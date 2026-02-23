Dite ai guerrafondai della diaspora iraniana e cubana di stare zitti

Ogni volta che dici qualcosa online contro il modo in cui gli Stati Uniti si stanno preparando alla guerra con l’Iran o contro il modo in cui stanno strangolando Cuba con la guerra d’assedio, ti troverai sempre persone la cui famiglia proviene dalla nazione in questione che ti diranno di tacere e di sostenere la macchina da guerra statunitense.

Le loro famiglie sono emigrate a un certo punto perché non gradivano il governo, quindi ora passano il tempo sui social media a dire a tutti di sostenere le operazioni statunitensi per rovesciare quel governo.

La risposta corretta a queste persone è: “Stai zitto, cazzo“.

Dite ai guerrafondai della diaspora iraniana di stare zitti. Dite ai fanatici del cambio di regime della diaspora cubana di stare zitti.

È davvero odioso come questi stronzi compaiano nelle mie risposte, tutti con la scritta “Scusate, non siete di quel paese, quindi non potete opporvi al lancio di bombe su di esso“.

Ehi, che ne dici di stare zitto? Mi opporrò ai programmi più malvagi e depravati della struttura di potere occidentale sotto cui vivo, grazie mille. Se non ti piace, puoi andare a strozzarti con un cazzo.

Se sostieni l’ennesimo disastroso intervento militare degli Stati Uniti per rovesciare l’ennesimo governo mediorientale, allora sei un pezzo di merda. Sei un pezzo di merda, indipendentemente dal Paese da cui proviene la tua famiglia.

Se sostieni lo strangolamento di Cuba fino al crollo delle sue infrastrutture e alla morte della gente, allora sei un pezzo di merda. Sei un pezzo di merda, indipendentemente dal Paese da cui proviene la tua famiglia.

Non lasciate che questi mostri vi costringano al silenzio. Possiamo opporci a queste azioni. Il vostro diritto di opporvi agli orribili abusi dei nostri governanti non viene magicamente annullato perché qualche gusano di Miami vi dice di tacere. Non dovete smettere di opporvi a una guerra dalle conseguenze potenzialmente globali perché qualche coglione monarchico che twitta dal suo divano di Londra vi dice che solo le persone provenienti dall’Iran possono esprimere un’opinione su questo tema.

Di’ loro di stare zitti. Stanno cercando di farti tacere, quindi di’ loro di stare zitti.

Non cascate nella loro falsa epistemologia da liberali di merda, con cui cercano di zittirvi perché non vi rimettete all’esperienza vissuta dalla loro gente o a quel cazzo di problema. Non dovete nulla a questi bastardi. Stanno cercando di portare avanti un programma profondamente malvagio, sostenuto da tutti i peggiori mostri della palude del governo più potente del mondo, e sono persone orribili. Dite loro di stare zitti e poi protestate contro gli abusi dell’impero ancora più forte e aggressivamente di prima.

L’interventismo militare statunitense volto a rovesciare il governo non smette magicamente di avere una storia ampiamente documentata di disastro solo perché la tua famiglia proviene dal paese preso di mira. Se sostieni questi programmi, allora sei mio nemico e ti trovo personalmente disgustoso. Sei un pezzo di merda e dovresti stare zitto.

