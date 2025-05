E’ morto Lucio Manisco, la voce dissonante della Rai

Si è spento a 97 anni Lucio Manisco, giornalista Rai e poi deputato comunista, implacabile commentatore dagli Stati Uniti visti dal “ventre della bestia”.

Per anni Lucio Manisco è stato infatti il corrispondente del Tg3 dagli USA. All’epoca della prima guerra del Golfo (1991) è stata l’unica voce dissonante dentro la propaganda di guerra alla quale si erano uniformati gran parte dei mass media italiani e internazionali. E’ stato l’immagine di una Rai che ormai non esiste più.

Per anni si è battuto per la liberazione di Silvia Baraldini dalle carceri statunitensi e non ha mai fatto mancare al dibattito pubblico la sua profonda conoscenza della politica USA.

La voce rauca ma lucida di Lucio Manisco ci mancherà.

