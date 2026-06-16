Cadono bombardieri strategici, uno negli Usa e uno in Russia

Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo in una base dell’aeronautica militare statunitense nel deserto del Mojave, nel sud della California. Sui social immagini del denso fumo nero dopo lo schianto e l’esplosione. Secondo le autorità non c’è nessun sopravvissuto e risultano almeno 8 morti.

Potrebbero volerci fino a sei mesi per completare un’indagine, ha detto Il colonnello Hayes, spiegando che il B-52 stava supportando il “programma di modernizzazione radar”.

L’esercito ha pubblicato sulla piattaforma social X le immagini di squadre di emergenza che stavano intervenendo dopo che il velivolo si è schiantato intorno alle 11:20 di lunedì mattina (ora americana) presso la base aerea di Edwards.

Il Boeing B-52 Stratofortress è un bombardiere strategico a lungo raggio in dotazione all’aviazione degli Stati Uniti dagli anni Cinquanta.

Per una singolare coincidenza anche un bombardiere strategico russo Tu-22M3 si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione siberiana di Irkutsk. L’incidente ha coinvolto uno dei principali velivoli d’attacco a lungo raggio utilizzati da Mosca, le autorità russe hanno confermato la sopravvivenza dell’equipaggio. L’incidente ha coinvolto un Tupolev Tu-22M3, versione aggiornata del bombardiere supersonico sovietico Tu-22, noto in ambito NATO con il nome in codice “Backfire”.

16 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO