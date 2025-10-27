Un elicottero e un caccia Usa precipitano nel Mar Cinese Meridionale

Un elicottero e un caccia della Marina militare statunitense, entrambi in missione di routine dalla portaerei USS Nimitz, si sono schiantati nel Mar Cinese Meridionale a circa 30 minuti di distanza l’uno dall’altro domenica, come dichiarato dalla Flotta del Pacifico degli Stati Uniti in un comunicato.

L’elicottero della U.S. Navy MH-60R Sea Hawk è caduto alle ore 14:45 circa, ora locale. Tutti e tre i membri dell’equipaggio sono stati recuperati sani e salvi, ha riferito la Marina.

“A seguito dell’incidente, in modo separato, alle 15:15, anche un caccia F/A-18F Super Hornet in forza agli ‘Fighting Redcocks’ dello Strike Fighter Squadron (VFA) 22 si è schiantato nelle acque del Mar Cinese Meridionale mentre conduceva operazioni di routine dalla Nimitz“.

Anche i due membri dell’equipaggio si sono eiettati e sono stati recuperati sani e salvi, ha specificato la Marina.

Un auspicio per la squadra aeronavale che si è parcheggiata da poco in acque venezuelane?

