

Il Belgio capì immediatamente ciò che la CE fingeva di non capire. Euroclear non è un simbolo. È un sistema idraulico. È una delle arterie centrali della finanza globale. Una volta che la custodia diventa politica, la neutralità svanisce. E quando la neutralità svanisce, il capitale non protesta, se ne va. Silenziosamente. Metodicamente. Irreversibilmente. Non si annuncia l’uscita da un regime di custodia. Si riequilibra. Si diversifica. Si “ottimizza”. E improvvisamente il bilancio è vuoto.

Il ruolo dell’Ungheria in questo momento sarà anche caricaturale, ma la storia sarà precisa. Budapest non stava ostacolando. Stava mettendo in guardia. La posizione ungherese era semplice: se il diritto dell’UE può essere piegato per punire la Russia oggi, può essere piegato per punire qualsiasi dissenziente domani, su energia, commercio, politica valutaria, allineamento con il prossimo scontro dell’Occidente. Questa non è un’unione governata dalla legge. È una gerarchia imposta da pressioni mafiose.

L’illusione più pericolosa che circola nei media europei è che le conseguenze di questa politica saranno simmetriche, che la Russia reagirà sequestrando beni occidentali e che i danni saranno compensati. Questa illusione non coglie affatto il punto. La ritorsione simmetrica è solo la minima parte delle conseguenze.

Il vero danno è strutturale.

L’ordine finanziario post-1945 si basava su un presupposto sacro: che le riserve sovrane detenute dalle istituzioni occidentali fossero isolate dalla politica. Questo presupposto è ormai superato. E quando scomparirà, la risposta della Maggioranza Globale non sarà retorica o emotiva. Sarà, e lo è già, architettonica.

Le banche centrali di Asia, Africa, Medio Oriente e America Latina non hanno bisogno di comunicati per capire cosa è successo. Stanno osservando l’Europa indebitarsi sui mercati dei capitali per finanziare la guerra, mentre dichiarano le riserve sovrane in ostaggio a tempo indeterminato.

La risposta sarà un’accelerazione della de-eurizzazione, maggiori allocazioni in oro e materie prime, l’espansione degli accordi di compensazione bilaterale e la creazione di sistemi di custodia alternativi al di fuori della giurisdizione dell’UE. Questo non accadrà dall’oggi al domani. Ma si sta sviluppando silenziosamente attraverso bilanci e riallocazioni delle riserve, finché il danno non sarà irreversibile.

Merz crede di proiettare forza. In realtà, sta pubblicizzando il panico. Un sistema fiducioso nella propria legittimità non ha bisogno di usare la custodia come arma. Un ordinamento giuridico che crede in se stesso non improvvisa intorno alle proprie regole. Un sindacato sicuro del proprio futuro non ipoteca la credibilità in cambio di applausi morali.

L’ironia finale è spietata. Nel tentativo di punire la Russia, l’Europa ha ottenuto qualcosa che Mosca non avrebbe mai potuto ottenere con la forza: ha smascherato la natura politica del caveau occidentale, il suo registro come condizionale e i suoi trattati come privi di significato.

La mappa non corrisponde più al territorio.

Il registro non rispecchia più la legge.

E il caveau, un tempo affidabile, ora reca un’etichetta di avvertimento.

L’Europa non solo non è riuscita a sequestrare i beni russi, ma ha scelto una strada più pericolosa.

Ha detto al mondo che i diritti di proprietà nell’Unione Europea dipendono ormai dall’allineamento e che una volta compresa questa verità, non è più possibile dimenticarla.

Gli imperi non cadono quando i loro eserciti perdono. Cadono quando le loro promesse non vengono più credute. Questo non era un segnale per Mosca. Era una confessione alla storia.

* da https://x.com/IslanderWORLD/status/2001860801888428309

