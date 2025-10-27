“Quello alla Machado è premio Nobel per la pace non meritato”. Protesta il Consiglio per la Pace norvegese

Il Consiglio Norvegese per la Pace, che riunisce 17 organizzazioni pacifiste norvegesi e circa 15.000 attivisti, ha dichiarato venerdì 24 ottobre di aver preso la decisione di non celebrare l’edizione di quest’anno del Premio Nobel per la Pace perché i suoi membri “non ritengono che la vincitrice di quest’anno sia in linea con i valori fondamentali del Consiglio norvegese per la pace”. Il riferimento è alla leader della destra venezuelano Mari Corina Machado alla quale è stato assegnato il premio 2025.
“È una decisione difficile ma necessaria. Abbiamo grande rispetto per il Comitato Nobel e per il Premio per la Pace come istituzione, ma come organizzazione dobbiamo rimanere fedeli ai nostri principi e all’ampio movimento per la pace che rappresentiamo. Non vediamo l’ora di celebrare nuovamente il premio nei prossimi anni”, ha dichiarato il presidente del Comitato, Eline H. Lorentzen, in un comunicato.
