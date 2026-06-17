Ci troviamo di fronte a una scelta. Tirannia o rivoluzione.



Ci sono due modi per affrontare il capitalismo globale. Ci sono i movimenti di massa, in particolare gli scioperi, che interrompono il commercio e fanno pressione sul governo per costringere la classe dirigente a creare sistemi di giustizia e uguaglianza – sebbene in questi i capitalisti mantengano un potere significativo.



Il Coordinatore Nazionale dei Lavoratori dell’Educazione in Messico (CNTE) – un sindacato di base creato nel 1979 da insegnanti dissidenti – sta attualmente tentando questa strada in Messico. Ha annunciato che, se le sue richieste di aumenti salariali e sicurezza del lavoro non verranno soddisfatte, occuperà gli spazi pubblici e bloccherà le partite dei Mondiali di calcio in programma questo mese a Città del Messico.



Quando gli insegnanti scioperarono nella città messicana di Oaxaca nel 2006, in seguito all’incarcerazione e alla scomparsa di leader sindacali, la polizia sparò contro i manifestanti. La comunità si sollevò e cacciò la polizia dalla città. Oaxaca istituì una comune anarchica autonoma per diversi mesi.

Sebbene la comune fu infine schiacciata dal governo messicano, la rivolta generò assemblee popolari, media indipendenti e diede potere alle comunità indigene.



Il secondo modo per distruggere il capitalismo è attraverso la nazionalizzazione delle industrie e delle banche e il sequestro dei beni capitalisti, sebbene questo possa dare origine a una forma altrettanto perniciosa di capitalismo di Stato. Questa via radicale comporta, come nelle rivoluzioni russa o cubana, la violenza.

I capitalisti non rinunciano pacificamente ai loro monopoli di ricchezza e potere. Orchestrano gravi violenze statali e paramilitari. Installano dittatori e fascisti che aboliscono le libertà civili, effettuano arresti di massa e criminalizzano anche le forme più tiepide di dissenso.



Accomodarsi con i capitalisti e le loro istituzioni, anche con tassazione elevata, regolamentazione, leggi sul lavoro severe e divieto dei monopoli, significa vivere in mezzo a una forza ostile. È solo questione di tempo prima che questa forza ostile si organizzi per smantellare lo stato socialdemocratico, come è accaduto in Svezia, Gran Bretagna e nel Cile di Salvador Allende.



Il liberalismo, che Rosa Luxemburg chiamava con il suo nome più appropriato – “opportunismo” – è una componente integrante del capitalismo. Il liberalismo attenua gli eccessi del capitalismo. Ma il capitalismo, sosteneva Luxemburg, è un nemico che non può mai essere placato. Le riforme liberali smussano la resistenza, ma in seguito, quando le cose si calmano, vengono revocate. L’ultimo secolo di lotte operaie negli Stati Uniti fornisce un caso di studio dell’osservazione di Luxemburg.



Luxemburg sapeva anche che socialismo e imperialismo erano incompatibili. L’imperialismo, che alimenta una macchina da guerra progettata per arricchire i mercanti di armi e i capitalisti globali, è accompagnato da un’ideologia velenosa – quella che il critico sociale Dwight Macdonald nel suo saggio del 1946 “The Root Is Man” chiama la “psicosi della guerra permanente” – che rende il socialismo impossibile.



La psicosi della guerra permanente si traduce, come è successo negli Stati Uniti, nella riduzione delle libertà civili e in una punitiva austherity economica. Il dissenso è equiparato al tradimento. Il potere statale serve i dettami dell’impero piuttosto che la democrazia, che degenera in farsa, o nel nostro caso, in uno squallido reality show.



Il rollback del New Deal, la cosa più vicina a una socialdemocrazia che abbiamo avuto negli Usa, iniziò a metà degli anni Quaranta. L’anticomunismo della Guerra Fredda e l’opposizione aziendale si unirono per fare la guerra al movimento operaio organizzato e alla sinistra del New Deal. Questo assalto culminò nel Secondo Terrore Rosso.



Nel 1947, l’Ordine Esecutivo 9835 del Presidente Harry Truman avviò indagini sulla lealtà che epurarono la sinistra, inclusi i lavoratori del settore pubblico e gli alleati sindacali. Nello stesso anno, il Taft-Hartley Act prese di mira direttamente il movimento operaio organizzato limitando gli scioperi, i boicottaggi secondari e gli accordi di sicurezza sindacale e richiedendo ai dirigenti sindacali di firmare dichiarazioni giurate anticomuniste.



La sinistra cadde vittima di quella che la storica Ellen Schrecker, in “Many Are the Crimes: McCarthyism in America“, chiama “la più diffusa e duratura ondata di repressione politica nella storia americana“.



“Per eliminare la presunta minaccia del comunismo interno, un’ampia coalizione di politici, burocrati e altri attivisti anticomunisti perseguitò un’intera generazione di radicali e dei loro associati, distruggendo vite, carriere e tutte le istituzioni che offrivano un’alternativa di sinistra alla politica e alla cultura dominanti“, scrive Schrecker.

Questa crociata, prosegue, “usò tutto il potere dello Stato per trasformare il dissenso in slealtà e, nel processo, ridusse drasticamente lo spettro del dibattito politico accettabile“.



La caccia alle streghe mise a tacere comunisti, socialisti, anarchici, pacifisti e tutti coloro che denunciavano gli abusi dell’impero e del capitalismo. Le azioni “anti-rosse” sferrarono colpi devastanti alla salute politica del paese.

I radicali parlavano il linguaggio della lotta di classe. Capivano che Wall Street e la classe dei miliardari sono il nemico. Offrivano un’ampia visione sociale che permetteva anche alla sinistra non comunista di dare un senso alla natura predatoria del capitalismo.

Ma una volta che i radicali furono epurati, una volta che la classe liberale accettò i giuramenti di lealtà imposti dal governo e collaborò alla caccia alle streghe per fantomatici agenti comunisti, fummo privati della capacità di dare un senso alla nostra lotta. Perdemmo la nostra voce. Fummo integrati nelle strutture aziendali che avremmo dovuto smantellare.



La classe dirigente giustifica il suo saccheggio con l’ideologia del neoliberismo. Il neoliberismo, come sottolinea David Harvey, “aveva un’efficacia limitata come motore di crescita economica” ma ha successo come “progetto per ripristinare il dominio di classe“. Trasferisce la ricchezza verso l’alto. Consolida il potere nelle mani della classe dei miliardari. È una versione aggiornata del diritto divino dei re.



I salari sotto il neoliberismo ristagnano. Se il salario minimo avesse tenuto il passo con la produttività, sarebbe almeno di 25 dollari l’ora.



La deindustrializzazione, potenziata sotto Bill Clinton, ha mandato le industrie all’estero, dove i lavoratori sono pagati con salari da fame e privi di benefit. Circa trenta milioni di licenziamenti di massa negli Stati Uniti tra il 1996 e il 2023, secondo un’analisi del Labor Institute, hanno gettato la classe operaia nella miseria economica. Margaret Thatcher e Tony Blair hanno effettuato gli stessi attacchi in Gran Bretagna.



In modo minaccioso, ad accompagnare questo deterioramento c’è il blocco delle vie pacifiche per il cambiamento sociale, inclusa la decisione della Corte Suprema del 2010 nel caso Citizens United, che di fatto ha consegnato le elezioni alla classe dei miliardari.



Man mano che la disuguaglianza sociale è cresciuta, è cresciuta anche la repressione statale. Siamo sull’orlo di un autoritarismo e fascismo conclamati. Se l’amministrazione Trump riuscisse a manipolare o invalidare le elezioni di medio termine, l’ultima possibile via d’uscita all’interno del sistema politico verrebbe sbattuta in faccia.



Lo svuotamento dello stato di diritto all’interno è accompagnato dallo svuotamento dello stato di diritto all’estero.

L’Impero USA è uno stato canaglia. Lancia minacce bellicose a tutti coloro che lo sfidano, ragliando come un animale selvatico. Conduce guerre “preventive” e impone sanzioni alle nazioni che si mostrano ribelli. Assassina e rapisce leader stranieri. Rapisce cittadini stranieri e li trasporta in prigioni segrete dove vengono torturati e talvolta uccisi. Usa la sua marina per sequestrare navi mercantili e rivenderne il carico. Bombarda nazioni in palese violazione del diritto internazionale. Finanzia e arma Israele affinché commetta un genocidio. Ignora e umilia i suoi alleati, alienandosi e indignando gran parte della comunità globale.



Questa crescente oppressione, avanzata ma non iniziata da Trump, significa che ci troviamo di fronte a due scelte nette. Tirannia o rivoluzione.



Detesto la violenza, anche quando è esercitata al servizio di quella che viene vista come una giusta causa. Nessuno sfugge al suo veleno. Ma è l’oppressore, non l’oppresso, a determinare i meccanismi di resistenza.



Le numerose rivoluzioni e insurgenze che ho seguito, incluso in El Salvador, Guatemala, Algeria, Bosnia, Kosovo e Palestina, hanno visto proteste nonviolente incontrare la brutale violenza statale. I movimenti di resistenza non avevano altra opzione che prendere le armi.



Le rivoluzioni nonviolente che ho seguito nell’Europa orientale e centrale sono riuscite non perché fossero nonviolente, ma perché la classe capitalista ne ha tratto beneficio. I capitalisti e gli oligarchi hanno acquistato le industrie e i beni statali, come fecero dopo il crollo dell’Unione Sovietica, a prezzi molto inferiori al loro valore reale.



I capitalisti globali permisero il passaggio di potere all’African National Congress (ANC) in Sudafrica a condizione che l’ANC abbandonasse la sua Carta della Libertà, che chiedeva la nazionalizzazione delle industrie statali e la ridistribuzione delle terre. Il Sudafrica oggi ha la più alta disuguaglianza di reddito al mondo.



Le rivoluzioni che accrescono la ricchezza e il potere della classe capitalista prosperano. Le rivoluzioni che non lo fanno vedono scorrere il sangue per le strade.



Ci troviamo anche di fronte a un dilemma che le generazioni precedenti non avevano: la crisi climatica.

Le élite dominanti globali sono determinate a tenerci incatenati ai combustibili fossili. Sono determinate a mercificare e sfruttare il mondo naturale, così come gli esseri umani, per espandere il profitto. Sono determinate a riconfigurare le nostre società in modo che i lavoratori siano impoveriti e privati di ogni potere mentre i nostri padroni vivono in un lusso e un’opulenza senza pari.



Il crollo inevitabile del clima renderà inabitabili zone sempre più grandi, specialmente nel Sud del mondo. Le ondate di rifugiati climatici diventeranno un diluvio. In risposta, non ci saranno limiti alla violenza industriale usata dalle élite globali dominanti per proteggere i loro interessi.



Il genocidio a Gaza è un messaggio inequivocabile inviato dalle nazioni industrializzate del Nord, che hanno speso miliardi per sostenere il massacro di massa di Israele, a una popolazione globale che sopravvive con pochi dollari al giorno:



Non ci interessa il diritto umanitario. Non ci interessano i diritti umani. Le vostre vite non significano nulla per noi. Useremo qualsiasi strumento, incluso il genocidio, per proteggere il nostro monopolio di ricchezza e potere.

Cosa facciamo? Come resistiamo? Possiamo fermare questa discesa nella follia e nella morte di massa?

Non sono ottimista.



Coloro che vivono nelle fortezze climatiche del Nord globale hanno un interesse materiale in questo progetto, anche se siamo tutti sulla via dell’estinzione. Quelli del Nord globale, temo, accetteranno una specie di capitalismo totalitario in cambio di un certo grado di sicurezza e stabilità, per quanto temporanea.



Ma questo non sarà vero nel Sud globale, dove la crisi ecologica e il dominio della classe capitalista globale rappresentano una minaccia esistenziale. Il Sud globale produrrà insorgenze e rivoluzioni. Ripeterà le sue ribellioni del passato, alcune delle quali ebbero successo, e alcune delle quali, incluse le insorgenze che ho seguito in Guatemala, El Salvador e Algeria, furono schiacciate.



La rivoluzione, e la possibilità di un mondo liberato dalla morsa di ferro del capitalismo globale, verrà da questi atti di resistenza. Speriamo che prevalgano.

* dal suo Substack

17 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO