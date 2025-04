Atleti svizzeri in protesta contro Israele

Durante la cerimonia di premiazione della gara di spada ai campionati europei under-23 di scherma, gli atleti svizzeri hanno espresso a loro modo la protesta contro le politiche genocidiarie di Israele. Non si sono infatti voltati verso la bandiera israeliana, quella dei vincitori della medaglia d’oro, cosa che in genere si fa in segno di rispetto.

Gli atleti non hanno spiegato i motivi del loro gesto, ma è stata la Federazione Nazionale Svizzera di scherma a fugare ogni dubbio, definendo la loro azione come una “manifestazione politica“, per poi scusarsi con Tel Aviv. Sempre la Federazione ha dichiarato che, ad ogni modo, gli schermidori svizzeri si erano congratulati con i vincitori dopo la finale.

Il ministro degli Esteri del governo Netanyahu, Gideon Sa’ar, ha espresso sul social X indignazione e ha affermato che la squadra svizzera dovrebbe vergognarsi “per il suo comportamento irrispettoso“. Poiché non è la prima volta che si assiste a situazioni del genere, quando di mezzo ci sono sportivi israeliani, i sionisti dovrebbero ragionare su chi davvero dovrebbe provare vergogna per le proprie azioni.

