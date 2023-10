Francia. Sindacalista CGT arrestato per “apologia di terrorismo”

All’alba di venerdì 20 ottobre, Jean-Paul Delescaut, segretario generale della CGT Nord (il dipartimento di Lille), è stato arrestato a casa sua dalla polizia con l’accusa di “apologia di terrorismo” in seguito alle dichiarazioni a sostegno del popolo palestinese.

Si trova attualmente in stato di fermo, insieme alla coordinatrice amministrativa dell’UD CGT Nord.

“La nostra Unione Dipartimentale CGT Nord è da sempre impegnata nella solidarietà al popolo palestinese, sostenendo i suoi diritti come Nazione, condannando il regime coloniale e di estrema destra israeliano, le sue aggressioni, le sue incessanti distruzioni e i suoi crimini quotidiani contro l’umanità”, si legge nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del sindacato.

Per rispondere all’emergenza umanitaria a Gaza, la CGT Nord ha lanciato un appello alla solidarietà e una campagna di raccolta fondi per la popolazione civile massacrata dai continui bombardamenti e costretta a fuggire dalle proprie abitazioni verso non si sa bene dove.

Inoltre, la CGT Nord aveva denunciato a più riprese il divieto di manifestare a sostegno della Palestina, imposto dal ministro degli Interni Gérald Darmanin, denunciando “la preoccupante deriva autoritaria e fascista di un governo che limita le libertà pubbliche, erode i diritti democratici dei cittadini e utilizza sempre più apertamente la repressione come metodo di governo”.

20 Ottobre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO