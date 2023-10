Francia. Arrestata una militante del Fplp

La militante palestinese Mariam Abou Daqqa, membro del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina (FPLP), è stata arrestata questa mattina a Marsiglia.

L’arresto è stato effettuato intorno alle 6:30 del mattino mentre la militante si stava recando alla stazione per prendere un treno per Tolosa, dove avrebbe dovuto tenere una conferenza.

Mariam Abou Daqqa è stata prima portata al Centro di Detenzione Amministrativa di Marsiglia, poi trasferita in un hotel nel centro della città “con l’obbligo di firmare ogni giorno presso il commissariato di Noailles“, ha dichiarato la militante Régine Fiorani.

La militante palestinese era attesa a Tolosa per la conferenza, con molti altri incontri programmati con la palestinese in altre città francesi fino alla sua partenza prevista per l’11 novembre.

Mariam Abou Daqqa è anche conosciuta come una delle leader della causa femminista nella Striscia di Gaza. La sua casa è stata distrutta e 26 membri della sua famiglia sono stati uccisi.

