La guerra in Ucraina è una guerra Usa. Le prove

E’ diventato rapidamente famosa, questa inchiesta del New York Times che dimostra il profondo coinvolgimento statunitense nella guerra in Ucraina. Praticamente tutto quello che gli analisti migliori avevano ricostruito a partire dagli eventi sul terreno, a spizzichi e bocconi, prendendosi sempre l’accusa di essere “filo-russi”, viene qui confermato in pieno. Gli Stati Uniti sono completamente dentro la filiera di comando militare sul campo.

Non solo hanno fornito armi – secondo una linea di continua escalation motivata da ragioni prioritariamente politiche – a volte su input ucraino, a volte per esigenze di Biden – ma hanno diretto operativamente l’uso degli armamenti migliori (missili, droni, ecc) fornendo l’intelligence satellitare necessarie e concordando i bersagli uno per uno.

Per il lavoro degli storici si tratta di un’ammissione importante, che cambia la ricostruzione e la “narrazione” mediatica della guerra. Ma cambia anche, necessariamente, le coordinate politiche per la sua possibile soluzione. E’ bene comunque precisare una serie di cose, tutte piuttosto importanti.

La prima riguarda tono e contenuti della ricostruzione fatta dal New York Times. Nonostante descriva una macchia militare orientata dalla follia – il “piano” era far combattere agli ucraini, con il loro consenso, una guerra convenzionale contro una potenza nucleare che poteva in qualsiasi momento decidere di “scioglere il bracio che teneva legato dietro la schiena” cercando di non arrivare mai al punto di rottura. E, nonostante questo, cercare comunque la sconfitta militare della Russia senza che questa la percepisse come una “minaccia esistenziale” (la condizione che permette di usare le testate atomiche) – l’articolista condivide pressoché totalmente l’impostazione di Biden e dei “dem”.

Anzi. I militari statunitensi sono narrati come il massimo dell’eccellenza. Precisi, corretti, sinceri, professionali, ecc. Mentre i russi, non stranamente, sono solo dei fantasmi sullo sfondo “bersagli” inconsapevoli del “lavoro” statunitense ed ucraino. Destinati a perdite sempre “enormi” e impotenti di fronte a tanta saggezza tecnologica e determinazione dei combattenti ucraini sul terreno.

Naturalmente la domanda che un giornalista professionista serio avrebe dovuto farsi è: ma allora “perché abbiamo perso la guerra?” (“abbiamo”, visto che gli Usa sono militarmente coinvolti e i russi avanzano). Adam Entous non risponde, ma il suo racconto è il canovaccio necessario per la risposta: gli ucraini fanno di testa loro ogni volta che possono, attirati dal “colpo eclatante” e dalla “magnifica vittoria tattica”, perdendo il controllo strategico di lungo periodo.

Insomma, non ascoltano sempre i “buoni consigli operativi” forniti dagli americani e quindi si ritrovano spesso a dover rincorrere le conseguenze inattese della proprie iniziativa sbagliate perché prese senza consultarsi con “gli adulti nella stanza”.

Raccontata così, non stranamente, viene da pensare ancora una volta gli Stati Uniti ritengano di aver “sbagliato cavallo”, puntando su gente – la giunta neonazista di Kiev – che ha in testa obiettivi propri, totalmente irrealistici, e pensa di poterli raggiungere with a big help grom Usa.

E’ la storia dell’Iraq o dell’Afghanistan, di tante altre guerre degli ultimi 35 anni. Gli obiettivi statunitensi – sempre indiscutibilmente “giusti”, anche secondo il New York Times – non collimano con quelli di “alleati locali” che pure si mettono per un po’ a disposizione. E’ il modo yankee di guardare al mondo, dove ogni proprio errore strategico viene sbianchettato facendo “l’autocritica degli altri”. Quindi senza imparare mai dai propri errori.

Per parte nostra, ovviamente, prendiamo atto del dato ormai indiscutibile e ammesso apertamente dagli stessi sostenitori di Biden e dell’establishment ora sotto attacco trumpiano: quella in Ucraina è ed è stata una “guerra per procura”.

Come al solito, gli Stati Uniti – quando capiscono di non poter più vincere – mollano i vecchi complici ormai perdenti. Che lo capiscono sempre un po’ dopo e quindi per un po’ – basta guardare i media mainstream – continuano a parlare come se non fosse cambiato nulla.

La Partnership: La storia segreta della guerra in Ucraina



Una mattina di primavera, due mesi dopo l’invasione russa dell’Ucraina, un convoglio di auto senza segni distintivi si fermò a un angolo di una strada di Kiev e caricò due uomini di mezza età in abiti civili.



Lasciata la città, il convoglio – guidato da commandos britannici fuori uniforme, ma pesantemente armati – percorse 400 miglia verso ovest fino al confine polacco. L’attraversamento fu senza intoppi, grazie a passaporti diplomatici. Più avanti, raggiunsero l’aeroporto di Rzeszów-Jasionka, dove un cargo C-130 li attendeva.

I passeggeri erano alti generali ucraini. La loro destinazione era Clay Kaserne, il quartier generale dell’esercito americano in Europa e Africa, a Wiesbaden, in Germania. La loro missione era aiutare a forgiare quello che sarebbe diventato uno dei segreti più custoditi della guerra in Ucraina.

Uno dei due uomini, il tenente generale Mykhaylo Zabrodskyi, ricorda di essere stato condotto su una scala fino a un passaggio sopraelevato che dominava l’enorme sala principale dell’auditorium Tony Bass della guarnigione. Prima della guerra, era stata una palestra, usata per riunioni, concerti della banda militare e gare di scout. Ora il generale Zabrodskyi osservava dall’alto ufficiali di nazioni coalizzate, in un labirinto di cubicoli improvvisati, organizzare le prime spedizioni occidentali di batterie di artiglieria M777 e proiettili da 155 millimetri all’Ucraina.

Poi fu accompagnato nell’ufficio del tenente generale Christopher T. Donahue, comandante del 18° Corpo aviotrasportato, che propose una partnership.

La sua evoluzione e il suo funzionamento interno visibili solo a una ristretta cerchia di funzionari americani e alleati, quella partnership di intelligence, strategia, pianificazione e tecnologia sarebbe diventata l’arma segreta nello sforzo dell’amministrazione Biden di salvare l’Ucraina e proteggere l’ordine post-seconda guerra mondiale minacciato.

Oggi quell’ordine – insieme alla difesa dell’Ucraina del suo territorio – è in bilico, mentre il presidente Trump cerca una riconciliazione con Putin e promette di porre fine alla guerra. Per gli ucraini, i presagi non sono incoraggianti. Nella competizione tra grandi potenze per sicurezza e influenza dopo il crollo dell’Unione Sovietica, una Ucraina appena indipendente divenne la nazione nel mezzo, la sua inclinazione verso Occidente sempre più temuta da Mosca.

Ora, con l’inizio dei negoziati, il presidente americano ha incolpato senza fondamento gli ucraini per aver iniziato la guerra, li ha pressati a rinunciare a gran parte delle loro ricchezze minerarie e ha chiesto loro di accettare un cessate il fuoco senza promesse concrete di garanzie di sicurezza americane – una pace senza certezza di pace duratura.

Trump ha già iniziato a smantellare elementi della partnership siglata a Wiesbaden quel giorno della primavera del 2022. Eppure, ripercorrere la sua storia è comprendere meglio come gli ucraini siano riusciti a sopravvivere in tre lunghi anni di guerra, di fronte a un nemico molto più grande e potente. È anche vedere, attraverso uno spiraglio segreto, come la guerra sia arrivata al punto precario di oggi.

Con una trasparenza notevole, il Pentagono ha fornito un inventario pubblico dell’arsenale di 66,5 miliardi di dollari fornito all’Ucraina – incluso, all’ultimo conteggio, più di mezzo miliardo di munizioni per armi leggere e granate, 10.000 missili anticarro Javelin, 3.000 sistemi antiaerei Stinger, 272 obici, 76 carri armati, 40 sistemi di artiglieria missilistica HIMARS, 20 elicotteri Mi-17 e tre batterie di difesa aerea Patriot.

Ma un’indagine del New York Times rivela che l’America era intrecciata nella guerra molto più intimamente e ampiamente di quanto si credesse. In momenti critici, la partnership è stata la spina dorsale delle operazioni militari ucraine che, secondo i conteggi americani, hanno ucciso o ferito più di 700.000 soldati russi. (L’Ucraina ha stimato le proprie perdite in 435.000.)

Fianco a fianco nel centro di comando missione di Wiesbaden, ufficiali americani e ucraini hanno pianificato le controffensive di Kiev. Un vasto sforzo di raccolta di intelligence americano ha guidato sia la strategia di battaglia generale, sia ha convogliato informazioni precise sui bersagli fino ai soldati ucraini sul campo.

Un capo dei servizi segreti europei ha ricordato di essere rimasto sorpreso nello scoprire quanto fossero coinvolti i suoi omologhi della NATO nelle operazioni ucraine. “Ora fanno parte della catena di uccisione”, ha detto.

L’idea guida della partnership era che questa stretta cooperazione avrebbe potuto permettere agli ucraini di compiere l’impresa più improbabile: infliggere un colpo schiacciante ai russi invasori. E in attacco dopo attacco riuscito nei primi capitoli della guerra – resi possibili dal coraggio e dalla destrezza ucraina ma anche dall’incompetenza russa – quell’ambizione da sfavoriti sembrava sempre più a portata di mano.

Una prima prova di concetto fu una campagna contro uno dei gruppi da battaglia più temuti della Russia, la 58a Armata combinata. A metà del 2022, usando intelligence e informazioni sui bersagli americane, gli ucraini scatenarono una raffica di razzi contro il quartier generale della 58a nella regione di Kherson, uccidendo generali e ufficiali all’interno. Ancora e ancora, il gruppo si riorganizzava in un’altra posizione; ogni volta, gli americani lo trovavano e gli ucraini lo distruggevano.

Più a sud, i partner puntarono al porto di Sebastopoli in Crimea, dove la flotta russa del Mar Nero caricava missili destinati a bersagli ucraini su navi da guerra e sottomarini. All’apice della controffensiva ucraina del 2022, uno sciame di droni marittimi all’alba, con il supporto della CIA, attaccò il porto, danneggiando diverse navi da guerra e spingendo i russi a ritirarle.

Ma alla fine la partnership si è incrinata – e l’arco della guerra è cambiato – tra rivalità, risentimenti e imperativi e agende divergenti.

Gli ucraini a volte vedevano gli americani come prepotenti e controllanti – i tipici americani paternalistici. Gli americani a volte non capivano perché gli ucraini non accettassero semplicemente buoni consigli.

Mentre gli americani si concentravano su obiettivi misurati e raggiungibili, vedevano gli ucraini come costantemente alla ricerca della grande vittoria, del premio luminoso. Gli ucraini, da parte loro, spesso vedevano gli americani come frenanti. Gli ucraini miravano a vincere la guerra definitivamente. Anche se condividevano quella speranza, gli americani volevano assicurarsi che gli ucraini non la perdessero.

Man mano che gli ucraini ottenevano maggiore autonomia nella partnership, mantenevano sempre più segrete le loro intenzioni. Erano perennemente arrabbiati che gli americani non potessero, o non volessero, dare loro tutte le armi e l’equipaggiamento che volevano. Gli americani, a loro volta, erano irritati da quelle che vedevano come richieste irragionevoli degli ucraini e dalla loro riluttanza a prendere misure politicamente rischiose per rafforzare le loro forze enormemente inferiori numericamente.

A livello tattico, la partnership ha prodotto trionfo dopo trionfo. Eppure, in quello che potrebbe essere considerato il momento cruciale della guerra – a metà del 2023, quando gli ucraini lanciarono una controffensiva per costruire slancio vittorioso dopo i successi del primo anno – la strategia ideata a Wiesbaden è diventata vittima delle fratture politiche interne dell’Ucraina: il presidente Volodymyr Zelensky contro il suo capo militare (e potenziale rivale elettorale), e il capo militare contro il suo subordinato testardo.

Quando Zelensky si è schierato con il subordinato, gli ucraini hanno riversato enormi quantità di uomini e risorse in una campagna alla fine futile per riconquistare la città devastata di Bakhmut. Entro pochi mesi, l’intera controffensiva si è conclusa con un fallimento.

La partnership operava nell’ombra del più profondo timore geopolitico – che Putin potesse vederla come una violazione di una linea rossa di impegno militare e mantenere le sue spesso brandite minacce nucleari. La storia della partnership mostra quanto gli americani e i loro alleati si siano a volte avvicinati a quella linea rossa, come eventi sempre più disastrosi li abbiano costretti – alcuni dicono troppo lentamente – a spingerla su un terreno più pericoloso e come abbiano accuratamente elaborato protocolli per rimanere al sicuro.

Più e più volte, l’amministrazione Biden ha autorizzato operazioni clandestine che in precedenza aveva proibito. Consiglieri militari americani sono stati inviati a Kiev e poi autorizzati a viaggiare più vicino ai combattimenti. Ufficiali militari e della CIA a Wiesbaden hanno aiutato a pianificare e sostenere una campagna di attacchi ucraini nella Crimea annessa dalla Russia. Infine, i militari e poi la CIA hanno ricevuto il via libera per consentire attacchi mirati in profondità nel territorio russo.

In qualche modo, l’Ucraina è stata, su una tela più ampia, una rivincita in una lunga storia di guerre per procura tra Stati Uniti e Russia – Vietnam negli anni ’60, Afghanistan negli anni ’80, Siria tre decenni dopo.

È stato anche un grande esperimento di combattimento, uno che non solo avrebbe aiutato gli ucraini, ma avrebbe ricompensato gli americani con lezioni per qualsiasi guerra futura.

Durante le guerre contro i talebani e Al Qaeda in Afghanistan e contro lo Stato Islamico in Iraq e Siria, le forze americane hanno condotto le proprie operazioni a terra e sostenuto quelle dei loro partner locali. In Ucraina, al contrario, i militari americani non avevano il permesso di schierare i propri soldati sul campo di battaglia e avrebbero dovuto aiutare da remoto.

La precisione nel colpire i bersagli affinata contro i gruppi terroristici sarebbe stata efficace in un conflitto con uno degli eserciti più potenti del mondo? Gli artiglieri ucraini avrebbero sparato i loro obici senza esitazione alle coordinate inviate da ufficiali americani in un quartier generale a 1.300 miglia di distanza? I comandanti ucraini, basandosi sull’intelligence trasmessa da una voce americana incorporea che supplicava, “Non c’è nessuno lì – andate”, avrebbero ordinato ai fanti di entrare in un villaggio dietro le linee nemiche?

Le risposte a quelle domande – in verità, l’intera traiettoria della partnership – sarebbero dipese da quanto bene gli ufficiali americani e ucraini si sarebbero fidati l’uno dell’altro.

“Non ti mentirò mai. Se mi menti, abbiamo finito”, ricordò il generale Zabrodskyi che il generale Donahue gli disse al loro primo incontro. “La penso esattamente allo stesso modo”, rispose l’ucraino.

A metà aprile 2022, circa due settimane prima dell’incontro a Wiesbaden, ufficiali navali americani e ucraini erano in una chiamata di routine per la condivisione di intelligence quando qualcosa di inaspettato apparve sui loro schermi radar. Secondo un ex alto ufficiale militare americano, “Gli americani dissero: ‘Oh, quella è la Moskva!’ Gli ucraini dissero: ‘Oh mio Dio. Grazie mille. Ciao.’”

La Moskva era la nave ammiraglia della flotta russa del Mar Nero. Gli ucraini la affondarono.

L’affondamento fu un trionfo eclatante – una dimostrazione di abilità ucraina e incompetenza russa. Ma l’episodio rifletteva anche lo stato disordinato della relazione ucraina-americana nelle prime settimane della guerra.

Per gli americani, c’era rabbia, perché gli ucraini non avevano dato neanche un preavviso; sorpresa, che l’Ucraina possedesse missili in grado di raggiungere la nave; e panico, perché l’amministrazione Biden non aveva intenzione di permettere agli ucraini di attaccare un simbolo così potente del potere russo.

Gli ucraini, da parte loro, partivano da un luogo di profondo scetticismo radicato.

La loro guerra, come la vedevano, era iniziata nel 2014, quando Putin si era impadronito della Crimea e aveva fomentato ribellioni separatiste nell’Ucraina orientale. Il presidente Barack Obama aveva condannato l’annessione e imposto sanzioni alla Russia. Ma temendo che l’intervento americano potesse provocare un’invasione su vasta scala, aveva autorizzato solo una condivisione di intelligence strettamente limitata e respinto le richieste di armi difensive.

“Coperte e visori notturni sono importanti, ma non si può vincere una guerra con le coperte”, si lamentò il presidente ucraino dell’epoca, Petro O. Poroshenko. Alla fine Obama allentò un po’ quelle restrizioni sull’intelligence, e Trump, nel suo primo mandato, le allentò ulteriormente e fornì agli ucraini i loro primi Javelin anticarro.

Poi, nei giorni portentosi prima dell’invasione su vasta scala della Russia il 24 febbraio 2022, l’amministrazione Biden aveva chiuso l’ambasciata di Kiev e ritirato tutto il personale militare dal paese. (A un piccolo team di ufficiali della CIA fu permesso di rimanere.) Come lo videro gli ucraini, disse un alto ufficiale militare americano, “Abbiamo detto loro: ‘I russi stanno arrivando – ci vediamo.’”

Quando i generali americani offrirono assistenza dopo l’invasione, si scontrarono con un muro di diffidenza. “Noi stiamo combattendo i russi. Voi no. Perché dovremmo ascoltarvi?”, disse il comandante delle forze di terra ucraine, il colonnello generale Oleksandr Syrsky, agli americani la prima volta che si incontrarono.

Il generale Syrsky cambiò rapidamente idea: gli americani potevano fornire il tipo di intelligence sul campo di battaglia che la sua gente non avrebbe mai potuto ottenere.

In quei primi giorni, questo significava che il generale Donahue e pochi aiutanti, con poco più dei loro telefoni, passavano informazioni sui movimenti delle truppe russe al generale Syrsky e al suo staff. Eppure anche quell’accordo improvvisato toccò un nervo scoperto di rivalità all’interno dell’esercito ucraino, tra il generale Syrsky e il suo capo, il comandante delle forze armate, il generale Valery Zaluzhny. Per i lealisti di Zaluzhny, il generale Syrsky stava già usando la relazione per costruire un vantaggio.

A complicare ulteriormente le cose c’era il rapporto burrascoso del generale Zaluzhny con il suo omologo americano, il generale Mark A. Milley, capo di stato maggiore congiunto.

Nelle conversazioni telefoniche, il generale Milley poteva mettere in dubbio le richieste di equipaggiamento degli ucraini. Poteva dispensare consigli sul campo di battaglia basati sull’intelligence satellitare sullo schermo del suo ufficio al Pentagono. Poi seguiva un silenzio imbarazzante, prima che il generale Zaluzhny troncasse la conversazione. A volte semplicemente ignorava le chiamate dell’americano.

Per mantenerli in contatto, il Pentagono avviò un elaborato albero telefonico: un aiutante di Milley chiamava il maggiore generale David S. Baldwin, comandante della Guardia Nazionale della California, che chiamava un ricco produttore di dirigibili di Los Angeles di nome Igor Pasternak, cresciuto a Leopoli con Oleksii Reznikov, allora ministro della difesa ucraino. Reznikov rintracciava il generale Zaluzhny e gli diceva, secondo il generale Baldwin, “So che sei arrabbiato con Milley, ma devi chiamarlo.”

L’alleanza improvvisata si coagulò in partnership nella rapida cascata di eventi.

A marzo, con l’assalto a Kiev in stallo, i russi riorientarono le loro ambizioni e il loro piano di guerra, facendo affluire altre forze a est e a sud – un’impresa logistica che gli americani pensavano avrebbe richiesto mesi. Ci vollero due settimane e mezzo.

A meno che la coalizione non riorientasse le proprie ambizioni, conclusero il generale Donahue e il comandante dell’esercito americano in Europa e Africa, il generale Christopher G. Cavoli, gli ucraini, enormemente inferiori in numero e armamenti, avrebbero perso la guerra. In altre parole, la coalizione avrebbe dovuto iniziare a fornire armi offensive pesanti – batterie di artiglieria M777 e proiettili.

L’amministrazione Biden aveva precedentemente organizzato spedizioni di emergenza di armi antiaeree e anticarro. Le M777 erano qualcosa di completamente diverso – il primo grande salto nel sostegno a una grande guerra di terra.

Il segretario alla difesa, Lloyd J. Austin III, e il generale Milley avevano messo il 18° aviotrasportato a capo della consegna delle armi e della consulenza agli ucraini su come usarle. Quando il presidente Joseph R. Biden Jr. approvò le M777, l’auditorium Tony Bass divenne un quartier generale a tutti gli effetti.

Un generale polacco divenne il vice di Donahue. Un generale britannico avrebbe gestito l’hub logistico sull’ex campo da basket. Un canadese avrebbe supervisionato l’addestramento.

Il seminterrato dell’auditorium divenne quello che è noto come un centro di fusione, producendo intelligence sulle posizioni, i movimenti e le intenzioni russe sul campo di battaglia. Lì, secondo funzionari dell’intelligence, ufficiali della CIA, della National Security Agency, della Defense Intelligence Agency e della National Geospatial-Intelligence Agency furono affiancati da ufficiali dell’intelligence della coalizione.

Il 18° aviotrasportato è noto come Dragon Corps; la nuova operazione sarebbe stata la Task Force Dragon. Tutto ciò che serviva per mettere insieme i pezzi era il riluttante alto comando ucraino.

A una conferenza internazionale il 26 aprile alla base aerea di Ramstein in Germania, il generale Milley presentò Reznikov e un vice di Zaluzhny ai generali Cavoli e Donahue. “Questi sono i vostri uomini qui”, disse il generale Milley loro, aggiungendo: “Dovete lavorare con loro. Vi aiuteranno.”

Si stavano forgiando legami di fiducia. Reznikov accettò di parlare con il generale Zaluzhny. Tornato a Kiev, “abbiamo organizzato la composizione di una delegazione” per Wiesbaden, disse Reznikov. “E così è iniziato.”

Al centro della partnership c’erano due generali – l’ucraino, Zabrodskyi, e l’americano, Donahue.

Il generale Zabrodskyi sarebbe stato il principale contatto ucraino a Wiesbaden, anche se in modo non ufficiale, poiché serviva in parlamento. Per ogni altro aspetto, era una scelta naturale.

Come molti dei suoi contemporanei nell’esercito ucraino, il generale Zabrodskyi conosceva bene il nemico. Negli anni ’90 aveva frequentato l’accademia militare a San Pietroburgo e aveva servito per cinque anni nell’esercito russo.

Conosceva anche gli americani: dal 2005 al 2006 aveva studiato all’Army Command and General Staff College a Fort Leavenworth, Kansas. Otto anni dopo, il generale Zabrodskyi guidò una missione pericolosa dietro le linee delle forze filo-russe nell’Ucraina orientale, modellata in parte su una che aveva studiato a Fort Leavenworth – la famosa missione di ricognizione del generale confederato J.E.B. Stuart attorno all’Armata del Potomac del generale George B. McClellan. Questo lo portò all’attenzione di persone influenti al Pentagono; il generale, intuirono, era il tipo di leader con cui potevano lavorare.

Il generale Zabrodskyi ricorda quel primo giorno a Wiesbaden: “La mia missione era scoprire: Chi è questo generale Donahue? Qual è la sua autorità? Quanto può fare per noi?”

Il generale Donahue era una star nel mondo clandestino delle forze speciali. Accanto alle squadre della CIA e ai partner locali, aveva dato la caccia a capi terroristi nell’ombra di Iraq, Siria, Libia e Afghanistan. Come leader delle élite Delta Force, aveva aiutato a costruire una partnership con i combattenti curdi per combattere lo Stato Islamico in Siria. Il generale Cavoli una volta lo paragonò a “un eroe d’azione dei fumetti.”

Ora mostrò al generale Zabrodskyi e al suo compagno di viaggio, il maggiore generale Oleksandr Kyrylenko, una mappa dell’assedio a est e sud del loro paese, con le forze russe che sovrastavano le loro. Invocando il loro grido di battaglia “Gloria all’Ucraina”, lanciò la sfida: “Potete dire ‘Slava Ukraini’ quanto volete con altre persone. Non mi interessa quanto siate coraggiosi. Guardate i numeri.” Poi li guidò attraverso un piano per ottenere un vantaggio sul campo di battaglia entro l’autunno, ricordò il generale Zabrodskyi.

La prima fase era in corso – addestrare gli artiglieri ucraini sui loro nuovi M777. La Task Force Dragon li avrebbe poi aiutati a usare le armi per fermare l’avanzata russa. Poi gli ucraini avrebbero dovuto lanciare una controffensiva.

Quella sera, il generale Zabrodskyi scrisse ai suoi superiori a Kiev.

“Sapete, molti paesi volevano sostenere l’Ucraina”, ricordò. Ma “qualcuno doveva essere il coordinatore, per organizzare tutto, per risolvere i problemi attuali e capire di cosa avremmo avuto bisogno in futuro. Dissi al comandante in capo: ‘Abbiamo trovato il nostro partner.’”

Presto gli ucraini, quasi 20 in tutto – ufficiali dell’intelligence, pianificatori operativi, specialisti delle comunicazioni e del controllo del fuoco – iniziarono ad arrivare a Wiesbaden. Ogni mattina, ricordarono gli ufficiali, gli ucraini e gli americani si riunivano per esaminare i sistemi d’arma e le forze di terra russi e determinare i bersagli più maturi e di maggior valore. Le liste di priorità venivano poi consegnate al centro di fusione dell’intelligence, dove gli ufficiali analizzavano flussi di dati per individuare le posizioni dei bersagli.

All’interno del Comando europeo degli Stati Uniti, questo processo diede origine a un dibattito linguistico sottile ma cruciale: data la delicatezza della missione, era eccessivamente provocatorio chiamare i bersagli “bersagli”?

Alcuni ufficiali pensavano che “bersagli” fosse appropriato. Altri li chiamavano “suggerimenti di intelligence”, perché i russi erano spesso in movimento e le informazioni avrebbero avuto bisogno di verifica sul campo.

Il dibattito fu risolto dal maggiore generale Timothy D. Brown, capo dell’intelligence del Comando europeo: le posizioni delle forze russe sarebbero state “punti di interesse”. Le informazioni sulle minacce aeree sarebbero state “tracce di interesse”.

“Se mai ti chiedono: ‘Hai passato un bersaglio agli ucraini?’ puoi legittimamente non mentire quando dici: ‘No, non l’ho fatto’”, spiegò un funzionario americano.

Ogni punto di interesse avrebbe dovuto aderire alle regole di condivisione dell’intelligence create per attenuare il rischio di ritorsioni russe contro i partner della NATO.

Non ci sarebbero stati punti di interesse sul suolo russo. Se i comandanti ucraini avessero voluto colpire all’interno della Russia, spiegò il generale Zabrodskyi, avrebbero dovuto usare la propria intelligence e armi prodotte internamente. “Il nostro messaggio ai russi era: ‘Questa guerra dovrebbe essere combattuta all’interno dell’Ucraina’”, disse un alto funzionario americano.

La Casa Bianca proibì anche la condivisione di intelligence sulle posizioni dei leader russi “strategici”, come il capo delle forze armate, il generale Valery Gerasimov. “Immaginate come sarebbe per noi se sapessimo che i russi hanno aiutato qualche altro paese ad assassinare il nostro presidente”, disse un altro alto funzionario americano. “Saremmo in guerra.” Allo stesso modo, la Task Force Dragon non poteva condividere intelligence che identificasse le posizioni di singoli russi.

Il modo in cui funzionava il sistema, la Task Force Dragon diceva agli ucraini dove erano posizionati i russi. Ma per proteggere le fonti e i metodi dell’intelligence dalle spie russe, non diceva come sapeva quello che sapeva. Tutto ciò che gli ucraini vedevano su una nuvola sicura erano catene di coordinate, divise in categorie – Priorità 1, Priorità 2 e così via.

Come ricorda il generale Zabrodskyi, quando gli ucraini chiedevano perché dovessero fidarsi dell’intelligence, il generale Donahue diceva: “Non preoccuparti di come l’abbiamo scoperto. Fidati solo che quando sparerai, colpirai, e ti piaceranno i risultati, e se non ti piaceranno, diccelo, lo miglioreremo.”

Il sistema entrò in funzione a maggio. Il bersaglio inaugurale sarebbe stato un veicolo corazzato dotato di radar noto come Zoopark, che i russi potevano usare per trovare sistemi d’arma come gli M777 ucraini. Il centro di fusione trovò un Zoopark vicino a Donetsk, occupata dai russi, nell’est dell’Ucraina.

Gli ucraini avrebbero teso una trappola: prima, avrebbero sparato verso le linee russe. Quando i russi avrebbero acceso il Zoopark per tracciare il fuoco in arrivo, il centro di fusione avrebbe individuato le coordinate del Zoopark in preparazione del colpo.

Nel giorno stabilito, raccontò il generale Zabrodskyi, il generale Donahue chiamò il comandante del battaglione con un discorso di incoraggiamento: “Ti senti bene?” chiese. “Mi sento molto bene”, rispose l’ucraino. Il generale Donahue controllò poi le immagini satellitari per assicurarsi che il bersaglio e l’M777 fossero posizionati correttamente. Solo allora l’artigliere aprì il fuoco, distruggendo il Zoopark. “Tutti dissero: ‘Possiamo farlo!’”, ricordò un funzionario americano.

Ma una domanda cruciale rimaneva: avendo fatto questo contro un singolo bersaglio fermo, i partner potevano dispiegare questo sistema contro più bersagli in una grande battaglia cinetica?

Quella sarebbe stata la battaglia in corso a nord di Donetsk, a Sievierodonetsk, dove i russi speravano di montare un attraversamento del fiume su ponte di barche e poi accerchiare e catturare la città. Il generale Zabrodskyi la chiamò “un bersaglio infernale.”

L’impegno che seguì fu ampiamente riportato come una prima e importante vittoria ucraina. I ponti di barche divennero trappole mortali; almeno 400 russi furono uccisi, secondo le stime ucraine. Non detto era che gli americani avevano fornito i punti di interesse che avevano aiutato a sventare l’assalto russo.

In questi primi mesi, i combattimenti erano per lo più concentrati nell’est dell’Ucraina. Ma l’intelligence americana stava anche monitorando i movimenti russi nel sud, in particolare un grande accumulo di truppe vicino alla città principale di Kherson. Presto diversi equipaggi di M777 furono ridistribuiti, e la Task Force Dragon iniziò a fornire punti di interesse per colpire le posizioni russe lì.

Con la pratica, la Task Force Dragon produceva punti di interesse più velocemente, e gli ucraini sparavano più velocemente. Più dimostravano la loro efficacia usando gli M777 e sistemi simili, più la coalizione inviava quelli nuovi – che Wiesbaden forniva con sempre più punti di interesse.

“Sapete quando abbiamo iniziato a crederci?”, ricordò il generale Zabrodskyi. “Quando Donahue disse: ‘Questa è una lista di posizioni.’ Abbiamo controllato la lista e abbiamo detto: ‘Queste 100 posizioni vanno bene, ma abbiamo bisogno delle altre 50.’ E ci hanno mandato le altre 50.”

Gli M777 divennero i cavalli da tiro dell’esercito ucraino. Ma poiché generalmente non potevano lanciare i loro proiettili da 155 millimetri per più di 15 miglia, non erano alla pari con la vasta superiorità russa in uomini e equipaggiamento.

Per dare agli ucraini vantaggi compensativi di precisione, velocità e portata, i generali Cavoli e Donahue proposero presto un salto molto più grande – fornire sistemi di artiglieria missilistica ad alta mobilità, noti come HIMARS, che usavano razzi guidati da satellite per eseguire attacchi fino a 50 miglia di distanza.

Il dibattito che ne seguì rifletteva l’evoluzione del pensiero degli americani.

I funzionari del Pentagono erano restii, riluttanti a esaurire le scorte limitate di HIMARS dell’esercito. Ma a maggio, il generale Cavoli visitò Washington e fece l’argomentazione che alla fine li convinse.

Celeste Wallander, allora assistente segretario alla difesa per gli affari di sicurezza internazionale, ricordò: “Milley diceva sempre: ‘Hai un piccolo esercito russo che combatte un grande esercito russo, e combattono allo stesso modo, e gli ucraini non vinceranno mai.’” L’argomentazione del generale Cavoli, disse, era che “con gli HIMARS, possono combattere come noi, ed è così che inizieranno a battere i russi.”

Alla Casa Bianca, Biden e i suoi consiglieri pesarono quell’argomentazione contro la paura che spingere i russi avrebbe solo portato Putin a farsi prendere dal panico e ad allargare la guerra. Quando i generali chiesero gli HIMARS, un funzionario ricordò, il momento sembrò come “stare su quella linea, chiedendosi, se fai un passo avanti, scoppierà la Terza Guerra Mondiale?” E quando la Casa Bianca fece quel passo avanti, il funzionario disse, la Task Force Dragon stava diventando “l’intero back office della guerra.”

Wiesbaden avrebbe supervisionato ogni attacco HIMARS. Il generale Donahue e i suoi aiutanti avrebbero esaminato le liste dei bersagli degli ucraini e li avrebbero consigliati sul posizionamento dei loro lanciatori e sul tempismo degli attacchi. Gli ucraini avrebbero dovuto usare solo le coordinate fornite dagli americani. Per sparare un missile, gli operatori HIMARS avevano bisogno di una speciale chiave elettronica, che gli americani potevano disattivare in qualsiasi momento.

Gli attacchi HIMARS che provocavano 100 o più russi morti o feriti arrivavano quasi ogni settimana. Le forze russe erano lasciate stordite e confuse. Il loro morale precipitò, e con esso la loro volontà di combattere. E mentre l’arsenale HIMARS cresceva da otto a 38 e i tiratori ucraini diventavano più abili, un funzionario americano disse che il bilancio aumentò fino a cinque volte.

“Siamo diventati una piccola parte, forse non la migliore, ma una piccola parte del vostro sistema“, spiegò il generale Zabrodskyi, aggiungendo: “La maggior parte degli stati ha fatto questo in un periodo di 10 anni, 20 anni, 30 anni. Ma noi siamo stati costretti a farlo in poche settimane.“

Insieme, i partner stavano affinando una macchina letale.

Parte 2 – Giugno-Novembre 2022

“Quando sconfiggerete la Russia, vi renderemo blu per sempre“

Al loro primo incontro, il generale Donahue aveva mostrato al generale Zabrodskyi una mappa a colori della regione, con le forze americane e NATO in blu, quelle russe in rosso e quelle ucraine in verde. “Perché siamo verdi?“ chiese Zabrodskyi. “Dovremmo essere blu.“

All’inizio di giugno, mentre si riunivano per simulare la controffensiva ucraina, seduti fianco a fianco davanti a mappe tattiche, Zabrodskyi vide che i piccoli blocchi che segnavano le posizioni ucraine erano diventati blu — un gesto simbolico per rafforzare il legame di obiettivo comune. “Quando sconfiggerete la Russia,” disse Donahue agli ucraini, “vi renderemo blu per sempre.“

Erano passati tre mesi dall’invasione, e le mappe raccontavano questa storia della guerra:

A sud , gli ucraini avevano bloccato l’avanzata russa sul centro navale di Mykolaiv, ma i russi controllavano Kherson, con un corpo di circa 25.000 soldati che occupava la sponda occidentale del fiume Dnipro.

A est , i russi erano stati fermati a Izium, ma tenevano il territorio tra lì e il confine, compresa la strategicamente cruciale valle del fiume Oskil.

La strategia russa era passata dalla decapitazione (l’assalto fallito a Kyiv) a un lento strangolamento. Gli ucraini dovevano passare all’offensiva.

Il comandante supremo ucraino, il generale Zaluzhny, insieme agli inglesi, preferiva l’opzione più ambiziosa: un attacco da Zaporizhzhia, nel sud-est, verso Melitopol occupata, per tagliare le rotte terrestri che rifornivano le forze russe in Crimea. In teoria, Donahue era d’accordo, ma secondo i colleghi riteneva Melitopol irraggiungibile, dato lo stato dell’esercito ucraino e la limitata capacità della coalizione di fornire M777 senza indebolire la prontezza americana. Per dimostrarlo, nelle simulazioni assunse il ruolo del comandante russo: ogni volta che gli ucraini avanzavano, li annientava con una potenza di fuoco schiacciante.

Alla fine, si accordarono su un attacco in due fasi per confondere i comandanti russi, che secondo l’intelligence americana credevano che gli ucraini avessero truppe sufficienti solo per un’offensiva.

Lo sforzo principale sarebbe stato riprendere Kherson e assicurare la sponda occidentale del Dnipro, per evitare che i russi minacciassero Odessa o un nuovo attacco a Kyiv.

Donahue proponeva un secondo fronte a est, dalla regione di Kharkiv, per raggiungere la valle dell’Oskil, ma gli ucraini optarono per una finta minore per attirare i russi a est e agevolare l’avanzata su Kherson.

L’operazione sarebbe iniziata il 4 settembre, con due settimane di bombardamenti per indebolire i russi al sud, seguiti dall’avanzata verso Kherson il 18 settembre. Se avessero avuto abbastanza munizioni, avrebbero attraversato il Dnipro. “Se volete attraversare il fiume e arrivare alla Crimea, seguite il piano,“ ricordò Zabrodskyi che disse Donahue.

Il piano cambiò all’ultimo minuto

Ma Zelensky a volte parlava direttamente con i comandanti regionali, e dopo una di queste conversazioni gli americani scoprirono che l’ordine di battaglia era cambiato: Kherson sarebbe stata attaccata prima, il 29 agosto.

Donahue avvertì Zaluzhny che serviva più tempo per preparare l’assalto a Kherson e che il cambiamento metteva a rischio l’intera controffensiva. Scoprirono poi il motivo: Zelensky sperava di partecipare all’Assemblea Generale dell’ONU a metà settembre e credeva che mostrare progressi sul campo avrebbe rafforzato le richieste di aiuti militari.

Il risultato fu quello che nessuno aveva previsto.

I russi spostarono rinforzi da est verso Kherson, indebolendo il fronte orientale. Zaluzhny si rese conto che ora gli ucraini potevano fare ciò che Donahue aveva suggerito: raggiungere la valle dell’Oskil. “Andate, andate, li avete in pugno!“, disse Donahue al comandante ucraino lì, il generale Syrsky.

Le forze russe crollarono più velocemente del previsto, abbandonando l’equipaggiamento. La leadership ucraina non si aspettava che raggiungessero la sponda occidentale dell’Oskil, e quando accadde, la reputazione di Syrsky salì alle stelle.

A sud, però, il corpo russo sulla sponda occidentale del Dnipro era a corto di cibo e munizioni. Gli ucraini esitarono. Donahue supplicò il comandante sul campo, il maggiore generale Andrii Kovalchuk, di avanzare. Quando non lo fece, i superiori di Donahue, i generali Cavoli e Milley, portarono la questione a Zaluzhny. Senza successo.

Il ministro della difesa britannico, Ben Wallace, chiese a Donahue cosa avrebbe fatto se Kovalchuk fosse stato un suo subordinato.

“L’avrei già licenziato,“ rispose Donahue.

“Ci penso io,“ disse Wallace. I britannici avevano influenza a Kyiv: a differenza degli americani, avevano dispiegato piccoli team nel paese dopo l’invasione. Wallace usò quel peso e fece pressioni per la rimozione di Kovalchuk.

La tensione nucleare e il fallimento dell’avanzata

Nessun territorio era più caro a Putin della Crimea. Mentre gli ucraini avanzavano faticosamente verso il Dnipro, sperando di attraversarlo e puntare alla penisola, emerse quella che un funzionario del Pentagono chiamò “la tensione centrale“: per spingere Putin a negoziare, gli ucraini dovevano mettere pressione sulla Crimea, ma questo rischiava di spingerlo a fare “qualcosa di disperato“.

A ottobre, l’intelligence americana intercettò il comandante russo in Ucraina, il generale Surovikin, parlare di usare armi nucleari tattiche per impedire agli ucraini di raggiungere la Crimea. Fino ad allora, le agenzie stimavano una probabilità del 5-10%; ora, se le linee russe al sud fossero crollate, saliva al 50%.

I generali Cavoli e Donahue implorarono il nuovo comandante sul campo, il brigadiere Oleksandr Tarnavskyi, di avanzare. Ma ogni volta che gli ucraini incontravano un distaccamento russo, si fermavano, temendo un’imboscata. Donahue gli mostrò immagini satellitari che dimostravano la presenza di solo uno o due carri armati, ma Tarnavskyi esitava.

Alla fine, gli ucraini ripresero Kherson e liberarono la sponda occidentale del Dnipro, ma l’offensiva si fermò lì. Senza munizioni, non attraversarono il fiume né avanzarono verso la Crimea. I russi in ritirata scavarono trincee profonde, preparandosi alla battaglia successiva.

In un viaggio successivo a Wiesbaden, Zabrodskyi regalò a Donahue un “souvenir di guerra“: un giubbotto tattico di un soldato russo i cui compagni si stavano già dirigendo verso quello che sarebbe diventato l’inferno del 2023: Bakhmut.

Parte 3 – Novembre 2022–Novembre 2023

I piani meglio congegnati

I preparativi per il 2023 iniziarono subito, in quello che col senno di poi fu un momento di irrazionale euforia.



L’Ucraina controllava le sponde occidentali dei fiumi Oskil e Dnipro. Nella coalizione, si credeva che la controffensiva del 2023 sarebbe stata l’ultima della guerra: gli ucraini avrebbero ottenuto una vittoria schiacciante, o Putin sarebbe stato costretto a chiedere la pace.

“Vinceremo questa guerra una volta per tutte,“ disse Zelensky alla coalizione, ricordò un alto funzionario americano.

Per riuscirci, il generale Zaluzhny insisteva ancora che lo sforzo principale fosse un’offensiva verso Melitopol, per strangolare le forze russe in Crimea — l’occasione mancata nel 2022 per infliggere un colpo decisivo al nemico in difficoltà.



Ancora una volta, però, alcuni generali americani predicavano prudenza. Al Pentagono, si temeva di non poter fornire abbastanza armi per la controffensiva; forse gli ucraini, nella loro posizione più forte, avrebbero dovuto considerare un accordo. Quando il generale Milley avanzò l’idea in un discorso, molti sostenitori dell’Ucraina (compresi i repubblicani al Congresso, allora favorevoli alla guerra) gridarono all’“appeasement”.

A Wiesbaden, in colloqui privati con Zabrodskyi e gli inglesi, Donahue indicò le trincee russe scavate a sud e i lenti progressi ucraini sul Dnipro di poche settimane prima.



“Si stanno trincerando, ragazzi. Come pensate di sfondare?“



Invece di attaccare subito, propose una pausa: se gli ucraini avessero passato un anno (o più) ad addestrare nuove brigate, sarebbero stati in una posizione migliore per raggiungere Melitopol.

Gli inglesi, dal canto loro, sostenevano che, se gli ucraini avessero comunque voluto attaccare, la coalizione avrebbe dovuto aiutarli. “Non devono essere bravi come noi,“ diceva Cavoli, “devono solo essere migliori dei russi.“

Non ci sarebbe stata alcuna pausa. Zabrodskyi avrebbe detto a Zaluzhny: “Donahue ha ragione.“ Ma avrebbe anche ammesso: “A nessuno piacevano i suoi consigli, tranne a me.“

E poi, Donahue stava per andarsene.

Il passaggio di consegne

Il dispiegamento della 18a Aviotrasportata era sempre stato temporaneo. Ora a Wiesbaden sarebbe subentrato un comando più permanente: il Security Assistance Group-Ukraine, nome in codice Erebus — la personificazione mitologica greca delle tenebre.

Quel giorno d’autunno, finita la sessione di pianificazione, Donahue accompagnò Zabrodskyi alla pista di volo di Clay Kaserne. Lì gli consegnò uno scudo ornamentale con l’emblema del dragone della 18a Aviotrasportata, circondato da cinque stelle:

La più a ovest rappresentava Wiesbaden ;

Poco a est, l’ aeroporto di Rzeszów-Jasionka ;

Le altre simboleggiavano Kyiv, Kherson e Kharkiv — per Zaluzhny e i comandanti del sud e dell’est.

Sotto le stelle, c’era scritto: “Grazie.“

“Gli chiesi: ‘Perché mi ringrazi? Dovrei ringraziarti io’,” ricordò Zabrodskyi.

Donahue spiegò che erano gli ucraini a combattere e morire, testando equipaggiamenti e tattiche americane e condividendo le lezioni apprese.

“Grazie a voi, abbiamo costruito tutto questo, cosa che mai avremmo potuto fare da soli.“

Gridando per coprire il rumore del vento e degli aerei, discusero su chi meritasse più gratitudine. Poi si strinsero la mano, e Zabrodskyi scomparì dentro il C-130 in attesa.

Il nuovo comandante

“L’uomo nuovo nella stanza“ era il tenente generale Antonio A. Aguto Jr., un comandante diverso, con una missione diversa.

Donahue era un incassatore di rischi; Aguto aveva la reputazione di essere riflessivo, un maestro dell’addestramento e delle operazioni su larga scala. Dopo l’annessione della Crimea nel 2014, l’amministrazione Obama aveva ampliato l’addestramento delle forze ucraine, incluso in una base nell’ovest del paese — e Aguto aveva supervisionato il programma.

A Wiesbaden, la sua priorità era preparare nuove brigate.

“Dobbiamo prepararli per il combattimento,“ gli aveva detto il segretario alla Difesa Austin.

Ciò significò una maggiore autonomia per gli ucraini, un riequilibrio del rapporto: se all’inizio Wiesbaden aveva lavorato per conquistarsi la loro fiducia, ora erano gli ucraini a chiedere fiducia agli americani.

Un’opportunità si presentò presto.



L’intelligence ucraina aveva individuato una caserma russa improvvisata in una scuola a Makiivka occupata.



“Fidati di noi su questo,“ disse Zabrodskyi ad Aguto.

L’americano acconsentì, e l’ucraino ricordò: “Abbiamo gestito l’intero processo di targeting in completa autonomia.“

Il ruolo di Wiesbaden si limitò a fornire coordinate.

In questa nuova fase, ufficiali americani e ucraini continuavano a riunirsi ogni giorno per stabilire le priorità, che il centro di fusione trasformava in “punti di interesse”. Ma ora i comandanti ucraini avevano maggiore libertà di usare gli HIMARS per colpire bersaggi aggiuntivi, frutto della loro intelligence — purché servissero agli obiettivi concordati.



“Ci faremo da parte e vi terremo d’occhio per assicurarci che non facciate nulla di folle,“ disse Aguto agli ucraini.

“L’obiettivo finale è che operiate in autonomia.“

I piani per la controffensiva

Come nel 2022, le simulazioni di gennaio 2023 produssero un piano a due punte:

L’offensiva secondaria, a est , guidata dal generale Syrsky, si sarebbe concentrata su Bakhmut (dove i combattimenti infuriavano da mesi) con una finta verso la regione di Luhansk (annessa da Putin nel 2022). L’idea era impegnare i russi a est e aprire la strada all’attacco principale: Melitopol , dove le fortificazioni russe stavano già cedendo per il gelo invernale.

Ma problemi di altro tipo minavano il piano.



Zaluzhny era il comandante supremo, ma la sua autorità era compromessa dalla rivalità con Syrsky. Secondo funzionari ucraini, il conflitto risaliva al 2021, quando Zelensky aveva scelto Zaluzhny come capo delle forze armate al posto del suo ex superiore, Syrsky. La rivalità si era intensificata con la guerra, nella competizione per i lanciatori HIMARS, sempre troppo pochi.



Syrsky, nato in Russia e cresciuto nel suo esercito, inizialmente parlava russo durante le riunioni. Zaluzhny lo chiamava sprezzante “quel generale russo“.

Gli americani sapevano che Syrsky era scontento del ruolo secondario assegnatogli. Quando Aguto lo chiamò per assicurarsi che avesse capito il piano, rispose: “Non sono d’accordo, ma ho i miei ordini.“

La controffensiva sarebbe iniziata il 1° maggio, con mesi di addestramento preliminare. Syrsky avrebbe contribuito con 4 brigate veterane (3.000-5.000 soldati l’una), affiancate da 4 brigate di nuove reclute.

Ma il generale aveva altri piani.

A Bakhmut, i russi stavano subendo perdite enormi. Syrsky vide l’opportunità di accerchiarli e seminare il caos tra le loro fila.

“Prendetevi tutti i nuovi arrivati per Melitopol,“ disse ad Aguto, secondo funzionari americani.

Quando Zelensky si schierò con lui — ignorando sia Zaluzhny che gli americani — uno dei pilastri della controffensiva venne meno.

Ora gli ucraini avrebbero inviato solo 4 brigate inesperte in Europa per l’addestramento (altre 8 sarebbero state preparate in Ucraina). Inoltre, le nuove reclute erano anziane (soprattutto 40-50enni).

“Pensavamo solo: ‘Non è una grande idea’,“ ricordò un funzionario americano.

L’età minima per la leva in Ucraina era 27 anni. Cavoli, ora comandante supremo alleato in Europa, esortò Zaluzhny a “mandare in campo i diciottenni“, ma gli americani capirono che né il presidente né il generale volevano assumersi la responsabilità politica di una decisione simile.

La richiesta degli ATACMS

L’anno prima, i russi avevano piazzato posti di comando e depositi troppo vicini al fronte. Ora li avevano spostati fuori dalla portata degli HIMARS.

Così, Cavoli e Aguto proposero il salto successivo: fornire all’Ucraina i missili ATACMS (gittata: 300 km), per colpire le retrovie russe in Crimea.

Ma gli ATACMS erano un argomento delicato. A maggio 2022, il capo delle forze armate russe, il generale Gerasimov, aveva avvertito Milley che qualsiasi arma con quella gittata avrebbe superato una linea rossa. Inoltre, il Pentagono temeva di rimanerne a corto in caso di guerra.

Il messaggio fu chiaro: “Smettetela di chiedere gli ATACMS.“

La controffensiva fallisce

Nonostante tutto, gli americani vedevano ancora una stretta via per la vittoria: attaccare entro il 1° maggio, prima che i russi rafforzassero le difese a Melitopol.

Ma quella data passò senza che gli ucraini si muovessero. Alcune consegne di munizioni erano in ritardo, e nonostante le rassicurazioni di Aguto, Kiev rifiutò di iniziare finché non avesse tutto.

A un certo punto, frustrato, Cavoli disse a Zabrodskyi:

“Misha, amo il tuo paese. Ma se non lo fai, perderete la guerra.“

“Risposi: ‘Capisco, Christopher. Ma io non sono il comandante supremo. Né il presidente’,“ ricordò Zabrodskyi. “Forse avrei dovuto piangere con lui.“

Al Pentagono, si iniziava a percepire una frattura. Zabrodskyi ricordò che Milley gli chiese:

“Dimmi la verità. Avete cambiato il piano?“

“No, no. Non l’abbiamo cambiato, e non lo faremo,“ rispose.

In quel momento, ci credeva davvero.

Alla fine di maggio, però, l’intelligence mostrava i russi che radunavano nuove brigate. Gli ucraini non avevano tutto ciò che volevano, ma ciò di cui pensavano di aver bisogno.

Dovevano muoversi.

Zaluzhny presentò il piano finale allo Stavka (l’organo di comando militare):

Il generale Tarnavskyi avrebbe guidato l’attacco principale a Melitopol con 12 brigate e la maggior parte delle munizioni;

Il comandante della marina, Sodol, avrebbe fatto una finta verso Mariupol ;

Syrsky avrebbe condotto l’offensiva secondaria a Bakhmut .

Poi Syrsky parlò. Secondo funzionari ucraini, disse di voler abbandonare il piano e lanciare un attacco in forze su Bakhmut, per poi avanzare verso Luhansk. Avrebbe avuto bisogno di uomini e munizioni aggiuntivi.

Gli americani non furono informati dell’esito della riunione. Ma poi notarono truppe e rifornimenti ucraini muoversi in direzioni incoerenti con il piano.

Poco dopo, in un incontro frettoloso al confine polacco, Zaluzhny ammise a Cavoli e Aguto che gli ucraini avevano deciso di attaccare su tre fronti contemporaneamente.

“Non è il piano!“ gridò Cavoli.

Ciò che era successo era questo: dopo lo Stavka, Zelensky aveva ordinato di dividere equamente munizioni e brigate tra Syrsky e Tarnavskyi. A Syrsky andarono 5 brigate addestrate, lasciandone solo 7 per Melitopol.

“Era come assistere al fallimento dell’offensiva ancora prima che iniziasse,“ commentò un funzionario ucraino.

Dopo 15 mesi di guerra, tutto si riduceva a questo momento critico.

“Avremmo dovuto tirarci indietro,“ disse un alto ufficiale americano.

Ma non lo fecero.

“Decisioni su vita e morte, su quale territorio vale di più, sono scelte sovrane,“ spiegò un funzionario di Biden. “Potevamo solo dare consigli.“

Il capo dell’assalto di Mariupol, il generale Sodol, era un assiduo fruitore dei consigli del generale Aguto. Quella collaborazione produsse uno dei più grandi successi della controffensiva: dopo che l’intelligence americana individuò un punto debole nelle linee russe, le forze del generale Sodol, utilizzando i punti di interesse di Wiesbaden, riconquistarono il villaggio di Staromaiorske e quasi otto miglia quadrate di territorio.

Per gli ucraini, quella vittoria pose una domanda: la battaglia di Mariupol sarebbe stata più promettente di quella verso Melitopol? Ma l’attacco si bloccò per mancanza di manodopera.

Il problema era ben chiaro sulla mappa del campo di battaglia nell’ufficio del generale Aguto: l’assalto del generale Syrsky a Bakhmut stava facendo morire di fame l’esercito ucraino.

Il generale Aguto lo esortò a inviare brigate e munizioni a sud per l’attacco di Melitopol. Ma il generale Syrsky non si mosse, secondo funzionari statunitensi e ucraini. Né si mosse quando Yevgeny Prigozhin, i cui paramilitari Wagner avevano aiutato i russi a catturare Bakhmut, si ribellò alla leadership militare del signor Putin e mandò le forze a correre verso Mosca.

L’intelligence statunitense ha valutato che la ribellione avrebbe potuto erodere il morale e la coesione russa; le intercettazioni hanno rilevato che i comandanti russi erano sorpresi dal fatto che gli ucraini non stessero spingendo con maggiore forza verso Melitopol, difesa in modo precario, ha affermato un funzionario dell’intelligence statunitense.

Ma, come la vedeva il generale Syrsky, la ribellione convalidava la sua strategia di seminare divisione impalando i russi a Bakhmut. Inviare alcune delle sue forze a sud avrebbe solo indebolito la strategia. “Avevo ragione, Aguto. Tu avevi torto”, ricorda un funzionario americano che il generale Syrsky disse e aggiunse, “Arriveremo a Luhansk”.

Il signor Zelensky aveva definito Bakhmut la “fortezza del nostro morale”. Alla fine, si è trattato di una dimostrazione sanguinosa della difficile situazione degli ucraini in inferiorità numerica.

Sebbene i conteggi varino notevolmente, non c’è dubbio che le vittime russe, nell’ordine delle decine di migliaia, superarono di gran lunga quelle ucraine. Eppure il generale Syrsky non riconquistò mai Bakhmut, non avanzò mai verso Luhansk. E mentre i russi ricostruirono le loro brigate e continuarono a combattere a est, gli ucraini non avevano una fonte di reclute così facile. (Il signor Prigozhin ritirò i suoi ribelli prima di raggiungere Mosca; due mesi dopo, morì in un incidente aereo che l’intelligence americana riteneva avesse i tratti distintivi di un assassinio sponsorizzato dal Cremlino.)

Rimase Melitopol.

Una virtù primaria della macchina di Wiesbaden era la velocità, che riduceva il tempo dal punto di interesse all’attacco ucraino. Ma quella virtù, e con essa l’offensiva di Melitopol, fu indebolita da un cambiamento fondamentale nel modo in cui il comandante ucraino lì utilizzò quei punti di interesse. Aveva sostanzialmente meno munizioni di quelle che aveva pianificato; invece di sparare e basta, ora avrebbe prima utilizzato i droni per confermare l’intelligence.

Questo schema corrosivo, alimentato anche dalla cautela e da una mancanza di fiducia, raggiunse il culmine quando, dopo settimane di progressi estremamente lenti attraverso un inferno di campi minati e fuoco di elicotteri, le forze ucraine si avvicinarono al villaggio occupato di Robotyne.

I funzionari americani raccontarono la battaglia che ne seguì. Gli ucraini stavano martellando i russi con l’artiglieria; l’intelligence americana indicò che si stavano ritirando.

“Prendete subito il controllo del territorio”, disse il generale Aguto al generale Tarnavskyi.

Ma gli ucraini avevano avvistato un gruppo di russi sulla cima di una collina.

A Wiesbaden, le immagini satellitari mostravano quello che sembrava un plotone russo, composto da 20-50 soldati, il che per il generale Aguto non era una giustificazione sufficiente per rallentare la marcia.

Il generale Tarnavskyi, però, non si sarebbe mosso finché la minaccia non fosse stata eliminata. Così Wiesbaden inviò le coordinate dei russi e gli consigliò di aprire il fuoco e avanzare simultaneamente.

Invece, per verificare le informazioni, il generale Tarnavskyi fece volare dei droni da ricognizione sopra la cima della collina.

Il che richiese tempo. Solo allora ordinò ai suoi uomini di sparare.

E dopo l’attacco, ha nuovamente inviato i suoi droni, per confermare che la cima della collina fosse effettivamente libera. Poi ha ordinato alle sue forze di entrare a Robotyne, che hanno conquistato il 28 agosto.

Gli ufficiali stimarono che il tira e molla fosse costato tra le 24 e le 48 ore. E in quel lasso di tempo, a sud di Robotyne, i russi avevano iniziato a costruire nuove barriere, a piazzare mine e a inviare rinforzi per fermare l’avanzata ucraina. “La situazione era cambiata completamente”, disse il generale Zabrodskyi.

Il generale Aguto urlò al generale Tarnavskyi: Avanti. Ma gli ucraini dovettero far ruotare le truppe dalle linee del fronte alle retrovie e, con solo sette brigate, non furono in grado di portare nuove forze abbastanza velocemente per continuare ad andare avanti.

L’avanzata ucraina, in effetti, fu rallentata da un mix di fattori. Ma a Wiesbaden, gli americani frustrati continuarono a parlare del plotone sulla collina. “Un dannato plotone fermò la controffensiva”, commentò un ufficiale.

Gli ucraini non ce l’avrebbero fatta ad arrivare a Melitopol. Avrebbero dovuto ridimensionare le loro ambizioni.

Adesso il loro obiettivo sarebbe la piccola città occupata di Tokmak, circa a metà strada da Melitopol, vicino a linee ferroviarie e strade cruciali.

Il generale Aguto aveva dato agli ucraini maggiore autonomia. Ma ora aveva elaborato un piano di artiglieria dettagliato, Operation Rolling Thunder, che prescriveva cosa gli ucraini avrebbero dovuto sparare, con cosa e in quale ordine, secondo funzionari statunitensi e ucraini. Ma il generale Tarnavskyi si oppose ad alcuni obiettivi, insistette nell’usare i droni per verificare i punti di interesse e Rolling Thunder si fermò.

Disperata per salvare la controffensiva, la Casa Bianca aveva autorizzato un trasporto segreto di un piccolo numero di testate a grappolo con una gittata di circa 100 miglia, e il generale Aguto e il generale Zabrodskyi idearono un’operazione contro gli elicotteri d’attacco russi che minacciavano le forze del generale Tarnavskyi. Almeno 10 elicotteri furono distrutti e i russi ritirarono tutti i loro aerei in Crimea o sulla terraferma. Tuttavia, gli ucraini non riuscirono ad avanzare.

L’ultima disperata raccomandazione degli americani era di far assumere al generale Syrsky il comando della battaglia di Tokmak. La proposta fu respinta. Proposero quindi che il generale Sodol mandasse i suoi marines a Robotyne e facessero loro sfondare la linea russa. Ma invece il generale Zaluzhny ordinò ai marines di andare a Kherson per aprire un nuovo fronte in un’operazione che gli americani consigliavano fosse destinata a fallire: tentare di attraversare il Dnipro e avanzare verso la Crimea. I marines riuscirono ad attraversare il fiume all’inizio di novembre, ma finirono uomini e munizioni. La controffensiva avrebbe dovuto sferrare un colpo mortale. Invece, incontrò una fine ingloriosa.

Il generale Syrsky ha rifiutato di rispondere alle domande sulle sue interazioni con i generali americani, ma un portavoce delle forze armate ucraine ha detto: “Speriamo che giunga il momento, e dopo la vittoria dell’Ucraina, che i generali ucraini e americani da lei menzionati ci racconteranno forse insieme dei loro negoziati amichevoli e di lavoro durante la lotta contro l’aggressione russa”.

Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale dell’Ucraina e probabilmente il secondo funzionario più potente del paese, ha dichiarato al Times che la controffensiva è stata “principalmente smorzata” dall'”esitazione politica” degli alleati e dai “costanti” ritardi nelle consegne di armi.

Ma secondo un altro alto funzionario ucraino, “La vera ragione per cui non abbiamo avuto successo è stata perché è stato assegnato un numero improprio di forze per eseguire il piano”.

In ogni caso, per i partner, l’esito devastante della controffensiva ha lasciato sentimenti feriti da entrambe le parti. “Le relazioni importanti sono state mantenute”, ha affermato la signora Wallander, funzionaria del Pentagono. “Ma non era più la fratellanza ispirata e fiduciosa del 2022 e dell’inizio del 2023”.

Poco prima di Natale, il signor Zelensky ha varcato i cancelli di Wiesbaden per la sua visita inaugurale alla sede segreta della partnership.

Entrando nel Tony Bass Auditorium, fu scortato oltre i trofei di una battaglia condivisa: frammenti contorti di veicoli, missili e aerei russi. Quando salì sulla passerella sopra l’ex campo da basket, come aveva fatto il generale Zabrodskyi quel primo giorno del 2022, gli ufficiali che lavoravano sotto scoppiarono in un applauso.

Eppure il presidente non era venuto a Wiesbaden per festeggiare. All’ombra della controffensiva fallita, con un terzo, duro inverno di guerra in arrivo, i presagi si erano solo oscurati. Per sfruttare il loro nuovo vantaggio, i russi stavano riversando le loro forze a est. In America, il signor Trump, uno scettico dell’Ucraina, era a metà della resurrezione politica; alcuni repubblicani del Congresso si lamentavano del taglio dei finanziamenti.

Un anno fa, la coalizione parlava di vittoria. Con l’arrivo del 2024 e il procedere del processo, l’amministrazione Biden si sarebbe trovata costretta a continuare a oltrepassare le proprie linee rosse semplicemente per tenere a galla gli ucraini.

Ma prima, l’attività immediata a Wiesbaden: i generali Cavoli e Aguto hanno spiegato che non vedevano alcun percorso plausibile per reclamare un territorio significativo nel 2024. La coalizione semplicemente non poteva fornire tutto l’equipaggiamento per una controffensiva importante. Né gli ucraini potevano costruire un esercito abbastanza grande da organizzarne una.

Gli ucraini dovrebbero moderare le aspettative, concentrandosi su obiettivi raggiungibili per restare in lotta, mentre costruiscono la potenza di combattimento per organizzare potenzialmente una controffensiva nel 2025: dovrebbero erigere linee difensive a est per impedire ai russi di conquistare altro territorio. E dovrebbero ricostituire le brigate esistenti e riempirne di nuove, che la coalizione aiuterebbe ad addestrare ed equipaggiare.

Il signor Zelensky ha espresso il suo sostegno.

Eppure gli americani sapevano che lo faceva a malincuore. Più volte il signor Zelensky aveva chiarito che voleva, e aveva bisogno, di una grande vittoria per rafforzare il morale in patria e consolidare il sostegno occidentale.

Solo poche settimane prima, il presidente aveva ordinato al generale Zaluzhny di respingere i russi ai confini dell’Ucraina del 1991 entro l’autunno del 2024. Il generale aveva poi scioccato gli americani presentando un piano per farlo che richiedeva cinque milioni di proiettili e un milione di droni. Al che il generale Cavoli aveva risposto, in un russo fluente, “Da dove?”

Diverse settimane dopo, durante un incontro a Kiev, il comandante ucraino aveva rinchiuso il generale Cavoli in una cucina del Ministero della Difesa e, svapando furiosamente, aveva fatto un ultimo, inutile appello. “Era preso tra due fuochi, il primo era il presidente e il secondo erano i soci”, ha detto uno dei suoi assistenti.

Come compromesso, gli americani hanno ora presentato al signor Zelensky quella che ritenevano avrebbe costituito una vittoria dichiarata: una campagna di bombardamenti, con missili a lungo raggio e droni, per costringere i russi a ritirare la loro infrastruttura militare dalla Crimea e a riportarla in Russia. Il nome in codice sarebbe Operazione Lunar Hail.

Finora, gli ucraini, con l’aiuto della CIA e delle marine statunitensi e britanniche, avevano utilizzato droni marittimi, insieme ai missili Storm Shadow britannici a lungo raggio e SCALP francesi, per colpire la flotta del Mar Nero. Il contributo di Wiesbaden era di intelligence.

Ma per proseguire la più ampia campagna in Crimea, gli ucraini avrebbero bisogno di molti più missili. Avrebbero bisogno di centinaia di ATACMS.

Al Pentagono, le vecchie cautele non si erano ancora dissolte. Ma dopo che il generale Aguto ebbe informato il signor Austin su tutto ciò che Lunar Hail avrebbe potuto realizzare, un suo assistente ha ricordato che lui ha detto: “OK, c’è un obiettivo strategico davvero convincente qui. Non si tratta solo di colpire cose”.

Il signor Zelensky avrebbe ottenuto il suo ATACMS tanto desiderato. Nonostante ciò, un funzionario statunitense ha detto: “Sapevamo che, nel profondo del suo cuore, voleva ancora fare qualcos’altro, qualcosa di più”.

Il generale Zabrodskyi si trovava nel centro di comando di Wiesbaden a fine gennaio quando ricevette un messaggio urgente e uscì.

Quando tornò, pallido come un fantasma, condusse il generale Aguto a un balcone e, tirando fuori un Lucky Strike, gli disse che la lotta per la leadership ucraina aveva raggiunto il suo epilogo: il generale Zaluzhny stava per essere licenziato. La scommessa era sul suo rivale, il generale Syrsky, per l’ascesa.

Gli americani non erano affatto sorpresi; avevano sentito ampi mormorii di malcontento presidenziale. Gli ucraini lo avrebbero attribuito alla politica, temendo che il popolare generale Zaluzhny potesse sfidare il signor Zelensky per la presidenza. C’era anche l’incontro di Stavka, dove il presidente ha effettivamente messo alle strette il generale Zaluzhny, e la successiva decisione del generale di pubblicare un articolo su The Economist dichiarando la guerra in una situazione di stallo, gli ucraini avevano bisogno di una svolta tecnologica quantistica. Questo anche mentre il suo presidente invocava la vittoria totale.

Il generale Zaluzhny, ha detto un funzionario americano, era un “uomo morto che cammina”.

La nomina del generale Syrsky portò un sollievo cauto. Gli americani credevano che ora avrebbero avuto un partner con l’orecchio e la fiducia del presidente; il processo decisionale, speravano, sarebbe diventato più coerente.

Anche il generale Syrsky era una merce nota.

Parte di quella conoscenza, ovviamente, era il ricordo del 2023, la cicatrice di Bakhmut, il modo in cui il generale a volte aveva respinto le loro raccomandazioni, cercando persino di indebolirle. Tuttavia, dicono i colleghi, i generali Cavoli e Aguto sentivano di comprendere le sue idiosincrasie; almeno li avrebbe ascoltati e, a differenza di alcuni comandanti, apprezzava e in genere si fidava delle informazioni che fornivano.

Per il generale Zabrodskyi, tuttavia, il rimpasto fu un colpo personale e un’incognita strategica. Considerava il generale Zaluzhny un amico e aveva rinunciato al suo seggio parlamentare per diventare il suo vice per i piani e le operazioni. (Presto sarebbe stato cacciato da quel lavoro e dal suo ruolo a Wiesbaden. Quando il generale Aguto lo scoprì, lo chiamò con un invito permanente nella sua casa sulla spiaggia in North Carolina; i generali avrebbero potuto andare a vela. “Forse nella mia prossima vita”, rispose il generale Zabrodskyi.)

E il cambio della guardia è avvenuto in un momento particolarmente incerto per la partnership: spinti dal signor Trump, i repubblicani del Congresso stavano trattenendo 61 miliardi di dollari in nuovi aiuti militari. Durante la battaglia di Melitopol, il comandante aveva insistito nell’usare i droni per convalidare ogni punto di interesse. Ora, con molti meno razzi e proiettili, i comandanti lungo il fronte hanno adottato lo stesso protocollo. Wiesbaden stava ancora sfornando punti di interesse, ma gli ucraini li stavano a malapena usando.

“Non ne abbiamo bisogno adesso”, disse il generale Zabrodskyi agli americani.

Le linee rosse continuavano a muoversi.

C’erano gli ATACMS, che arrivarono segretamente all’inizio della primavera, affinché i russi non si rendessero conto che l’Ucraina avrebbe potuto colpire attraverso la Crimea.

E c’erano le PMI. Qualche mese prima, al generale Aguto era stato permesso di inviare una piccola squadra, circa una dozzina di ufficiali, a Kiev, allentando il divieto di presenza americana sul suolo ucraino. Per non evocare ricordi dei consiglieri militari americani inviati nel Vietnam del Sud durante la discesa verso la guerra su vasta scala, sarebbero stati conosciuti come “esperti in materia”. Poi, dopo il rimpasto della leadership ucraina, per creare fiducia e coordinamento, l’amministrazione ha più che triplicato il numero di ufficiali a Kiev, a circa tre dozzine; ora potevano essere semplicemente chiamati consiglieri, anche se sarebbero stati ancora confinati all’area di Kiev.

Forse la linea rossa più dura, però, era il confine russo. Presto anche quella linea sarebbe stata ridisegnata.

Ad aprile, la situazione di stallo dei finanziamenti fu finalmente superata e dalla Polonia iniziarono ad arrivare altri 180 ATACMS, decine di veicoli blindati e 85.000 proiettili da 155 millimetri.

L’intelligence della coalizione, tuttavia, stava rilevando un altro tipo di movimento: componenti di una nuova formazione russa, il 44° corpo d’armata, che si muovevano verso Belgorod, appena a nord del confine ucraino. I russi, vedendo una finestra limitata mentre gli ucraini aspettavano di avere in mano gli aiuti americani, si stavano preparando ad aprire un nuovo fronte nell’Ucraina settentrionale.

Gli ucraini credevano che i russi sperassero di raggiungere un’importante arteria stradale che circondasse Kharkiv, il che avrebbe consentito loro di bombardare la città, la seconda più grande del Paese, con il fuoco dell’artiglieria e di mettere a repentaglio la vita di oltre un milione di persone.

L’offensiva russa mise in luce un’asimmetria fondamentale: i russi potevano supportare le loro truppe con l’artiglieria appena oltre il confine; gli ucraini non potevano rispondere al fuoco utilizzando equipaggiamento o intelligence americani.

Ma con il pericolo arrivò anche l’opportunità. I ​​russi erano compiacenti in fatto di sicurezza, convinti che gli americani non avrebbero mai permesso agli ucraini di sparare in Russia. Intere unità e i loro equipaggiamenti erano fermi senza riparo, in gran parte indifesi, in campi aperti.

Gli ucraini chiesero il permesso di usare armi fornite dagli USA oltre confine. Inoltre, i generali Cavoli e Aguto proposero che Wiesbaden aiutasse a guidare quegli attacchi, come fece in Ucraina e in Crimea, fornendo punti di interesse e coordinate precise.

La Casa Bianca stava ancora dibattendo su queste questioni quando, il 10 maggio, i russi attaccarono.

Fu questo il momento in cui l’amministrazione Biden cambiò le regole del gioco. I generali Cavoli e Aguto furono incaricati di creare un “ops box”, una zona sul suolo russo in cui gli ucraini avrebbero potuto sparare con armi fornite dagli Stati Uniti e Wiesbaden avrebbe potuto supportare i loro attacchi.

Inizialmente sostennero un box espansivo, per racchiudere una minaccia concomitante: le bombe plananti, rudimentali bombe dell’era sovietica trasformate in armi di precisione con ali e pinne, che stavano seminando il terrore su Kharkiv. Un box esteso per circa 190 miglia avrebbe permesso agli ucraini di usare i loro nuovi ATACMS per colpire campi di bombe plananti e altri obiettivi nel profondo della Russia. Ma il signor Austin lo vedeva come un’escalation della missione: non voleva distogliere gli ATACMS da Lunar Hail.

Invece, ai generali fu ordinato di elaborare due opzioni: una che si estendesse per circa 50 miglia in Russia, raggio standard HIMARS, e una quasi il doppio della profondità. Alla fine, contro la raccomandazione dei generali, Biden e i suoi consiglieri scelsero l’opzione più limitata, ma per proteggere la città di Sumy e Kharkiv, seguiva la maggior parte del confine settentrionale del paese, comprendendo un’area quasi grande quanto il New Jersey. La CIA fu anche autorizzata a inviare ufficiali nella regione di Kharkiv per assistere le loro controparti ucraine nelle operazioni all’interno della scatola.

La casella è stata attivata alla fine di maggio. I russi sono stati colti di sorpresa: con i punti di interesse e le coordinate di Wiesbaden, nonché con l’intelligence degli stessi ucraini, gli attacchi HIMARS nella casella delle operazioni hanno contribuito a difendere Kharkiv. I russi hanno subito alcune delle perdite più pesanti della guerra.

L’impensabile era diventato reale. Gli Stati Uniti erano ora coinvolti nell’uccisione di soldati russi sul suolo russo sovrano.

Estate 2024 : gli eserciti ucraini a nord e a est erano pericolosamente ridotti. Tuttavia, il generale Syrsky continuava a dire agli americani: “Ho bisogno di una vittoria”.

Un presagio era tornato a marzo, quando gli americani avevano scoperto che l’agenzia di intelligence militare ucraina, l’HUR, stava pianificando furtivamente un’operazione di terra nella Russia sud-occidentale. Il capo della stazione CIA a Kiev aveva affrontato il comandante dell’HUR, il generale Kyrylo Budanov: se fosse entrato in Russia, lo avrebbe fatto senza armi o supporto di intelligence americani. Lo fece, solo per essere costretto a tornare indietro.

In momenti come questi, i funzionari dell’amministrazione Biden scherzavano amaramente dicendo che, spiandoli, sapevano più cose sui piani dei russi che su quelli dei loro partner ucraini.

Per gli ucraini, tuttavia, “non chiedere, non dire” era “meglio che chiedere e fermarsi”, ha spiegato il tenente generale Valeriy Kondratiuk, un ex comandante dell’intelligence militare ucraina. Ha aggiunto: “Siamo alleati, ma abbiamo obiettivi diversi. Noi proteggiamo il nostro paese e voi proteggete le vostre paure fantasma dalla Guerra Fredda”.

Ad agosto, a Wiesbaden, il tour del generale Aguto stava giungendo alla fine programmata. Partì il 9. Lo stesso giorno, gli ucraini lasciarono cadere un riferimento criptico a qualcosa che stava accadendo nel nord.

Il 10 agosto, anche il capo della stazione della CIA se ne andò per un lavoro al quartier generale. Nel fermento del comando, il generale Syrsky fece la sua mossa: inviò truppe oltre il confine sud-occidentale russo, nella regione di Kursk.

Per gli americani, lo svolgimento dell’incursione è stato un significativo abuso di fiducia. Non era solo che gli ucraini li avevano tenuti di nuovo all’oscuro; avevano segretamente oltrepassato una linea concordata di comune accordo, portando l’equipaggiamento fornito dalla coalizione nel territorio russo compreso nell’ops box, in violazione delle regole stabilite quando era stato creato.

La scatola era stata creata per impedire un disastro umanitario a Kharkiv, non perché gli ucraini potessero approfittarne per impossessarsi del suolo russo. “Non era quasi un ricatto, era un ricatto”, ha detto un alto funzionario del Pentagono.

Gli americani avrebbero potuto staccare la spina alla scatola delle operazioni. Eppure sapevano che farlo, ha spiegato un funzionario dell’amministrazione, “avrebbe potuto portare a una catastrofe”: i soldati ucraini a Kursk sarebbero morti senza la protezione dei razzi HIMARS e dell’intelligence statunitense.

Kursk, conclusero gli americani, era la vittoria a cui il signor Zelensky aveva accennato fin dall’inizio. Era anche la prova dei suoi calcoli: parlava ancora di vittoria totale. Ma uno degli obiettivi dell’operazione, spiegò agli americani, era la leva, catturare e mantenere il territorio russo che poteva essere scambiato con quello ucraino in future negoziazioni.

Le operazioni provocatorie un tempo proibite ora erano consentite.

Prima che il generale Zabrodskyi venisse messo da parte, lui e il generale Aguto avevano selezionato gli obiettivi per l’operazione Lunar Hail. La campagna richiedeva un grado di collaborazione mai visto dai tempi del generale Donahue. Ufficiali americani e britannici avrebbero supervisionato praticamente ogni aspetto di ogni attacco, dalla determinazione delle coordinate al calcolo delle traiettorie di volo dei missili.

Dei circa 100 obiettivi in ​​Crimea, il più ambito era il ponte sullo stretto di Kerch, che collega la penisola alla terraferma russa. Il signor Putin vedeva il ponte come una potente prova fisica del legame della Crimea con la madrepatria. Abbattere il simbolo del presidente russo era, a sua volta, diventato l’ossessione del presidente ucraino.

Era anche una linea rossa americana. Nel 2022, l’amministrazione Biden ha proibito di aiutare gli ucraini a prenderla di mira; persino gli approcci sul lato della Crimea dovevano essere trattati come territorio russo sovrano. (I servizi segreti ucraini hanno provato ad attaccarla loro stessi, causando qualche danno.)

Ma dopo che i partner raggiunsero un accordo sul Lunar Hail, la Casa Bianca autorizzò l’esercito e la CIA a collaborare segretamente con gli ucraini e gli inglesi su un piano di attacco per far crollare il ponte: l’ATACMS avrebbe indebolito i punti vulnerabili del ponte, mentre i droni marittimi sarebbero esplosi vicino ai suoi montanti.

Ma mentre i droni venivano preparati, i russi rafforzavano le difese attorno ai montanti.

Gli ucraini hanno proposto di attaccare con il solo ATACMS. I generali Cavoli e Aguto hanno respinto: il solo ATACMS non avrebbe funzionato; gli ucraini avrebbero dovuto aspettare che i droni fossero stati pronti o annullare l’attacco.

Alla fine, gli americani si sono ritirati e, a metà agosto, con l’aiuto riluttante di Wiesbaden, gli ucraini hanno sparato una raffica di ATACMS sul ponte. Non è crollato; l’attacco ha lasciato delle “buche”, che i russi hanno riparato, ha brontolato un funzionario americano, aggiungendo: “A volte devono provare e fallire per vedere che abbiamo ragione”.

A parte l’episodio del ponte di Kerch, la collaborazione Lunar Hail è stata giudicata un successo significativo. Navi da guerra, aerei, posti di comando, depositi di armi e strutture di manutenzione russi sono stati distrutti o trasferiti sulla terraferma per sfuggire all’assalto.

Per l’amministrazione Biden, il fallito attacco di Kerch, insieme alla scarsità di ATACMS, ha rafforzato l’importanza di aiutare gli ucraini a usare la loro flotta di droni d’attacco a lunga distanza. La sfida principale era eludere le difese aeree russe e individuare gli obiettivi.

Una politica di lunga data impediva alla CIA di fornire intelligence su obiettivi sul suolo russo. Quindi l’amministrazione avrebbe lasciato che la CIA richiedesse “variazioni”, esenzioni che autorizzassero l’agenzia di spionaggio a supportare attacchi all’interno della Russia per raggiungere obiettivi specifici.

L’intelligence aveva identificato un vasto deposito di munizioni nella città lacustre di Toropets, circa 290 miglia a nord del confine ucraino, che forniva armi alle forze russe a Kharkiv e Kursk. L’amministrazione approvò la variazione. Toropets sarebbe stata una prova di concetto.

Gli ufficiali della CIA hanno condiviso informazioni sulle munizioni e le vulnerabilità del deposito, nonché sui sistemi di difesa russi sulla strada per Toropets. Hanno calcolato quanti droni sarebbero stati necessari per l’operazione e hanno tracciato le loro tortuose rotte di volo.

Il 18 settembre, un grande sciame di droni si è schiantato contro il deposito di munizioni. L’esplosione, potente quanto un piccolo terremoto, ha aperto un cratere largo quanto un campo da football. I video hanno mostrato immense palle di fuoco e pennacchi di fumo che si alzavano sopra il lago.

Tuttavia, come nel caso dell’operazione sul ponte di Kerch, la collaborazione tramite droni ha evidenziato una dissonanza strategica.

Gli americani sostenevano di concentrare gli attacchi dei droni su obiettivi militari strategicamente importanti, lo stesso tipo di argomentazione che avevano avanzato, inutilmente, sul concentrarsi su Melitopol durante la controffensiva del 2023. Ma gli ucraini insistevano nell’attaccare un menu più ampio di obiettivi, tra cui impianti di petrolio e gas e siti politicamente sensibili dentro e intorno a Mosca (anche se lo avrebbero fatto senza l’aiuto della CIA).

“L’opinione pubblica russa si rivolterà contro Putin”, ha detto Zelensky al segretario di stato americano, Antony Blinken, a Kiev a settembre. “Ti sbagli. Conosciamo i russi”.

Il signor Austin e il generale Cavoli si sono recati a Kiev in ottobre. Anno dopo anno, l’amministrazione Biden aveva fornito agli ucraini un arsenale di armi sempre più sofisticato, aveva oltrepassato così tante delle sue linee rosse. Tuttavia, il segretario alla difesa e il generale erano preoccupati per il messaggio scritto nella situazione di indebolimento sul campo.

I russi avevano fatto progressi lenti ma costanti contro le forze ucraine indebolite a est, verso la città di Pokrovsk, il loro “grande obiettivo”, come lo definì un funzionario americano. Stavano anche recuperando un po’ di territorio a Kursk. Sì, le perdite dei russi erano aumentate, tra 1.000 e 1.500 al giorno. Ma continuavano ad arrivare.

Il signor Austin avrebbe poi raccontato come aveva riflettuto su questo squilibrio di personale mentre guardava fuori dal finestrino del suo SUV blindato che serpeggiava per le strade di Kiev. Era rimasto colpito, disse ai suoi assistenti, dalla vista di così tanti uomini sui vent’anni, quasi nessuno dei quali in uniforme. In una nazione in guerra, spiegò, gli uomini di questa età sono solitamente lontani, impegnati a combattere.

Questo era uno dei messaggi difficili che gli americani erano venuti a trasmettere a Kiev, mentre esponevano cosa potevano e cosa non potevano fare per l’Ucraina nel 2025.

Il signor Zelensky aveva già fatto un piccolo passo, abbassando l’età della leva a 25 anni. Tuttavia, gli ucraini non erano ancora riusciti a riempire le brigate esistenti, per non parlare di costruirne di nuove.

Il signor Austin ha spinto il signor Zelensky a fare il passo più grande e audace e iniziare a reclutare diciottenni. Al che il signor Zelensky ha ribattuto, secondo un funzionario presente, “Perché dovrei reclutare più persone? Non abbiamo attrezzature da dare loro”.

“E i vostri generali stanno segnalando che le vostre unità sono sottodimensionate”, ha ricordato il funzionario il signor Austin che ha risposto. “Non hanno abbastanza soldati per l’equipaggiamento che hanno”.

Questo era il perenne stallo:

Secondo gli ucraini, gli americani non erano disposti a fare ciò che era necessario per aiutarli a prevalere.

Secondo gli americani, gli ucraini non erano disposti a fare ciò che era necessario per prevalere.

Il signor Zelensky ha spesso affermato, rispondendo alla bozza dell’interrogazione, che il suo Paese sta lottando per il proprio futuro e che i ragazzi tra i 18 e i 25 anni sono i padri di quel futuro.

Per un funzionario americano, però, “non si tratta di una guerra esistenziale se non faranno combattere il loro popolo”.

Il generale Baldwin, che all’inizio aveva contribuito in modo cruciale a mettere in contatto i comandanti dei partner, aveva visitato Kiev nel settembre 2023. La controffensiva era in stallo, le elezioni statunitensi erano all’orizzonte e gli ucraini continuavano a chiedere informazioni sull’Afghanistan.

Gli ucraini, ha ricordato, erano terrorizzati dal fatto che anche loro sarebbero stati abbandonati. Continuavano a chiamare, volendo sapere se l’America avrebbe mantenuto la rotta, chiedendo: “Cosa succederà se i repubblicani vinceranno il Congresso? Cosa succederà se vincerà il presidente Trump?”

Diceva sempre loro di rimanere incoraggiati, ha detto. Tuttavia, ha aggiunto, “Avevo le dita incrociate dietro la schiena, perché non lo sapevo più davvero”.

Il signor Trump ha vinto e la paura ha preso il sopravvento.

Nelle sue ultime settimane di stallo, il signor Biden ha compiuto una serie di mosse per mantenere la rotta, almeno per il momento, e consolidare il suo progetto in Ucraina.

Ha oltrepassato la sua ultima linea rossa, espandendo l’area delle operazioni per consentire attacchi ATACMS e British Storm Shadow in Russia, dopo che la Corea del Nord ha inviato migliaia di truppe per aiutare i russi a sloggiare gli ucraini da Kursk. Uno dei primi attacchi supportati dagli Stati Uniti ha preso di mira e ferito il comandante nordcoreano, il colonnello generale Kim Yong Bok, mentre incontrava i suoi omologhi russi in un bunker di comando.

L’amministrazione autorizzò inoltre Wiesbaden e la CIA a supportare attacchi missilistici e droni a lungo raggio in una zona della Russia meridionale utilizzata come area di preparazione per l’assalto a Pokrovsk e consentì ai consiglieri militari di lasciare Kiev per raggiungere posti di comando più vicini ai combattimenti.

A dicembre, il generale Donahue ottenne la sua quarta stella e tornò a Wiesbaden come comandante dell’esercito americano in Europa e Africa. Era stato l’ultimo soldato americano ad andarsene nella caotica caduta di Kabul. Ora avrebbe dovuto destreggiarsi nel nuovo, incerto futuro dell’Ucraina.

Erano cambiate così tante cose da quando il generale Donahue se n’era andato due anni prima. Ma quando si arrivò alla cruda questione del territorio, non era cambiato molto. Nel primo anno di guerra, con l’aiuto di Wiesbaden, gli ucraini avevano preso il sopravvento, riconquistando più della metà del territorio perso dopo l’invasione del 2022. Ora, stavano combattendo per minuscole schegge di terra a est (e a Kursk).

Uno degli obiettivi principali del generale Donahue a Wiesbaden, secondo un funzionario del Pentagono, sarebbe stato quello di rafforzare la fratellanza e dare nuova vita alla macchina, per arginare, forse persino respingere, l’avanzata russa. (Nelle settimane successive, con Wiesbaden che forniva punti di interesse e coordinate, la marcia russa verso Pokrovsk avrebbe rallentato e in alcune aree a est gli ucraini avrebbero fatto progressi. Ma nella Russia sud-occidentale, mentre l’amministrazione Trump riduceva il supporto, gli ucraini avrebbero perso gran parte della loro merce di scambio, Kursk.)

All’inizio di gennaio, i generali Donahue e Cavoli hanno visitato Kiev per incontrare il generale Syrsky e assicurarsi che fosse d’accordo sui piani per rifornire le brigate ucraine e rafforzare le loro linee, ha detto il funzionario del Pentagono. Da lì, si sono recati alla base aerea di Ramstein, dove hanno incontrato il signor Austin per quello che sarebbe stato l’ultimo incontro dei capi della difesa della coalizione prima che tutto cambiasse.

Con le porte chiuse alla stampa e al pubblico, le controparti del signor Austin lo hanno salutato come il “padrino” e “l’architetto” della partnership che, nonostante la fiducia tradita e i tradimenti, aveva sostenuto la sfida e la speranza degli ucraini, iniziate sul serio quel giorno di primavera del 2022, quando i generali Donahue e Zabrodskyi si incontrarono per la prima volta a Wiesbaden.

Il signor Austin è un uomo solido e stoico, ma quando ricambiò i complimenti, la sua voce si incrinò.

“Invece di dire addio, lasciatemi dire grazie”, ha detto, trattenendo le lacrime. E poi ha aggiunto: “Vi auguro a tutti successo, coraggio e determinazione. Signore e signori, continuate così”.

