Il culto dell’eccezionalismo americano

L’eccezionalismo americano è spesso scambiato per una politica, ma in realtà è una forma di religione, un culto semi-secolare. Richiede fede, non prove. Sebbene sia spesso associato alla destra politica, i suoi principi fondamentali permeano l’intera psiche americana, inclusa una parte della sinistra che dice di opporsi allo status quo.

Questa visione del mondo poggia su una serie di pilastri che rimangono in gran parte indiscussi, anche dalla maggior parte di quegli americani che si considerano anti-sistema. Per capire il potere americano, bisogna capire queste regole non dette.

Soprattutto, c’è la convinzione assoluta della maggior parte degli americani, ma specialmente della classe dirigente, che l’America sia divinamente benedetta, su questa terra per guidare l’umanità verso la prosperità e la luce. Scelta da Dio!

Persino tra gli (ammettiamolo: pochi) atei americani, l’idea di una missione divina e messianica è ancora presente, sebbene espressa in termini di moralità, buon senso e inevitabilità del trionfo del capitalismo e della cultura americana. Il liberalismo americano come “La fine della storia”, e la politica estera americana come operante per il bene dell’umanità, come opera missionaria.

Il primo principio dell’America come “nazione messia” è la sacralità del capitalismo, la convinzione prevalente che il libero mercato sia il più grande motore economico mai ideato, e che i vincoli normativi, anche se occasionalmente necessari, siano intrinsecamente sospetti.

Questa narrazione ignora convenientemente i fatti storici. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e le tigri asiatiche sono tutti emersi grazie a un forte protezionismo e all’intervento statale. Eppure, il mito americano sostiene che la purezza del laissez-faire sia l’unica via per la prosperità, trattando l’intervento statale storico come un’aberrazione piuttosto che come la regola.

Questa convinzione determina le politiche interne, presentando qualsiasi rete di sicurezza sociale come un ostacolo alla libertà piuttosto che un fondamento di stabilità. Ma regna sovrana anche nelle organizzazioni internazionali dominate dagli USA, tra cui il FMI e la Banca Mondiale.

Il secondo principio riguarda il governo. La democrazia di tipo occidentale non è vista semplicemente come un’opzione tra tante, ma come l’unico modello valido per una società civile. Tutti gli altri sistemi sono liquidati come primitivi, governati da “despoti”.

Questo pensiero binario cancella le sfumature. Assume che qualsiasi deviazione dal modello occidentale sia un fallimento morale piuttosto che il risultato di differenze culturali o storiche. Giustifica l’interventismo perché descrive la politica estera come una missione per salvare le persone da sé stesse, piuttosto che come una ricerca di interessi strategici.

Questa mentalità impedisce agli americani di capire perché la loro democrazia esportata spesso non attecchisce in terreni preparati diversamente.

Il terzo principio collega la dominanza economica alla superiorità morale. Quando l’America guida l’economia globale, è la prova positiva della virtù del sistema. Tuttavia, i paletti si spostano quando emerge un rivale. Quando la Cina ottiene un successo economico che sembra superare quello americano, non è la prova dell’efficacia del loro sistema, ma l’evidenza di imbrogli, furti o pratiche sleali.

Il successo è virtù quando raggiunto dall’Occidente; è sospetto quando raggiunto da chiunque altro. Questa dissonanza cognitiva permette agli americani di mantenere un senso di superiorità indipendentemente dai parametri economici reali.

Ciò che rende questa struttura così resiliente è la sua invisibilità. I liberali americani, anche quelli che detestano ferocemente Trump o criticano le guerre all’estero, spesso operano all’interno di questi stessi parametri. Possono sostenere le reti di sicurezza sociale o la moderazione diplomatica, ma raramente mettono in discussione il presupposto di fondo che il capitalismo americano sia fondamentalmente superiore, che la democrazia americana sia il punto finale ultimo della storia, o che il potere economico americano sia intrinsecamente benevolo.

Criticano i giocatori, ma mai il gioco. Si considerano globalisti, ma il loro globalismo spesso assume che il resto del mondo debba semplicemente evolvere per conformarsi agli standard americani. Questa osmosi culturale assicura che la logica dell’impero sopravviva anche quando i suoi leader cambiano.

Questa adesione subconscia limita il progresso genuino. Finché questi principi rimarranno sacri, i dibattiti politici saranno solo aggiustamenti ai margini di un impero che crede di essere, in ultima analisi, in missione divina, anche se occasionalmente ci sono stati “errori”.

Ogni nuova avventura, come ora in Iran, viene trattata come una prova della forza e della virtù dell’America, anche tra molti di coloro che ammetterebbero che Iraq, Afghanistan o Vietnam siano state tragiche sciocchezze.

Fino a quando la massa degli americani non riconoscerà che il loro eccezionalismo è una narrazione costruita piuttosto che una verità oggettiva, la loro comprensione del mondo rimarrà distorta dalla fede piuttosto che plasmata dalla realtà.

Data la dominanza assoluta dei media e della cultura da parte di coloro che hanno il più forte interesse personale nel mantenere la finzione dell’eccezionalismo americano, il ciclo di incomprensione e di travalicamento dei limiti continuerà finché la realtà non infliggerà un duro, freddo shock. Quale sarà questo shock, resta da vedere.

Una sconfitta militare? Ce ne sono già state molte.

Un collasso economico? Qualcosa che si avvicina al collasso va avanti per le classi medio-basse da almeno una generazione.

Il declino culturale come descritto in quello che potremmo chiamare il “documentario” Idiocracy? Potrebbe essere.

Ma l’incombente sconfitta in Iran e una recessione apparentemente inevitabile che capita una volta ogni generazione, entrambe condotte da Donald Trump come superstar del suo reality show, suggeriscono che potremmo vedere tutti e tre gli scenari realizzarsi contemporaneamente.

* dal suo Substack

23 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO