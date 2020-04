Stop ad affitti e utenze: un report dalla campagna Noi Restiamo

Fin dall’inizio delle misure di contenimento della pandemia varate dal governo che hanno portato alla sospensione di “molte” attività, è risultato chiaro come queste avrebbero impattato pesantemente sulla vita di studenti e precari, che già prima dell’epidemia vivevano grazie a lavori a tempo determinato o con lavoretti senza nemmeno veri contratti , che ora si trovano senza alcun tipo di reddito, e per i quali i vari decreti non hanno previsto nessuna forma di tutela.

Per queste ragioni fin dalla metà di marzo la rete giovanile Noi Restiamo e il sindacato degli inquilini ASIA-USB hanno ritenuto necessario lanciare una campagna nazionale sulla questione degli affitti e delle utenze, fissando una prima assemblea nazionale che si è tenuta il 27 marzo sul server CollegaLeMenti.

Il documento finale dell’assemblea, che nonostante le condizioni ha avuto una larga partecipazione da ogni parte d’Italia, individua efficacemente le contraddizioni scatenate da questa gestione fallimentare dell’emergenza e lancia alcune parole d’ordine per indirizzare le iniziative future.

In esso, si sottolinea come sia necessario innanzitutto un blocco immediato degli affitti e delle utenze e come non sia possibile scaricare sulle giovani generazioni (che già pagavano un prezzo altissimo alla precarizzazione delle condizioni di vita) il costo di questa ennesima crisi, magari sfoderando di nuovo il dogma dei “vincoli di bilancio” e dei soldi che “non ci sono”, proprio mentre vengono stanziate risorse ingenti per i canoni di affitto delle aziende.

Le rivendicazioni della campagna spaziano su un orizzonte ben più ampio di quello della quarantena, ambendo a strappare alla ferocia del mercato un bene essenziale come quello della casa e chiedendo un reale intervento dello Stato nell’edilizia pubblica, con la consapevolezza che come sempre solo una risposta collettivamente organizzata può davvero incidere sulla situazione, mentre abbandonare gli inquilini ad una contrattazione “caso per caso” con i proprietari equivarrebbe a lasciarli inermi di fronte alla speculazione.

Sul piano operativo si sono decisi alcuni primi passi da mettere subito in pratica:

innanzitutto un blocco immediato degli affitti e delle utenze, accompagnato da un documento di autotutela che mira a far sentire la forza collettiva della rivendicazione;

la creazione di coordinamenti regionali per gestire le rivendicazioni sui territori (già attivi in molte città e regioni);

l’invio di una lettera al governo contenente le rivendicazioni dell’assemblea (tra le quali l’allargamento dei fondi regionali per la morosità incolpevole, una moratoria nazionale sugli sfratti e l’abrogazione della legge 431/98 che regola la risoluzione dei contratti d’affitto).

Infine si è deciso di proseguire la mobilitazione con nuove iniziative, per quello che la situazione permette, sui social.

La risposta del governo alla pressione messa in atto, concretizzatasi in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (che detiene la delega all’abitare) del 2 aprile e annunciata in pompa magna dall’informazione mainstream, si è subito rivelata insufficiente e puramente propagandistica, un maldestro tentativo di contenere le contraddizioni esplosive che vanno accumulandosi.

Il ministro De Micheli infatti ha semplicemente anticipato lo stanziamento dei 46 milioni di euro del Fondo per le Morosità Incolpevoli, un fondo che (come già denunciano da anni gli attivisti di ASIA-USB) aveva rivelato la sua inadeguatezza già in tempi “normali”, figuriamoci nel bel mezzo di un’emergenza nazionale.

Di fronte a tale ipocrisia, Noi Restiamo e ASIA-USB hanno annunciato una giornata di agitazione nazionale il 5 aprile, che ha visto la partecipazione di moltissimi giovani e precari testimoniata dalle immagini pubblicate tramite social.

A questo punto la reazione di panico della “classetta” dirigente è diventata palpabile: lo stesso giorno Repubblica pubblica un articolo pesantemente fuorviante fin dal titolo, che promette misure straordinarie ma in realtà si riduce ad un rimando alla normativa esistente sulla rimodulazione dei canoni. In pratica, la risposta è sempre la solita: contrattazione “caso per caso”, per cercare di disinnescare la risposta collettiva che sta prendendo forma e dividere il fronte degli inquilini.

Ancora una volta, le reazioni scomposte della politica ad una mobilitazione, che prende le mosse da necessità reali sempre più urgenti, dimostrano tutta l’inadeguatezza nella gestione della crisi economica che va concretizzandosi in tutto il paese e mostrano che, come indicato dai report delle assemblee di questi giorni, non siamo “sulla stessa barca”.

E’ necessario infatti che l’intervento dello Stato a copertura delle morosità sia fortemente selettivo, ovvero che sia indirizzato esclusivamente ai piccoli proprietari che in questa situazione di crisi hanno nella seconda casa un’irrinunciabile fonte di sostentamento e che infatti, spinti perlopiù dal buonsenso, stanno in questi giorni rimodulando spesso i propri canoni per venire incontro alle esigenze degli inquilini.

Non un centesimo dovrà essere stanziato per proteggere i palazzinari e i fondi di investimento, che nel nostro paese detengono gran parte del patrimonio immobiliare e che in questi anni si sono arricchiti tramite la speculazione edilizia e l’abolizione dell’”equo canone”.

E’ necessaria ed urgente una risposta strutturale alla questione abitativa, che vada oltre l’emergenza e che sia rivolta alla demercificazione del diritto all’abitare.

Questa risposta tuttavia sarà possibile solo se l’azione sarà collettiva e coesa, come ben sintetizzato dal motto di questa mobilitazione: divisi siamo niente, uniti siamo tutto.

