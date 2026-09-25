Perché è avvenuta l’operazione Diluvio di Al-Aqsa: Ilan Pappé rivisita il 7 ottobre 2023

Mentre raggiungiamo il traguardo dei tre anni dall’operazione Diluvio di Al-Aqsa (Al Aqsa Flood) e dall’inizio del genocidio di Gaza, possiamo trarre beneficio dal passare del tempo e vedere più chiaramente alcuni degli aspetti e delle questioni cruciali legate a quella data fatale che sono rimasti sfocati o invisibili quando esaminati immediatamente dopo l’operazione e il genocidio che ne è seguito.

È importante riflettere su queste questioni e aspetti, poiché si riferiscono anche al fatto che troppe persone nel mondo, inclusi alcuni di coloro che hanno mostrato sostegno alla lotta palestinese, credono che questo orribile capitolo sia alle nostre spalle. Il genocidio continua, seppur in modo graduale, nella Striscia di Gaza e ora si è esteso anche in Cisgiordania, dove l’intensificazione dell’esercito e la violenza dei coloni mirano a trasformare la Cisgiordania in un’altra Striscia di Gaza.

Il passare del tempo ci permette di conoscere molto di più sulle motivazioni del piccolo gruppo di leader di Hamas che pianificò l’operazione. È importante analizzare questi motivi in modo professionale per confutare la narrazione ingannevole e fabbricata tesa da Israele riguardo a un’operazione concepita a Teheran come parte di un piano per distruggere lo stato ebraico.

Questa narrazione è già stata messa in discussione con successo come una che ignora volutamente il contesto storico della lunga storia di oppressione sionista e del più recente blocco disumano della Striscia. Ma nasconde anche una realtà più intricata che si è sviluppata negli anni immediatamente precedenti all’Operazione Al-Aqsa Flood, e che è stata anche sorvolata da commentatori palestinesi e filo-palestinesi.

Questo sguardo più focalizzato su quel periodo particolare fa luce sui dilemmi che affrontano Hamas e il movimento di liberazione palestinese in generale nella loro lotta esistenziale contro il progetto sionista di eliminazione.

La ricostruzione di questo contesto immediato mi ricorda come la storiografia della Nakba del 1948 abbia beneficiato della declassificazione degli archivi israeliani. La fusione del materiale d’archivio israeliano con la storia orale e scritta palestinese ha fornito un quadro più completo di quella catastrofe.

Ora abbiamo una migliore comprensione degli sviluppi che hanno portato a ottobre 2023 grazie al lavoro erudito di alcuni giornalisti israeliani che hanno accesso a materiale che la maggior parte di noi attualmente non riesce a vedere.

Le loro ricerche fanno luce sulle difficili scelte che ha dovuto affrontare il leader di Hamas Yahya Sinwar—e, in effetti, che devono affrontare qualsiasi figura di spicco del movimento di resistenza palestinese—di fronte a diciassette anni di blocco della Striscia di Gaza e oppressione in Cisgiordania.

Aiuta a confutare l’immagine comune di Sinwar in Occidente come leader fanatico e messianico che intraprese un’operazione volta a stabilire un Califfato Islamico sulle rovine di Israele. Una tale rappresentazione nasce dall’approccio razzista ed orientalista alla Palestina in generale e ai palestinesi che riponevano la loro fede nei movimenti politici islamici.

Sinwar affrontò Israele in modo simile a quello adottato da leader arabi come Anwar Sadat nel 1971 e da leader palestinesi come Yasser Arafat nel 2000. Sadat avvertì i leader israeliani che, se non avessero restituito il Sinai all’Egitto tramite diplomazia, l’Egitto sarebbe andato in guerra, mentre Arafat avvertì Ehud Barak e Bill Clinton che, se non fosse riuscito a tornare dal vertice di Camp David nel 2000 con la promessa di ridurre l’oppressione del popolo palestinese, un’altra rivolta sarebbe stata inevitabile.

Nel caso di Sinwar, ora sappiamo che ha negoziato con Israele—cioè, indirettamente, con Netanyahu—sulle richieste fondamentali del popolo di Gaza: la fine dell’assedio, l’aumento del cibo e delle materie prime che entravano nell’enclave assediata e il rilascio dei prigionieri politici palestinesi.

Sinwar avvertì gli israeliani che rifiutare queste richieste avrebbe portato a un’operazione su scala come quella di Al-Aqsa. L’esercito israeliano ha suggerito a Netanyahu di rispondere a queste richieste con un attacco totale alla Striscia di Gaza—proprio l’attacco che ha eseguito in risposta all’Operazione Al-Aqsa Flood.

È anche chiaro che Netanyahu ha esitato a dare il via libera a un’operazione del genere, ma è altrettanto chiaro che i comandanti di Hamas, incluso Sinwar, sapevano che un attacco del genere a Gaza era imminente.

In questo senso, Sinwar sembra essere stato un leader che cercava risultati limitati, lasciando però una visione più ampia e a lungo termine a un futuro molto più lontano. Come Sadat, alla fine utilizzò l’opzione militare quando divenne chiaro che Israele aveva completamente respinto l’opzione politica. Inoltre – e questa è la parte più importante di ciò che ora sta emergendo – l’esercito avrebbe infine convinto Netanyahu a lanciare quell’attacco devastante sulla Striscia. L’alluvione di Al-Aqsa fu un tentativo di prevenire questo attacco.

Quello che non sappiamo è quando e perché l’Operazione Al-Aqsa Flood si sia deteriorata in alcuni luoghi in un massacro di civili, sia negli insediamenti ebraici sia durante il festival Nova. Si tratta di una fuga dal ghetto da parte di un popolo che aveva subito migliaia di morti, decine di migliaia di feriti tra bambini e donne, e centinaia di migliaia di persone che avevano perso la loro casa nell’assalto israeliano del 2014 e erano rimaste sfollate nel 2023; erano una popolazione traumatizzata sottoposta alla fame come politica durante il blocco israeliano durato diciassette anni e a frequenti bombardamenti da aria, terra e mare.

Quello che sappiamo è che Sinwar, molto presto, ha dimostrato che, per quanto gli riguardava, il rapimento di anziani e bambini non faceva parte dell’operazione, poiché ha subito suggerito il loro rilascio ma non ha ricevuto risposta da Israele.

La distruzione di Gaza come questione di politica genocida non è stata una reazione irrazionale israeliana all’uccisione di così tanti soldati e civili il 7 ottobre 2023. Si trattava dell’attuazione dei preparativi dell’esercito pre-2023, che risalivano al 2004, quando l’esercito costruì una città fittizia nel deserto per esercitarsi a distruggere spazi urbani in caso di possibile attacco alla Striscia di Gaza. Questa strategia è stata esercitata nel bombardamento a tappeto del sobborgo di Dahiya a Beirut nel 2006.

Come nel 1948, così anche nel 2023 Israele cercava un pretesto per portare avanti la sua visione impossibile di una Palestina de-arabizzata. “È un miracolo,” esclamò Ben-Gurion quando vide centinaia di migliaia di palestinesi “fuggire” dalla Palestina, pur essendo lui l’artefice di questa pulizia etnica. “È un miracolo,” ha esclamato Orit Strock, ministro del governo Netanyahu, riferendosi all’opportunità storica di commettere genocidio contro i gazawi.

“Chi è annegato non può bagnarsi” è un famoso proverbio arabo e racchiude il dilemma palestinese, che si può vedere chiaramente dal punto di vista del 2026. Qualsiasi tentativo armato da parte di Hamas di porre fine all’assedio e all’occupazione è stato usato da Israele come pretesto per intensificare le sue politiche di eliminazione. L’alternativa di soccombere alla realtà dell’assedio, tentata dall’Autorità Palestinese a Ramallah, portò a una pulizia etnica incrementale e a un pogrom dopo l’altro, compiuto dai coloni con la complicità dell’esercito israeliano.

Mi chiedo quante persone fuori dalla Palestina possano comprendere appieno questo dilemma, che spinse giovani adolescenti nei campi profughi della Cisgiordania a scontrarsi con l’esercito israeliano che sapevano di non poter vincere, preferendo questo a essere continuamente maltrattati, feriti e uccisi da un esercito occupante.

È il dilemma disumano che il progetto sionista di eliminazione impone ai palestinesi, ed è solo un’altra manifestazione della loro situazione da quando i coloni sionisti arrivarono in Palestina alla fine del diciannovesimo secolo.

Come liberare i palestinesi, e indirettamente gli israeliani, da questa realtà impossibile non è una domanda difficile a cui rispondere. Questo può essere raggiunto solo attraverso l’istituzione di una Palestina democratica post-Israele. Uno stato del genere non risolverebbe ogni problema per le persone che vivono tra il fiume e il mare e per chi vi tornerà, ma eliminerebbe la minaccia esistenziale continua che tutti i palestinesi vivono quotidianamente da tutti i palestinesi che vi vivono.

In una tale realtà, la Palestina non sarebbe divisa in territori separati come Gaza e la Cisgiordania, ma costituirebbe un’unica patria organica. Se Gaza rimarrà una Striscia, non ci sarà pace né riconciliazione.

*Da Palestine Chronicle

25 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO