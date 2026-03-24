Un’azione di sabotaggio danneggia una azienda che lavora per Israele nella Repubblica Ceca

Con una rivendicazione sul web, il gruppo che si definisce “Earthquake Faction” ha rivendicato una azione di sabotaggio dello stabilimento della LPP Holding a Pardubice, a 80 km da Praga nella Repubblica Ceca, una azienda che collabora con la fabbrica di armamenti israeliana Elbit Systems.

“Hanno collaborato con Elbit Systems mentre i nostri compagni in Palestina venivano uccisi e mutilati, mentre i bambini venivano annientati in frazioni di secondo da tecnologie di precisione prodotte in fabbriche come questo sito di Pardubice, gestite da codardi in uffici con aria condizionata” scrive il gruppo nella sua rivendicazione.

L’Associated Press riferisce che LPP Holding aveva precedentemente dichiarato di pianificare di aprire un centro per sviluppare e produrre droni e addestrare personale in collaborazione con la israeliana Elbit Systems, un’azienda di tecnologia militare.

Il produttore di armi LPP Holding, sviluppa e produce prodotti per uso civile e militare, come le tecnologie di droni utilizzate dalle forze armate israeliane e dalle forze armate ucraine, ha dichiarato in un comunicato che l’incendio si è verificato nei suoi locali.

Nell’incursione il gruppo, oltre all’incendio, ha sottratto documenti all’azienda e ne ha bruciati degli altri. Nel messaggio minacciano l’azienda affermando che “Avete tempo fino al 20 aprile per tagliare ogni rapporto con la Elbit Systems e denunciare la brutale occupazione della Palestina oppure renderemo pubblici questi documenti”.

24 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO