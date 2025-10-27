“Quello alla Machado è premio Nobel per la pace non meritato”. Protesta il Consiglio per la Pace norvegese

Il Consiglio Norvegese per la Pace, che riunisce 17 organizzazioni pacifiste norvegesi e circa 15.000 attivisti, ha dichiarato venerdì 24 ottobre di aver preso la decisione di non celebrare l’edizione di quest’anno del Premio Nobel per la Pace perché i suoi membri “non ritengono che la vincitrice di quest’anno sia in linea con i valori fondamentali del Consiglio norvegese per la pace”. Il riferimento è alla leader della destra venezuelano Mari Corina Machado alla quale è stato assegnato il premio 2025.

“È una decisione difficile ma necessaria. Abbiamo grande rispetto per il Comitato Nobel e per il Premio per la Pace come istituzione, ma come organizzazione dobbiamo rimanere fedeli ai nostri principi e all’ampio movimento per la pace che rappresentiamo. Non vediamo l’ora di celebrare nuovamente il premio nei prossimi anni”, ha dichiarato il presidente del Comitato, Eline H. Lorentzen, in un comunicato.

27 Ottobre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO